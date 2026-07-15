Asaas Connect 2026: confira data e programação do evento

O ?Asaas Connect 2026, principal evento B2B do Brasil, já tem data marcada e coloca o público no centro das principais discussões sobre negócios, tecnologia e gestão financeira. Marcado para 14 de outubro, no Transamérica Expo Center, o encontro reúne uma programação intensiva, com conteúdos técnicos voltados para gestão, feira de negócios, oportunidades de conexão entre líderes e decisores do mercado, além de inspiração e entretenimento em um único dia.

Apresentado por Evaristo Costa, o Asaas Connect vai reunir mais de 30 palestrantes em 10 horas de programação, distribuídas em três palcos simultâneos. A expectativa é receber cerca de 3 mil participantes, ampliando a comunidade que já acompanha o evento e reforçando o encontro como um hub de inovação e relacionamento no B2B.



Ao longo das últimas edições, o Asaas Connect ganhou espaço por traduzir discussões que fazem parte da rotina de quem empreende. “O evento nasceu a partir da proximidade que o Asaas tem com os desafios práticos de gestão no B2B, como previsibilidade de caixa e crescimento com eficiência. Mas com o tempo, evoluiu para uma plataforma de troca profunda entre especialistas, executivos e empresas que estão construindo tendências. A proposta é ser, além de um encontro anual, um ponto de referência para quem busca aprender com casos reais, fazer conexões e voltar para a operação com ideias aplicáveis”, explica Júnior Beltrão, CRO do Asaas.



Por trás da ambição do Asaas Connect está a trajetória de uma empresa que cresceu junto com a base de negócios que atende. À medida que o Asaas se aproxima de R$1 bilhão de faturamento em 2026, a proposta é estar ao lado de outras empresas não apenas como plataforma de gestão financeira, mas também como parceiro de aprendizados técnicos e conexão. Na prática, isso significa colocar em circulação experiências, erros e acertos que podem virar referência para outros empresários(as). É dessa vivência que nasce a curadoria do evento e a capacidade de reunir um ecossistema de conteúdo prático, networking qualificado e vivências relevantes.

Shark Tank Brasil: esteja na plateia enquanto os negócios acontecem

Um dos momentos mais comentados da edição de 2025 do Asaas Connect retorna em 2026. A gravação de um episódio da 11ª temporada do Shark Tank Brasil vai acontecer no palco principal do Asaas Connect. A proposta é estar na plateia enquanto os Sharks negociam e tomam decisões reais. Na prática, o público acompanha pitches de empresas e vê em primeira mão o episódio que será exibido depois pelo canal oficial do programa e no YouTube.



Em 2025, cerca de 2.000 pessoas assistiram à gravação durante o evento, e o episódio posteriormente somou mais de 4 milhões de visualizações no YouTube, tornando-se o mais visto da temporada. Mas o resultado mais emblemático foi visto no palco: os dois pitches apresentados no Asaas Connect 2025 receberam propostas de investimentos. Para quem empreende ou pretende empreender, assistir ao formato de perto funciona como uma aula prática sobre narrativa, tração e negociação.

Além do Shark Tank, a programação do Asaas Connect 2026 reúne referências em inovação, gestão, tecnologia e empreendedorismo, com um line-up que combina nomes brasileiros e convidados internacionais. Entre os palestrantes já confirmados estão Karla Marques, vice-presidente executiva da Cimed, e João Branco, ex-VP de Marketing do McDonald’s e autor do best-seller “Dê Propósito”, reforçando a proposta de levar ao palco discussões estratégicas com aplicação direta para quem lidera times e empresas. A edição também contará com Olga Maslikhova, investidora global e apresentadora do podcast The J Curve, que acompanha de perto o ecossistema de startups da América Latina e vai compartilhar aprendizados de empresas investidas por venture capital aplicáveis às PMEs.



A estrutura do evento foi pensada para maximizar a experiência dos participantes, com três palcos que atendem diferentes perfis e necessidades. O Palco Connect concentra os momentos centrais e as palestras principais, com discussões estratégicas e conteúdos voltados a tendências, experiências e decisões de negócio. Já o Palco Deploy se reinventa em 2026 como o centro de um hub tecnológico, com uma programação dedicada a temas como inteligência artificial e tecnologias emergentes, com participações de nomes como Osvaldo Aranha, especialista em IA e Guga Stocco, empreendedor e especialista em tecnologias disruptivas.

No entorno do palco Deploy+, o público encontra uma área voltada à inovação, com ilhas e estandes para startups apresentarem soluções e fazerem demonstrações, além de espaços pensados para troca e networking ao longo do dia. Outro formato que retorna é o Palco Speed Talking, que mantém a proposta de sessões interativas, com abertura para perguntas da plateia e encontros diretos com especialistas. Entre os nomes confirmados na programação estão José Salibi Neto, cofundador da HSM e autor de mais de 10 livros sobre negócios, além da apresentadora e criadora de conteúdo Fernanda Gentil. A dinâmica também se conecta a uma ampla feira de negócios, que vai contar com estandes com experiências de marca e espaço para relacionamento com parceiros.



O ingresso do Asaas Connect 2026 inclui um happy hour que vai acontecer no final da programação, reunindo os participantes para um momento de networking mais descontraído ao fim do dia, com música ao vivo e serviço de bar, reforçando a proposta do evento de conectar pessoas e negócios também fora do palco.



Quem já passou pelo Asaas Connect



Ao longo das últimas edições, o Asaas Connect se consolidou como um ponto de encontro para empresários e profissionais que buscam repertório prático, novas conexões e conversas relevantes sobre crescimento, inovação e finanças.



Já passaram pelo palco e pela programação nomes como o empresário Caito Maia, a ginasta Daiane dos Santos, educadora financeira e criadora de conteúdo Nath Finanças, reforçando a proposta de reunir diferentes perspectivas que ajudam a traduzir tendências em decisões mais claras para o dia a dia do negócio.



Asaas Connect 2026

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Vendas de ingressos abertas no site: www.asaasconnect.com.br

Data: 14 de outubro de 2026

Horário: das 14h às 22h

Local: Transamérica Expo Center, São Paulo (SP)