O sucesso dos licores de whiskey entre novos apreciadores

Em termos de regulamentação, a distinção é clara. Em países como o Canadá, por exemplo, a legislação exige que os licores de whiskey contenham pelo menos 2,5% de açúcar em peso e possuam uma graduação alcoólica inferior à dos whiskies padrão. Enquanto o whiskey tradicional é frequentemente apreciado puro ou com gelo, o licor de whiskey é mais versátil, sendo ideal para consumo com gelo, em sobremesas ou como base para coquetéis mais suaves.

Novos perfis de consumidores e tendências

O crescimento da categoria de licores de whiskey é impulsionado por mudanças significativas no perfil dos consumidores. Tradicionalmente, o mercado de whiskies era dominado por um público masculino e de faixas etárias mais avançadas. No entanto, os dados recentes mostram uma expansão para novos segmentos.

Nessa busca por novas expressões gastronômicas, a Jacobschild introduz o Brigadeiro de Whiskey, um produto que traduz a elegância atemporal da marca para o universo das sobremesas. Esta criação inovadora é apresentada como uma interpretação luxuosa do brigadeiro, o doce mais icônico do Brasil, elevando a tradição nacional com a adição de uma base de whiskey premium. A proposta do produto é oferecer uma experiência sensorial rica e aveludada, onde a intensidade do destilado se harmoniza com a doçura característica do chocolate, resultando em uma opção que agrada tanto a apreciadores de confeitaria quanto a conhecedores de bebidas finas.

Além disso, as gerações Millennials (nascidos entre o início dos anos 1980 e meados dos anos 1990) e a Geração Z (nascidos entre meados dos anos 1990 e o início dos anos 2010) estão redefinindo os padrões de consumo. Pesquisas da NielsenIQ (NIQ) revelam que a Geração Z prefere opções de bebidas com sabor marcante ("flavor forward") e produtos com menor teor alcoólico. Esse perfil de consumidor busca experiências sensoriais novas e valoriza a autenticidade e o posicionamento artesanal das marcas.

A inovação em sabores, como o uso de mel, frutas e especiarias, atende diretamente a essa demanda por novidade e versatilidade em coquetéis . O sabor de mel, por exemplo, liderou o mercado de whiskies saborizados, representando 34,83% da participação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia