Interactive Brokers desenvolve uma das soluções mais completas e de baixo custo para acessar criptomoedas

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora global automatizada, anunciou hoje a adição de nove novos tokens para negociação através da zerohash e três novos tokens através da Paxos. A empresa também introduziu a capacidade de transferir fundos para carteiras externas através da stablecoin. Os clientes agora podem retirar USD da sua conta da IBKR por meio de conversão automática para USDC, PYUSD (PayPal USD) ou RLUSD (Ripple USD), ampliando a flexibilidade de financiamento com stablecoin já disponível para depósitos. Juntas, essas adições fortalecem uma das experiências de negociação de criptomoedas mais completa e com melhor custo-benefício oferecida por qualquer corretora de vários ativos.

"Acreditamos que os ativos digitais devem ser integrados na experiência financeira mais ampla de um cliente, não tratados separadamente", afirmou Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. "À medida que as stablecoins se tornam um método de pagamento e transferência mais amplamente utilizado, seguimos focados em dar aos clientes acesso a ativos digitais junto com uma ampla linha de produtos, classes de ativos e mercados globais disponíveis através da plataforma da Interactive Brokers".

Enquanto muitas corretoras tradicionais estão apenas começando a oferecer criptomoedas ou cobrar um valor premium por elas, e as corretoras exclusivas de criptomoedas carecem de recursos de corretagem para vários ativos, a negociação de criptomoedas na plataforma da IBKR acontece baseada nos quatro pilares que a diferencia:

Custos altamente competitivos em negociação de vários ativos. A IBKR cobra até 85% menos do que os concorrentes para negociar criptomoedas, com comissões em criptomoedas que começam em apenas 0,12% a 0,18% do valor de negociação com um mínimo de USD 1,75 por pedido e nenhum spread, markup ou taxa de custódia adicional. As opções de criptomoedas recém-lançadas por corretoras tradicionais cobram até 0,75% e mesmo as alternativas mais competitivas ainda são de dois a quatro vezes mais caras, sendo que algumas plataformas cobram até 1,20% ou mais.

Financiamento de stablecoins que a maioria das corretoras tradicionais não oferece. Além dos meios tradicionais, como transferências ACH (câmara de compensação automatizada) e bancárias, a Interactive Brokers agora pode financiar suas contas e transferir para destinos externos, como carteiras pessoais de criptomoedas, usando três stablecoins - USDC emitida pela Circle, a stablecoin da Ripple (RLUSD) e a stablecoin do PayPal (PYUSD). O financiamento e as transferências externas são processados quase que instantaneamente, 24 horas dia, 7 dias por semana, inclusive aos finais de semana e nos feriados. Isso permite que os clientes movam capital para a plataforma e comecem a negociar em 170 mercados globais dentro de minutos, em qualquer dia do ano.

Flexibilidade total para transferência de criptomoedas. Clientes elegíveis podem receber e enviar ativos digitais suportados de e para carteiras de custódia e não custódia.

Uma plataforma de vários ativos unificada. Os clientes podem negociar criptomoedas junto com uma ampla linha de ativos financeiros, incluindo ações, opções, futuros, títulos, fundos e mercados de previsão. Não há aplicativos separados e não é preciso alternar entre plataformas.

Adições de novos tokens

Com essa expansão, nove tokens são adicionados através da zerohash, incluindo Pax Gold (PAXG), um token digital lastreado em ouro, representando ouro físico totalmente alocado e custodiado em instalações de cofre profissionais.

Novas adições através do zerohash:

Aave (AAVE)

Aptos (APT)

Canton (CC)

Lido DAO (LDO)

Monad (MON)

NEAR Protocol (NEAR)

Plasma (XPL)

Pax Gold (PAXG)

Uniswap (UNI)

Também disponível através da Paxos Trust Company, N.A.:

Aave (AAVE)

Uniswap (UNI)

Pax Gold (PAXG)

Já disponível através da zerohash: Avalanche (AVAX), Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Solana (SOL) e Sui (SUI).

Já disponível através da Paxos: Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Chainlink (LINK), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Polygon (MATIC) e Solana (SOL)

Para informações adicionais, acesse:

EUA e países atendidos pela IBLLC: negociação de criptomoedas

Reino Unido: negociação de criptomoedas

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com a afiliada da Interactive Brokers e o país de residência do cliente. A negociação de ativos digitais, incluindo de criptomoedas, é especialmente arriscada e somente para pessoas com uma alta tolerância a riscos e com capacidade financeira para sustentar perdas.

O financiamento bidirecional via Stablecoin não está disponível para os clientes da Interactive Brokers (Reino Unido) Limited ou da Interactive Brokers Ireland Limited. Os novos criptoativos não estão disponíveis para os clientes da Interactive Brokers Ireland Limited.

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do índice S&P 500. Suas afiliadas proporcionam execução automatizada de ordens e custódia de títulos, commodities, câmbio e mercados de previsão, 24 horas por dia, em mais de 170 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma plataforma unificada para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação de propriedade, consultores financeiros e corretores introdutores. Nossas quatro décadas com foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para gerenciar seus portfólios de investimento. Nos esforçamos em oferecer a nossos clientes preços de execução e negociação vantajosos, ferramentas de gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo custo ou sem custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre seus investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma corretora de destaque, conquistando diversos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

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Katherine Ewert, media@ibkr.com