Pellon Advocacia é destaque em novos rankings

A Pellon Advocacia celebra mais um importante ciclo de reconhecimentos que reafirma a excelência técnica de sua atuação e a confiança conquistada junto ao mercado. Recentemente, o Escritório foi novamente destaque em dois dos mais relevantes diretórios jurídicos: a Chambers & Partners, referência internacional na avaliação de Escritórios e advogados, e o Análise Advocacia Regional, principal ranking jurídico do Brasil voltado ao mercado empresarial. Com metodologias distintas, ambos refletem a percepção de clientes, executivos jurídicos, pares e especialistas do setor, reforçando a reputação construída pelo Escritório ao longo de mais de três décadas de atuação.

Na mais recente edição da Chambers & Partners, a área de Seguros da Pellon Advocacia permaneceu entre as práticas reconhecidas pelo diretório, resultado que evidencia a consistência da atuação do Escritório e sua posição consolidada como uma das principais referências do setor. A publicação destacou a sólida atuação da equipe em contencioso securitário, incluindo a representação de seguradoras e resseguradoras em litígios judiciais e arbitrais, a reconhecida capacidade na gestão de carteiras de litígios e a expertise em demandas envolvendo seguros de linhas financeiras, como D&O (Directors and Officers) e E&O (Errors and Omissions).

Além do reconhecimento institucional, o sócio-fundador Luís Felipe Pellon foi novamente reconhecido na categoria Senior Statespeople, destinada a profissionais cuja trajetória, liderança e contribuição para o desenvolvimento da área são amplamente valorizadas pelo mercado. Entre os destaques publicados pela Chambers, clientes ressaltaram a sua visão estratégica do Escritório, sua expertise técnica e a sólida reputação construída ao longo de décadas de atuação no mercado de seguros.

"Mais do que um reconhecimento, permanecer na Chambers representa a validação de um trabalho construído ao longo de décadas. Estar novamente entre os escritórios de referência em Seguros reforça a consistência da nossa atuação e a confiança que clientes e o mercado depositam na Pellon Advocacia. Também me sinto honrado por permanecer no ranking individual. Trata-se de um reconhecimento construído a partir da percepção de clientes e pares, o que torna esse resultado ainda mais significativo. Seguimos comprometidos em oferecer uma atuação técnica, estratégica e alinhada às necessidades de quem confia no nosso trabalho", afirma Luís Felipe Pellon.

O Escritório também foi reconhecido na edição mais recente do Análise Advocacia Regional, figurando entre os Escritórios Mais Admirados do Estado do Rio de Janeiro na categoria Abrangente. Considerado o principal levantamento jurídico empresarial do país, o ranking reflete a percepção de executivos das maiores empresas brasileiras sobre os escritórios e profissionais que mais se destacam em suas áreas de atuação, o que amplia a relevância do reconhecimento por partir da avaliação de quem efetivamente contrata serviços jurídicos.

Na mesma pesquisa, o sócio da área tributária, Eduardo de Oliveira, foi reconhecido entre os Advogados Mais Admirados do Estado do Rio de Janeiro, evidenciando a excelência de sua atuação e a confiança conquistada junto aos clientes e ao mercado.

“Recebo este reconhecimento com sincera gratidão e grande senso de responsabilidade. Ser incluído entre os Advogados Mais Admirados é uma distinção que muito me honra, especialmente por refletir a avaliação de clientes, executivos e colegas que, ao longo dos anos, acompanharam de perto minha atuação profissional. Agradeço à Pellon Advocacia pelo ambiente de constante desenvolvimento e aos clientes pela confiança ao longo dessa jornada. Honras como esta reafirmam a minha crença de que a advocacia, exercida com independência, equilíbrio, profundo respeito à ética e permanente aprimoramento técnico, desempenha papel fundamental na construção da Justiça e no fortalecimento das instituições democráticas”, afirma Eduardo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais do que conquistas em rankings, os reconhecimentos refletem uma trajetória pautada pela excelência técnica, pela especialização e pela construção de relações de confiança com clientes e parceiros. Ao reunir distinções nacionais e internacionais em um mesmo ciclo, a Pellon Advocacia reforça seu posicionamento como um Escritório que alia experiência, solidez e visão estratégica para oferecer soluções jurídicas de alta complexidade e contribuir para o sucesso de seus clientes.