BuyCo assessora venda da Tryex para a Megagym

A MegaGym concluiu a aquisição de 100% da Tryex, empresa com 40 anos de trajetória e atuação no mercado fitness voltado a clientes empresariais. A operação foi intermediada pela ?BuyCo, empresa especializada em valuation, fusões e aquisições (M&A) e estruturação financeira para pequenas e médias empresas (PMEs).

A transação marca a entrada da Tryex na estrutura de negócios da MegaGym visando dar continuidade ao legado do Carlos Pacheco (Fuscão), atleta de judô e campeão olímpico. Com a aquisição, a companhia incorpora uma marca com quase quatro décadas de tradição ao seu portfólio e fortalece sua estratégia de atuação multicanal, ampliando sua presença no mercado corporativo, acelerando o plano de expansão por lojas físicas e consolidando sua atuação em diferentes segmentos do mercado fitness.

O movimento ocorre em um mercado em que empresas do setor fitness têm buscado ampliar canais de venda, escala operacional e capacidade de distribuição. Em segmentos ligados a equipamentos, acessórios e soluções para academias, a combinação entre presença digital, venda para consumidores finais e atendimento B2B tem ganhado relevância nas estratégias de crescimento.

De acordo com Eduardo Moreira, Assessor de M&A da BuyCo, a operação reflete uma tendência de empresas que buscam crescimento por meio da aquisição de marcas já posicionadas em nichos complementares.

“Operações como essa mostram como o M&A pode ser utilizado para acelerar expansão comercial, agregar canais de venda e incorporar conhecimento específico de mercado. No caso da Tryex, a trajetória no B2B e o relacionamento construído ao longo dos anos foram elementos relevantes dentro da tese da transação”, afirma.

Com a conclusão da operação, a Tryex passa a integrar a estrutura da MegaGym. Fuscão, fundador da Tryex, permanece envolvido na gestão do canal B2B, com atuação voltada à expansão comercial da marca, ao desenvolvimento de novos pontos físicos e ao fortalecimento da participação da empresa no e-commerce.

Segundo Rafaela Rossi, CBO da BuyCo, aquisições em segmentos com forte presença de marca e relacionamento comercial exigem atenção à integração operacional após a conclusão da transação.

“A compra de uma empresa não termina na assinatura dos documentos. Em operações que envolvem marca, canais comerciais e relacionamento com clientes, a etapa de integração é determinante para preservar o valor adquirido e dar continuidade ao plano de crescimento”, afirma.

A MegaGym atua no desenvolvimento, fabricação e comercialização de equipamentos fitness, com um portfólio voltado tanto ao consumidor final quanto ao mercado corporativo. Ao longo de sua trajetória, a empresa ultrapassou a marca de 1 milhão de pedidos atendidos e vem ampliando sua atuação por meio da expansão de canais de venda, do fortalecimento da operação logística e de investimentos em marcas complementares ao seu ecossistema.

Para Francisco Lima, CEO da MegaGym, a aquisição está alinhada à estratégia de crescimento de longo prazo da companhia e reforça seu posicionamento no mercado fitness.

“A aquisição da Tryex faz parte de uma estratégia de longo prazo de consolidação da MegaGym no mercado fitness. Encontramos uma marca sólida, respeitada e construída ao longo de quase quatro décadas, com forte relacionamento no mercado B2B. Nossa intenção é preservar esse legado e potencializá-lo com a estrutura, tecnologia, capacidade logística e alcance comercial da MegaGym, acelerando o crescimento das duas operações”, afirma.

A escolha pela Tryex foi motivada pela complementaridade entre os modelos de negócio das empresas. Enquanto a MegaGym consolidou forte presença no comércio eletrônico e na venda direta ao consumidor, a Tryex desenvolveu, ao longo dos 40 anos de operação, uma relação consistente com academias, condomínios, clubes de futebol, estúdios e clientes corporativos. A combinação das duas operações amplia o alcance comercial do grupo e cria oportunidades de crescimento preservando a identidade das duas marcas.

Segundo Fuscão, fundador da Tryex, a transação representa uma nova fase para a marca após quatro décadas de atuação no setor.

“A Tryex construiu sua história com foco no relacionamento com clientes e no atendimento ao mercado fitness B2B. A integração à MegaGym cria condições para ampliar escala, fortalecer a presença comercial e levar a marca a novos canais de venda”, afirma.

A venda da Tryex para a MegaGym reforça como as operações de M&A têm se consolidado como ferramenta estratégica para acelerar crescimento, ampliar participação de mercado e fortalecer empresas por meio da integração de marcas, competências e canais de distribuição complementares. Nesse tipo de transação, a continuidade da marca, a integração dos fundadores e a estruturação da expansão comercial são fatores relevantes para a consolidação da nova etapa do negócio.

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