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Florianópolis entra no mapa do luxo global

Florianópolis consolida sua posição entre os principais mercados imobiliários de alto padrão do Brasil, impulsionada pela valorização, inovação e crescente conexão internacional. Nesse cenário, a AMS Empreendimentos se destaca ao reunir parcerias globais como Pininfarina, Arquitectonica e Porsche Consulting, trazendo à capital catarinense um novo padrão de arquitetura, design, gestão e valorização imobiliária.

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Repórter
15/07/2026 15:15

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Florianópolis entra no mapa do luxo global
Florianópolis entra no mapa do luxo global crédito: DINO

Com a Pininfarina e a Arquitectonica no portfólio de parcerias de design e arquitetura, além da Porsche Consulting como consultoria estratégica, a AMS Empreendimentos redefine o conceito de alto padrão na capital catarinense, em uma cidade que já ocupa a 5ª posição nacional no segmento e possui o 3º maior movimento internacional entre os aeroportos brasileiros.

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Florianópolis vive um novo momento

Existe um momento em que uma cidade deixa de ser apenas um destino regional e passa a competir no cenário global do mercado imobiliário. Florianópolis chegou a esse ponto.

Segundo o Índice FipeZAP, o metro quadrado da capital catarinense atingiu R$ 12.320 em junho de 2025, com valorização de 9,04% nos últimos 12 meses. Em dez anos, o valor praticamente dobrou. No ranking do IDI Brasil 2025, Florianópolis ocupa a 5ª posição nacional entre os mercados de imóveis de alto padrão.

Santa Catarina acompanha esse movimento, concentrando quatro das cinco cidades com o metro quadrado mais valorizado do país. Nesse contexto, a AMS surge como uma das incorporadoras responsáveis por elevar o padrão dos empreendimentos desenvolvidos na capital.

O conceito que mudou o mercado

As Branded Residences — empreendimentos assinados por marcas globais de arquitetura e design — deixaram de ser exclusividade de destinos como Miami, Dubai e Milão para chegar a Florianópolis. O conceito combina identidade, arquitetura autoral e valor patrimonial, atraindo investidores que buscam ativos diferenciados e alinhados aos principais mercados internacionais.

A AMS foi pioneira na cidade ao incorporar esse conceito, reunindo duas das principais referências mundiais do setor. A Pininfarina, referência internacional em design e responsável por projetos para Ferrari, Maserati e Rolls-Royce, assina o empreendimento da incorporadora no Morro das Pedras.

"Desde o primeiro momento em que visitamos a ilha, foi uma paixão à primeira vista. Florianópolis tem uma condição natural única, e o projeto busca transmitir essa energia em relação direta com o oceano e com a ilha", afirma Samuele Sordi, Chief Architect da Pininfarina.

No Campeche, a assinatura é da Arquitectonica, escritório responsável por mais de 1.200 projetos em 59 países e por alguns dos principais marcos arquitetônicos de Miami, levando à cidade um padrão de design reconhecido internacionalmente. O que essa parceria traz para Florianópolis é o mesmo DNA de design urbano presente em destinos globais, contribuindo para consolidar a capital catarinense entre os mercados mais relevantes do país.

Gestão como diferencial

Além da arquitetura, a AMS aposta na excelência operacional por meio da Porsche Consulting, consultoria estratégica do Grupo Porsche especializada em eficiência e alta performance.

A parceria leva ao setor imobiliário metodologias voltadas ao planejamento, controle de qualidade e experiência do cliente, reforçando um modelo de gestão ainda pouco comum entre incorporadoras brasileiras. Mais do que um diferencial operacional, essa escolha demonstra uma visão de longo prazo: aplicar ao desenvolvimento imobiliário padrões de eficiência e excelência reconhecidos mundialmente.

Com mais de 25 anos de experiência do quadro societário, 34 empreendimentos entregues e mais de 2.100 unidades concluídas, a empresa combina planejamento, execução e visão estratégica para desenvolver produtos alinhados às transformações do mercado e às expectativas de um público cada vez mais exigente.

A paisagem como argumento

No empreendimento do Morro das Pedras, o paisagismo leva a assinatura de Benedito Abbud, um dos principais nomes da arquitetura paisagística brasileira. "A paisagem não é apenas aquilo que vemos, mas aquilo que sentimos", diz Abbud.

O projeto integra arquitetura e natureza para criar uma experiência que valoriza a paisagem da ilha e amplia a conexão entre os espaços construídos e o ambiente natural. Cada percurso, espécie e espaço foi pensado para proporcionar uma experiência sensorial, onde o verde deixa de ser um elemento complementar e passa a fazer parte da identidade do empreendimento.

A tese que se confirma

O crescimento de Florianópolis é impulsionado por fatores que vão além do mercado imobiliário. A cidade concentra 25% do PIB no setor de tecnologia, abriga mais de 6 mil empresas do segmento e captou US$ 298 milhões em venture capital entre 2020 e 2024.

Na conexão internacional, o Aeroporto Internacional de Florianópolis tornou-se o 3º maior portão aéreo internacional do Brasil, movimentando 1,2 milhão de passageiros internacionais em 2025.

A combinação entre oferta limitada de terrenos em áreas nobres, crescimento econômico e demanda qualificada fortalece a valorização imobiliária da cidade e cria um ambiente cada vez mais favorável para empreendimentos de padrão internacional.

É nesse cenário que a AMS consolida sua atuação, desenvolvendo empreendimentos que unem arquitetura, design, paisagismo e gestão em um padrão alinhado às principais referências mundiais. A escolha por parceiros globais não representa apenas reconhecimento de mercado, mas uma estratégia para desenvolver ativos capazes de manter relevância, exclusividade e valorização ao longo do tempo.

Mais do que acompanhar a transformação de Florianópolis, a AMS contribui para posicionar a cidade entre os mercados imobiliários mais relevantes do país. Afinal, o mercado imobiliário de alto padrão não vende apenas imóveis: vende ativos. E ativos de referência se reconhecem pela companhia que escolhem.

Florianópolis em números

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5ª posição nacional em imóveis de alto padrão;
+9,04% de valorização em 12 meses;
+95% de valorização em 10 anos;
25% do PIB ligado ao setor de tecnologia;
US$ 298 milhões captados em venture capital (2020–2024);
1,2 milhão de passageiros internacionais em 2025;
3º maior aeroporto internacional do Brasil.



Website: https://www.vivaams.com.br/

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