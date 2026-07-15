Mercado de imóveis de luxo mantém expansão no Rio de Janeiro

O mercado de imóveis de luxo do Rio de Janeiro registrou avanço recente, com destaque para bairros da Zona Sul, como Ipanema, Leblon, Copacabana, Lagoa, Gávea e São Conrado. A combinação entre oferta limitada de terrenos, localização próxima à orla e infraestrutura urbana mantém essas regiões entre as mais valorizadas da cidade.

Levantamento divulgado pela Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro, a ADEMI-RJ mostrou que o preço do metro quadrado dos imóveis classificados como luxo, com valores a partir de R$ 3 milhões, cresceu 13,8% no primeiro semestre de 2025. Entre os imóveis de superluxo, acima de R$ 5 milhões, o aumento chegou a 42,1%.

O desempenho acompanha a expansão do mercado imobiliário carioca como um todo. Segundo dados divulgados pelo Sinduscon-Rio, o Valor Geral de Vendas dos empreendimentos lançados no município alcançou R$ 6,1 bilhões no primeiro semestre de 2025. O resultado representa crescimento de 22,6% em comparação com o mesmo período de 2024.

Outro movimento recente é a ampliação da procura estrangeira por imóveis compactos na Zona Sul. Dados publicados pela ADEMI-RJ indicam que, entre novembro de 2025 e abril de 2026, compradores estrangeiros responderam por 32% das 54 unidades compactas comercializadas em empreendimentos analisados em Copacabana, Ipanema e Leblon.

Além das condições do mercado, mudanças urbanísticas também influenciam a produção imobiliária. O atual Plano Diretor do Rio de Janeiro foi instituído pela Lei Complementar nº 270, de 16 de janeiro de 2024, e estabelece diretrizes para o uso e a ocupação do solo, o desenvolvimento urbano e a política ambiental do município.

Nesse cenário, imobiliárias boutique ampliam sua participação ao oferecer uma atuação concentrada em determinadas regiões e categorias de imóveis. O modelo costuma reunir curadoria de unidades, conhecimento local e análise de fatores como localização, características do edifício, posição da unidade e perfil da demanda.

A Imóvel Rio integra esse segmento, com atuação voltada a lançamentos e imóveis selecionados em diferentes regiões da cidade, especialmente na Zona Sul do Rio de Janeiro.

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