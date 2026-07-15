O sucesso dos licores de whiskey entre novos apreciadores
O mercado de bebidas destiladas vive uma transformação impulsionada por consumidores que buscam novas experiências e sabores mais sofisticados. Nesse cenário, o licor de whiskey ganha destaque ao combinar a tradição do whiskey com um perfil mais suave e versátil, conquistando tanto apreciadores da bebida quanto novos públicos e ampliando seu espaço entre os produtos premium.
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O mercado de bebidas destiladas tem passado por uma significativa transformação nos últimos anos. A busca por novas experiências sensoriais e a mudança nos hábitos de consumo têm impulsionado o crescimento de categorias inovadoras, com destaque para o licor de whiskey. Esses produtos, que unem a complexidade do destilado à suavidade de um licor, têm atraído a atenção de um público mais amplo, incluindo consumidores que tradicionalmente não apreciavam bebidas com alto teor alcoólico e sabor intenso.
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Uma nova marca de licor de whiskey de luxo
Jacobschild Whiskey é o primeiro whiskey de luxo brasileiro, feito com mel silvestre. A marca, com raízes na inovação e na tradição, apresenta uma linha de produtos que une a sofisticação dos destilados premium à rica herança da confeitaria brasileira. Com origem na década de 1920, durante o período da Lei Seca nos Estados Unidos, a marca foi fundada com o propósito de criar experiências memoráveis, desafiando o status quo da época para oferecer bebidas exclusivas a um círculo seleto. Essa filosofia de "criar momentos" permanece como o pilar central da marca, que busca incessantemente a excelência em seus processos de produção e no compromisso com a artesania.
A diferença entre licor de whiskey e whiskey tradicional
Para compreender a aceitação dos licores de whiskey, é fundamental diferenciar esta categoria do whiskey tradicional. O whiskey é um destilado puro, elaborado a partir da fermentação de grãos (como cevada, centeio, milho ou trigo) e maturado em barris de madeira. Caracteriza-se por um perfil de sabor marcante, seco e por uma graduação alcoólica que geralmente varia entre 40% e 60% ABV (Alcohol By Volume).
Por outro lado, o licor de whiskey (ou whiskey liqueur) é uma bebida alcoólica composta por uma base de whiskey à qual são adicionados açúcar, flavorizantes e outros ingredientes, como mel, creme, especiarias ou frutas. Essa composição resulta em um perfil de sabor mais suave, adocicado e menos intenso, mantendo a essência do destilado original. A graduação alcoólica dos licores de whiskey é tipicamente menor, situando-se entre 15% e 30% ABV.
A abordagem da Jacobschild vai além da simples produção de bebidas, posicionando-se como uma empresa dedicada à elevação de conexões sociais e à arte culinária. Ao combinar a complexidade de sabores de seus destilados com a cultura local, a marca demonstra um profundo entendimento das preferências do consumidor moderno, que valoriza a autenticidade e a sofisticação em suas escolhas. O Brigadeiro de Whiskey exemplifica essa visão, sendo comercializado não apenas como um doce, mas como um produto de alto padrão, destinado a quem busca as experiências mais refinadas da vida.
Em termos de regulamentação, a distinção é clara. Em países como o Canadá, por exemplo, a legislação exige que os licores de whiskey contenham pelo menos 2,5% de açúcar em peso e possuam uma graduação alcoólica inferior à dos whiskies padrão. Enquanto o whiskey tradicional é frequentemente apreciado puro ou com gelo, o licor de whiskey é mais versátil, sendo ideal para consumo com gelo, em sobremesas ou como base para coquetéis mais suaves.
Novos perfis de consumidores e tendências
O crescimento da categoria de licores de whiskey é impulsionado por mudanças significativas no perfil dos consumidores. Tradicionalmente, o mercado de whiskies era dominado por um público masculino e de faixas etárias mais avançadas. No entanto, os dados recentes mostram uma expansão para novos segmentos.
Nessa busca por novas expressões gastronômicas, a Jacobschild introduz o Brigadeiro de Whiskey, um produto que traduz a elegância atemporal da marca para o universo das sobremesas. Esta criação inovadora é apresentada como uma interpretação luxuosa do brigadeiro, o doce mais icônico do Brasil, elevando a tradição nacional com a adição de uma base de whiskey premium.
A proposta do produto é oferecer uma experiência sensorial rica e aveludada, onde a intensidade do destilado se harmoniza com a doçura característica do chocolate, resultando em uma opção que agrada tanto a apreciadores de confeitaria quanto a conhecedores de bebidas finas.
Além disso, as gerações Millennials (nascidos entre o início dos anos 1980 e meados dos anos 1990) e a Geração Z (nascidos entre meados dos anos 1990 e o início dos anos 2010) estão redefinindo os padrões de consumo. Pesquisas da NielsenIQ (NIQ) revelam que a Geração Z prefere opções de bebidas com sabor marcante ("flavor forward") e produtos com menor teor alcoólico. Esse perfil de consumidor busca experiências sensoriais novas e valoriza a autenticidade e o posicionamento artesanal das marcas.
A inovação em sabores, como o uso de mel, frutas e especiarias, atende diretamente a essa demanda por novidade e versatilidade em coquetéis . O sabor de mel, por exemplo, liderou o mercado de whiskies saborizados, representando 34,83% da participação.
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A ascensão dos licores de whiskey no mercado de bebidas destiladas reflete uma mudança profunda nos hábitos de consumo. A combinação de uma base de qualidade com perfis de sabor mais suaves e aromáticos criou uma ponte entre o mundo dos destilados premium e consumidores que buscam novas experiências sem a intensidade dos whiskies tradicionais. Com o mercado global projetado para crescimento contínuo e a atração de perfis demográficos emergentes, os licores de whiskey consolidam-se como uma categoria de destaque na indústria de bebidas.
Website: https://www.jacobschild.com.br