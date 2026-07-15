Feira in-cosmetics abre credenciamento para 2026

A in-cosmetics Latin America abriu o credenciamento para a edição de 2026, que será realizada nos dias 23 e 24 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento é voltado a profissionais das áreas de formulação, pesquisa e desenvolvimento, química, farmácia e marketing da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos.

Segundo a pesquisa South America Cosmetics Products Market Size & Share – Growth Trends & Forecast (2026–2031), da Mordor Intelligence, o mercado de produtos cosméticos da América do Sul deverá passar de US$ 4,66 bilhões em 2026 para US$ 6,33 bilhões até 2031.

Nesse cenário, a edição de 2026 reunirá mais de 200 empresas nacionais e internacionais para apresentar matérias-primas, ingredientes e tecnologias destinadas ao desenvolvimento de produtos para skincare, haircare, maquiagem e perfumaria.

A programação também abordará temas relacionados à biotecnologia, inteligência artificial, sustentabilidade e autocuidado, além de aplicações voltadas ao desenvolvimento de ingredientes e formulações para a indústria.

“No evento será possível acompanhar tendências relacionadas a modificadores sensoriais, tecnologias para proteção solar e outras inovações que vêm sendo incorporadas ao desenvolvimento de cosméticos”, afirma Ana Beatriz Elia, head da in-cosmetics Latin America.

Segundo a executiva, a indústria cosmética da América Latina tem ampliado investimentos em inovação e adaptação de processos produtivos para atender às demandas relacionadas à sustentabilidade e aos compromissos da Agenda 2030.

Entre as novidades da edição está o Sensory Bar, espaço destinado à demonstração de ingredientes e formulações que exploram diferentes texturas e sensações em produtos cosméticos.

Também estão confirmadas atrações já realizadas em edições anteriores, como Innovation Zone, Marketing Trends, Technical Seminars, Testing and Regulation Zone, Innovation Tour e o espaço de palestras promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC).

A programação também incluirá a divulgação dos vencedores das premiações Innovation Zone Best Ingredient Awards, nas categorias Active e Functional, e Green Ingredient Award, que reconhecem ingredientes apresentados durante o evento.

Segundo a organização, a edição anterior recebeu profissionais de 23 nacionalidades da América, Europa, Ásia e Oceania, reunindo representantes de países como Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Japão, Coreia do Sul, China e Austrália.

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O credenciamento é gratuito até 18 de setembro e pode ser realizado pelo site oficial da in-cosmetics Latin America.