Frio e chuva aumentam procura por chocolate quente e fondue

Céu nublado, chuva fina e temperaturas mais baixas são a cara do inverno brasileiro — cenário que aumenta a vontade de reunir a família e aproveitar pratos e bebidas que trazem sensação de conforto. Segundo levantamento do Google Consumer Survey, a procura por chocolate atinge o pico em julho, no auge do inverno. Fondue, vinho e chocolate quente lideram as buscas da estação — combinações que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros.

A relação entre frio e chocolate quente não é exclusividade do Brasil. Em países de inverno mais rigoroso, a bebida é tratada como um ritual de aquecimento, com receitas que variam entre mais encorpadas e mais cremosas, finalizadas com chantilly, marshmallow ou raspas de chocolate.

Esse comportamento aparece também no consumo brasileiro. Levantamento do setor supermercadista, de maio deste ano, aponta chocolate quente e fondue entre as categorias que mais crescem no inverno, ao lado de sopas, caldos, vinhos e queijos — reflexo de um consumidor que passa mais tempo em casa em busca de conforto. O setor de chocolates acompanha essa expansão e movimentou R$ 42,5 bilhões em 2025, impulsionado também pela demanda fora do período de Páscoa.

Nem todo chocolate quente é igual, no entanto. "Chocolate quente de verdade precisa ser feito com chocolate, não apenas com cacau em pó dissolvido em água ou leite", explica a engenheira de alimentos Claudia Regina Gris, da GAaFeR Chocolateria. Segundo ela, o resultado depende do equilíbrio entre intensidade do cacau, textura e teor de gordura: a cremosidade vem da emulsão entre a manteiga de cacau e o leite, derretidos na temperatura correta — e não do excesso de espessantes como farinha de trigo ou amido de milho, que não substituem a manteiga de cacau nem o sabor característico do chocolate.

Essa lógica orienta a produção da GAaFeR, que utiliza chocolate moído combinado a especiarias para dar corpo às bebidas e aos fondues da linha. A empresa oferece, no chocolate quente, a receita tradicional ao leite e versões com 70% de cacau sem lactose; no fondue, sabores ao leite, branco, pistache e meio amargo zero lactose, para diferentes paladares e restrições alimentares. O preparo é rápido — o fondue, por exemplo, fica pronto em poucos minutos no micro-ondas.

A inovação também aparece em novos formatos de preparo. Um exemplo é o cappuccino que vem dentro de uma esfera de chocolate: ao ser mergulhada no leite quente, a casca se dissolve aos poucos e libera o café, formando a bebida no momento do consumo. A GAaFeR aposta nesse tipo de produto para unir praticidade e experiência, transformando o próprio preparo em parte da degustação.

Além do sabor, o fondue também carrega um aspecto social que ganha ainda mais força durante o inverno, reforçando a proposta de um momento pensado para ser compartilhado entre amigos e família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No fim das contas, talvez seja esse o maior motivo de o chocolate ganhar tanto espaço nesta época do ano: mais do que aquecer as mãos, ele ajuda a criar momentos. Entre uma caneca de chocolate quente e uma panela de fondue compartilhada — como as versões com chocolate moído e especiarias que a GAaFeR leva à mesa nesta época do ano —, o inverno convida a desacelerar e valorizar o tempo em boa companhia.