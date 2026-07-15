Presidio Investors anuncia venda da ElevATE Semiconductor à Diodes Incorporated

A Presidio Investors ("Presidio"), uma empresa de capital privado direcionada ao segmento inferior de mercado de médio porte, anunciou hoje a assinatura de um contrato definitivo para venda da ElevATE Semiconductor, Inc. ("ElevATE") à Diodes Incorporated (Nasdaq: DIOD), em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em US$ 250 milhões. Com sede em San Diego, Califórnia, a ElevATE é uma empresa líder em projetos, sem fábrica própria, de circuitos integrados de alta densidade e baixo consumo de energia para o setor de equipamentos de teste automatizado (ATE).

A venda marca a conclusão bem-sucedida do primeiro fundo de continuidade da Presidio, criado em 2023 para prolongar a parceria da empresa com a ElevATE e apoiar a próxima fase de seu crescimento. A aquisição da ElevATE por uma empresa líder mundial do setor de semicondutores valida a estratégia por trás do veículo de continuidade e proporciona um resultado sólido à empresa, seus colaboradores e os investidores da Presidio.

A Presidio investiu na ElevATE pela primeira vez em 2018, quando a empresa era uma equipe pequena de projetistas de chips analógicos, liderada por seus fundadores e voltada ao mercado de ATE. Ao longo de quase oito anos de parceria, com o sócio-diretor Christian Puscasiu e o sócio Josef Auboeck integrando o conselho administrativo da ElevATE, a Presidio trabalhou em conjunto com a administração para institucionalizar operações, fortalecer canais internacionais de vendas, ampliar o portfólio de produtos e investir em capacidades de P&D que consolidaram a ElevATE como líder tecnológica no segmento de testes de semicondutores. Neste processo, a empresa adotou sistemas operacionais modernos e ferramentas baseadas em IA, permitindo que o negócio ganhasse expansão de modo eficiente à medida que a demanda crescia. Hoje, os circuitos integrados da ElevATE atendem aos desafios mais complexos do setor de ATE, sendo que a demanda por suas soluções continua crescendo, impulsionada pela aceleração dos volumes de produção de semicondutores para os setores automotivo, industrial, de centros de dados e IA.

"Este é um dia de orgulho a todos que foram parte da trajetória da ElevATE", disse Christian Puscasiu, Sócio-Diretor da Presidio Investors. "Quando firmamos parceria com os fundadores da ElevATE em 2018, vimos uma pequena equipe de engenheiros de classe mundial com uma tecnologia cujo impacto ia muito além de seu porte. O mérito fez com que a ElevATE se tornasse pertencente a seu pessoal, entre eles os fundadores que definiram as bases, os engenheiros que continuaram impulsionando a tecnologia, e Jan e sua equipe de liderança, que levaram a empresa a um novo nível. A Diodes é um excelente lar para a ElevATE, e somos gratos aos investidores que apoiaram esta empresa conosco em todas as etapas."

"A Presidio tem sido uma verdadeira parceira da ElevATE desde o primeiro dia", disse Jan Gaudestad, Diretor Executivo da ElevATE, que ingressou no conselho administrativo da empresa na época do investimento da Presidio em 2018 e assumiu o cargo de diretor executivo em 2024. "Vivenciei esta parceria tanto do conselho como da posição de diretor executivo. A Presidio investiu em nossa equipe, em nossas operações e em nosso roteiro de produtos, proporcionando a estabilidade e os recursos necessários para visarmos o que fazemos de melhor: desenvolver soluções de teste de altíssima densidade e baixo consumo de energia. Esta aquisição pela Diodes é o resultado direto desta parceria e coloca a ElevATE em uma posição privilegiada para levar nossas inovações ao cenário internacional. Em nome de toda a equipe da ElevATE, gostaria de agradecer a Chris e à equipe da Presidio pelos oito anos de suporte, confiança e cooperação genuína."

A transação foi aprovada pelos conselhos de ambas as empresas e pelos acionistas da ElevATE, e a previsão é que seja concluída no segundo semestre de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.

A BofA Securities Inc. atuou como assessoria financeira exclusiva, e a Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. atuou como assessoria jurídica da ElevATE e da Presidio referente à transação.

Sobre a ElevATE Semiconductor

A ElevATE Semiconductor, Inc. é uma empresa de semicondutores sem fábrica própria com sede em San Diego, Califórnia, especializada em desenvolver circuitos integrados para o setor de equipamentos de teste automatizados (ATE). A ElevATE enfrenta os desafios mais complexos do setor de ATE ao criar soluções de menor consumo de energia e maior densidade, com a meta de proporcionar o menor custo de teste possível. Para mais informações, acesse www.elevatesemi.com.

Sobre a Presidio Investors

A Presidio Investors é uma importante empresa de capital privado com sede em Austin, Texas, que investe em empresas de qualidade no segmento inferior do mercado de médio porte. A Presidio realiza investimentos de controle em empresas de nicho em fase de crescimento e adota um enfoque colaborativo para expandir e desenvolver negócios, gerando excelentes retornos para todas as partes interessadas. Os executivos da Presidio possuem décadas de experiência em investimentos de capital privado e gestão operacional; a empresa está comprometida com uma abordagem de criação de valor orientada pela tecnologia, ao estabelecer parcerias com empresas de seu portfólio para implementar IA e ferramentas operacionais modernas que impulsionam a eficiência e o crescimento. Para saber mais sobre a Presidio, acesse www.presidioinvestors.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260714818610/pt/

Contato para a mídia

Victor Masaya

Presidio Investors

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

victor@presidioinvestors.com