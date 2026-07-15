Frio e chuva aumentam procura por chocolate quente e fondue
Pesquisa do Google Consumer Survey indica pico de buscas em julho, enquanto levantamento do setor supermercadista de maio de 2024 registra crescimento nas vendas dessas categorias, ao lado de sopas, vinhos e queijos. O mercado de chocolate movimentou R$?42,5?bilhões em 2025, impulsionado também por demanda fora da Páscoa.
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Céu nublado, chuva fina e temperaturas mais baixas são a cara do inverno brasileiro — cenário que aumenta a vontade de reunir a família e aproveitar pratos e bebidas que trazem sensação de conforto. Segundo levantamento do Google Consumer Survey, a procura por chocolate atinge o pico em julho, no auge do inverno. Fondue, vinho e chocolate quente lideram as buscas da estação — combinações que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros.
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A relação entre frio e chocolate quente não é exclusividade do Brasil. Em países de inverno mais rigoroso, a bebida é tratada como um ritual de aquecimento, com receitas que variam entre mais encorpadas e mais cremosas, finalizadas com chantilly, marshmallow ou raspas de chocolate.
Esse comportamento aparece também no consumo brasileiro. Levantamento do setor supermercadista, de maio deste ano, aponta chocolate quente e fondue entre as categorias que mais crescem no inverno, ao lado de sopas, caldos, vinhos e queijos — reflexo de um consumidor que passa mais tempo em casa em busca de conforto. O setor de chocolates acompanha essa expansão e movimentou R$ 42,5 bilhões em 2025, impulsionado também pela demanda fora do período de Páscoa.
Nem todo chocolate quente é igual, no entanto. "Chocolate quente de verdade precisa ser feito com chocolate, não apenas com cacau em pó dissolvido em água ou leite", explica a engenheira de alimentos Claudia Regina Gris, da GAaFeR Chocolateria. Segundo ela, o resultado depende do equilíbrio entre intensidade do cacau, textura e teor de gordura: a cremosidade vem da emulsão entre a manteiga de cacau e o leite, derretidos na temperatura correta — e não do excesso de espessantes como farinha de trigo ou amido de milho, que não substituem a manteiga de cacau nem o sabor característico do chocolate.
Essa lógica orienta a produção da GAaFeR, que utiliza chocolate moído combinado a especiarias para dar corpo às bebidas e aos fondues da linha. A empresa oferece, no chocolate quente, a receita tradicional ao leite e versões com 70% de cacau sem lactose; no fondue, sabores ao leite, branco, pistache e meio amargo zero lactose, para diferentes paladares e restrições alimentares. O preparo é rápido — o fondue, por exemplo, fica pronto em poucos minutos no micro-ondas.
A inovação também aparece em novos formatos de preparo. Um exemplo é o cappuccino que vem dentro de uma esfera de chocolate: ao ser mergulhada no leite quente, a casca se dissolve aos poucos e libera o café, formando a bebida no momento do consumo. A GAaFeR aposta nesse tipo de produto para unir praticidade e experiência, transformando o próprio preparo em parte da degustação.
Além do sabor, o fondue também carrega um aspecto social que ganha ainda mais força durante o inverno, reforçando a proposta de um momento pensado para ser compartilhado entre amigos e família.
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No fim das contas, talvez seja esse o maior motivo de o chocolate ganhar tanto espaço nesta época do ano: mais do que aquecer as mãos, ele ajuda a criar momentos. Entre uma caneca de chocolate quente e uma panela de fondue compartilhada — como as versões com chocolate moído e especiarias que a GAaFeR leva à mesa nesta época do ano —, o inverno convida a desacelerar e valorizar o tempo em boa companhia.
Website: www.gaafer.com.br