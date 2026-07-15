Poços de Caldas amplia turismo com eventos na cidade

Poços de Caldas recebeu em abril de 2026 dois eventos que contribuíram para ampliar o fluxo de visitantes e movimentar a rede de serviços e hospedagem no município. A segunda edição do Sicredi Run ocorreu em 19 de abril e reuniu cerca de 800 participantes, enquanto o Flipoços, Festival Literário Internacional, foi realizado entre 25 de abril e 3 de maio, com público estimado em mais de 60 mil pessoas ao longo da programação.

Segundo a Prefeitura de Poços de Caldas, o evento esportivo contou com percursos de 5 km e 10 km, além de caminhada de 3 km, com largada na região central da cidade. Já o Flipoços, conforme dados do Portal de Poços, reuniu autores, editoras e atividades culturais distribuídas em diferentes espaços do município, com cerca de 50 expositores e programação voltada à literatura e à educação.

Para o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, Ricardo Aly, os dois eventos exigem adaptações diferentes na operação hoteleira por causa do perfil dos visitantes e da dinâmica de permanência na cidade. Ele explica que a diferença está principalmente no comportamento do público durante a estadia.

“O público da Sicredi Run, por exemplo, costuma ter uma rotina mais objetiva e dinâmica: muitos vêm focados na prova, na retirada dos kits, na logística do fim de semana e no descanso antes e depois da corrida. Então, para a rede, é importante estar atenta a esse perfil, oferecendo atendimento ágil, informações claras e uma experiência confortável durante a estadia”, afirma.

Já no caso do Flipoços, o executivo destaca um comportamento mais distribuído ao longo dos dias, com permanência maior na cidade e maior circulação por atividades culturais e educativas.



“O público do Flipoços tem outro ritmo. É um visitante que tende a passar mais tempo na cidade, circular pela programação, participar de debates, lançamentos, atividades infantis como o Flipocinhos, experiências gastronômicas e ações ligadas à educação. Nesse caso, o acolhimento passa muito pela conveniência, pela orientação e pela sensação de estar bem recebido durante toda a permanência”, complementa.

A diferença entre os eventos também se reflete na ocupação da rede hoteleira, já que o perfil esportivo concentra estadias mais curtas, enquanto o festival literário amplia o tempo de permanência na cidade. A combinação dessas duas agendas em sequência contribuiu para maior estabilidade na ocupação, segundo o executivo, com impacto direto no planejamento de equipes e na organização da operação.

“Quando existem eventos como esses ao longo do ano, conseguimos planejar equipes, campanhas, tarifas e investimentos com mais antecedência. Em vez de reagir à demanda, antecipamos movimentos, o que melhora a operação”, comenta.

A proximidade entre as programações também reduz oscilações bruscas na demanda, segundo Aly, o que favorece uma ocupação mais contínua ao longo do período. “Em vez de termos picos curtos, observamos uma curva mais estável de ocupação, o que representa um resultado importante tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro”, percebe.

O executivo avalia ainda que a presença de eventos esportivos e culturais em um mesmo calendário fortalece o fluxo de visitantes e amplia a previsibilidade do setor hoteleiro em Poços de Caldas, com reflexos na organização da rede de serviços e na dinâmica do turismo local.

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