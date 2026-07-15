Kipchoge retorna ao Brasil com o WATCH GT Runner 2

Há dez anos, o Brasil foi palco de um dos momentos mais importantes da carreira de Eliud Kipchoge. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o queniano cruzou a linha de chegada da maratona para conquistar sua primeira medalha de ouro olímpica. A vitória marcou o início de um período de domínio absoluto no esporte, que o levaria a conquistar dois títulos olímpicos consecutivos, um recorde mundial e a se tornar o primeiro homem da história a completar uma maratona em menos de duas horas.

No último domingo (12), o país voltou a fazer parte dessa trajetória. Ao completar a NB 42K Porto Alegre em 2h18min40s, Kipchoge escreveu um novo capítulo em sua relação com o Brasil. Desta vez, não em busca de um recorde, mas para correr ao lado de milhares de atletas brasileiros, usando no pulso um equipamento que ajudou a desenvolver: o HUAWEI WATCH GT Runner 2.

Anos atrás, ele alcançou o auge de sua carreira no Brasil. Agora, testemunha uma série de corredores brasileiros conquistando novos recordes pessoais utilizando o HUAWEI WATCH GT Runner 2: Gabriela venceu a categoria feminina geral da maratona, Alice estabeleceu um novo recorde pessoal e conquistou o segundo lugar na meia maratona feminina de elite, Leonardo terminou em quinto lugar na meia maratona masculina de elite e Marlei ficou na oitava colocação da maratona feminina de elite. Em uma única prova, a mesma pista reuniu lendas e novos talentos, enquanto os smartwatches da Huawei acompanharam cada corredor em sua busca por superar os próprios limites.



Kipchoge fez questão de destacar que o carinho do público foi o principal motivo por trás de seu retorno. “Estou no Brasil, especialmente aqui em Porto Alegre, justamente para receber e retribuir esse carinho das pessoas. Somos todos seres humanos, então adoro quando os fãs se aproximam para conversar ou tirar uma foto. Essa troca de energia é o que torna o esporte tão especial”, celebrou o atleta.

Mais do que embaixador global do HUAWEI WATCH GT Runner 2, Kipchoge participou diretamente da criação do smartwatch, dos testes em campo e do desenvolvimento conjunto com as equipes de engenharia da empresa. O objetivo foi transformar a experiência acumulada ao longo de décadas de treinamento de alto rendimento em funcionalidades capazes de apoiar corredores de todos os níveis, dos iniciantes aos atletas profissionais.

Essa colaboração deu origem a recursos desenvolvidos especificamente para corredores de longa distância. Entre eles estão o Smart Marathon Mode, que cria estratégias personalizadas de prova e ajusta recomendações de ritmo em tempo real; algoritmos avançados de desempenho para análises aprofundadas da corrida; medição não invasiva do limiar de lactato; e monitoramento da potência de corrida para acompanhar a eficiência do desempenho.

No entanto, enquanto a tecnologia de ponta cuida dos dados físicos e da precisão, o queniano lembra que o verdadeiro motor de um corredor está dentro de si. Ao falar sobre a importância da saúde mental no esporte, compartilhou parte de sua filosofia de vida: “Correr é, acima de tudo, mental (‘running is mind’). É preciso ter consistência no treinamento físico, claro, mas a preparação psicológica é fundamental. O esporte exige muito, mas a própria corrida já é uma grande aliada, pois contribui enormemente para fortalecer nossa saúde mental”, refletiu.

A parceria entre Kipchoge e a Huawei, que começou com o desenvolvimento do smartwatch e se estende à participação do atleta na prova, faz parte do Huawei Active Rings, a plataforma global da empresa dedicada a promover hábitos mais saudáveis por meio do esporte e da tecnologia.

A iniciativa reúne atletas, eventos esportivos e comunidades de corrida para mostrar como dispositivos inteligentes podem transformar informações fisiológicas em decisões mais eficientes durante treinos e provas. O objetivo é levar ao público tecnologias inspiradas na rotina dos maiores atletas do mundo, democratizando ferramentas que antes estavam restritas ao esporte de alto rendimento.

Durante a Maratona de Porto Alegre, o HUAWEI WATCH GT Runner 2 monitorou cada quilômetro percorrido por Kipchoge, utilizando o sistema HUAWEI TruSense, responsável pelo acompanhamento contínuo de indicadores como frequência cardíaca, oxigenação do sangue (SpO?), variabilidade da frequência cardíaca e recuperação física.

Compatível com smartphones Android e iOS, o smartwatch também conta com GPS de alta precisão e arquitetura de antena flutuante 3D, capaz de oferecer até 250% mais precisão em comparação com a geração anterior. Além disso, oferece bateria de até 35 horas de exercícios contínuos ao ar livre, sete dias de uso típico ou até 14 dias de uso leve, permitindo que corredores acompanhem treinos, provas e indicadores de saúde com precisão e praticidade.

A Huawei é líder global no mercado de dispositivos vestíveis de pulso, posição conquistada por meio de investimentos contínuos em inovação esportiva. A prática de atividades físicas faz parte do DNA da empresa por meio da iniciativa Active Rings.

No ano passado, a Huawei realizou dois eventos Active Rings no Brasil: uma aula de yoga no topo do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e um evento de ciclismo sob a icônica Ponte Estaiada, em São Paulo. Neste ano, a iniciativa esteve presente na Maratona Internacional de São Paulo, em abril, e agora na Maratona de Porto Alegre.

A participação de Kipchoge na NB 42K Porto Alegre também reforça a estratégia da Huawei de fortalecer sua conexão com a comunidade de corredores no Brasil. A empresa segue investindo no esporte por meio de patrocínios, eventos e parcerias com grandes atletas. Além de ser a smartwatch oficial da NB 42K Porto Alegre, a Huawei também participou da Maratona Internacional de São Paulo e mantém uma parceria com o medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, um dos maiores nomes do atletismo brasileiro.

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Dez anos após conquistar sua primeira medalha de ouro olímpica em solo brasileiro, Eliud Kipchoge voltou ao país para escrever mais um capítulo de sua história. Desta vez, não apenas como o maior maratonista de todos os tempos, mas também como um embaixador do esporte, ajudando a desenvolver tecnologias inovadoras e inspirando milhares de corredores amadores a cuidar do corpo e da mente a cada quilômetro percorrido.