A luta do varejo físico contra o rebaixamento

O varejo físico brasileiro registrou queda nas vendas em 2023, reflexo de fatores macroeconômicos, expansão do comércio eletrônico e alto endividamento das famílias, segundo dados da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) e da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC). Analistas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) apontam que a falta de planejamento estratégico e a deficiência técnica na gestão operacional são responsáveis por grande parte dos encerramentos prematuros de estabelecimentos de médio e pequeno porte.

Pressões macroeconômicas, como a oscilação das taxas de juros e a cautela gerada por períodos de transição política, reduzem a disposição de investimento das empresas e o consumo das famílias. Paralelamente, o aumento das importações de produtos de consumo direto, impulsionado por plataformas digitais internacionais, intensifica a competição de preços, reduzindo a margem de lucro dos varejistas que operam exclusivamente em canais presenciais.

Dados da SBVC indicam que a migração de consumidores para canais digitais se consolidou nos últimos anos. O custo operacional de manter lojas físicas – aluguel, energia, folha de pagamento – permanece elevado, pressionando ainda mais a rentabilidade dos negócios tradicionais.

A pesquisa PEIC, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), revelou que 81,6% das famílias brasileiras estavam endividadas em 2023. O acesso restrito ao crédito levou os consumidores a adotar postura mais seletiva, exigindo maior valor agregado e priorizando compras que ofereçam conveniência e eficiência. Nesse cenário, estabelecimentos que não apresentam diferenciais competitivos perdem participação para o comércio eletrônico.

Em contrapartida, o segmento de luxo demonstra resiliência. O estudo "A Nova Era do Mercado de Luxo", elaborado pela Bain & Company em parceria com a Valor Econômico, projeta que o faturamento do mercado de luxo nacional alcance R$ 120 bilhões, superando a média de crescimento observada em mercados consolidados na Europa e na Ásia. Especialistas atribuem esse desempenho à ênfase em experiência de compra, personalização e conveniência, aspectos ainda pouco explorados pelo varejo tradicional.

Especialistas em varejo ressaltam que a vulnerabilidade das lojas de médio porte está ligada à ausência de metodologias profissionais de administração e divulgação. Historicamente, muitos empreendedores iniciaram suas atividades por oportunidade ou necessidade, sem acesso a programas de capacitação técnica ou orientação governamental. Essa lacuna impede a implementação de sistemas eficientes de controle de fluxo de caixa, monitoramento de estoque e análise de mercado.

Márcio Alcântara, empresário varejista e mentor de lojas físicas, descreve o momento como um ponto de inflexão que exige reestruturação imediata. "Estamos vivenciando no Brasil e no mundo um momento chamado de ponto de inflexão, ou seja, uma mudança radical na forma como os acontecimentos se processam. As lojas físicas não deixarão de existir, mas os estabelecimentos que não se adequarem às demandas do novo varejo tendem a encerrar suas atividades", afirma.

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As perspectivas de adaptação apontam que a sobrevivência do comércio tradicional depende da profissionalização da gestão e da adoção de capacitação contínua. A convergência entre os ambientes físico e digital deixa de ser diferencial competitivo para se tornar requisito de permanência. A implementação de processos eficientes de estoque, atendimento consultivo e estratégias de omnichannel são apontados como caminhos para melhorar a competitividade das lojas físicas no cenário atual.