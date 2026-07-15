Expolux e Equipotel terão acesso integrado em 2026
Visitantes credenciados em uma das feiras poderão acessar os dois eventos durante a programação realizada no Expo Center Norte
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As edições de 2026 da Expolux e da Equipotel serão realizadas entre os dias 15 e 18 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, com acesso integrado entre os pavilhões. A iniciativa permitirá que visitantes credenciados em uma das feiras circulem pelos dois eventos durante o período de realização.
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Segundo a organização, a integração busca aproximar segmentos que possuem interfaces em áreas como iluminação, arquitetura, design, decoração e hospitalidade, ampliando o acesso dos participantes às atrações e aos expositores das duas feiras.
Na prática, o credenciamento realizado para uma das feiras dará acesso aos dois eventos. A programação reunirá empresas fornecedoras, espaços de conteúdo e atividades voltadas aos mercados de iluminação e hospitalidade.
“A relação entre iluminação e hospitalidade tem se fortalecido nos últimos anos. Em empreendimentos como hotéis e meios de hospedagem, a iluminação faz parte dos projetos voltados ao conforto, à ambientação e à experiência dos usuários”, afirma Tatiana Rassini, gerente da Expolux.
Segundo a executiva, a realização simultânea dos eventos amplia as possibilidades de interação entre profissionais de diferentes segmentos que compartilham demandas relacionadas a projetos, especificação de produtos e atualização técnica.
Para Daniel Pereira, gerente da Equipotel, a integração também favorece o contato entre profissionais das áreas de hospitalidade, arquitetura, design e iluminação. “A realização conjunta dos eventos amplia as oportunidades de relacionamento entre empresas e visitantes, além de estimular a troca de experiências entre diferentes segmentos que atuam de forma complementar”, afirma.
De acordo com a organização, o credenciamento para a Expolux e para a Equipotel já está disponível. O acesso ao evento deverá ser realizado pela feira na qual o visitante efetuou o cadastro.
A organização recomenda que a inscrição seja realizada antecipadamente para facilitar o planejamento da visita e da programação durante os quatro dias de evento.
Serviço
Expolux e Equipotel 2026
Data: 15 a 18 de setembro
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Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 300 – Vila Guilherme – São Paulo (SP)
Website: www.expolux.com.br