Esri ajuda a levar informações atualizadas sobre fechamento de vias para o Google Maps e o Waze

A Esri expandiu seu Programa de Mapas Comunitários, permitindo que dados sobre fechamento de vias sejam compartilhados com o Google Maps e o Waze. A solução Road Closures, na plataforma ArcGIS da Esri, foi lançada no ano passado como uma forma de os usuários compartilharem facilmente atualizações sobre fechamento de vias diretamente com os principais provedores de mapas, permitindo que eles atualizem seus mapas com essas informações importantes. A solução visava preencher a lacuna entre as agências governamentais responsáveis ??por gerenciar atualizações de vias e o público, que depende de aplicativos de mapas para navegação em tempo real.

Mais de 100 comunidades nos Estados Unidos e em outros países compartilham ativamente suas informações sobre fechamento de vias. Os usuários do ArcGIS agora podem compartilhar facilmente esses mesmos dados oficiais com o Google Maps e o Waze por meio do programa Waze para Cidades.

"Há mais de um ano, estamos trabalhando com dezenas de nossos usuários governamentais locais para compartilhar suas informações sobre fechamento de vias com nossos parceiros iniciais de mapas, Apple Maps e TomTom", disse Deane Kensok, diretor de Tecnologia de Conteúdo do ArcGIS na Esri. "Muitos de nossos colaboradores solicitaram que expandíssemos isso para incluir o Google Maps e o Waze, e estamos muito satisfeitos em firmar essa parceria agora para tornar isso possível."

"Estamos muito satisfeitos em facilitar para os motoristas a tarefa de evitar bloqueios de estradas", disse Assaf Eisenberg, gerente de Produto do Waze. "Ao permitir que governos compartilhem facilmente informações sobre bloqueios de estradas por meio do Programa de Mapas Comunitários da Esri e do Waze para Cidades, estamos integrando essas informações perfeitamente ao Waze e ao Google Maps."

Usuários do ArcGIS podem registrar a mesma camada de bloqueios de estradas compartilhada com o Programa de Mapas Comunitários da Esri no Waze para Cidades, e ela será referenciada tanto pelo Waze quanto pelo Google Maps. Usuários do ArcGIS e do Waze para Cidades também podem acessar um feed de dados colaborativo em tempo real sobre perigos nas estradas, acidentes e condições de tráfego relatados por usuários e parceiros do Waze.

A solução de Bloqueios de Estradas é uma das muitas soluções prontas para uso incluídas no ArcGIS. Essas soluções específicas para cada setor ajudam as organizações a aproveitar o SIG (Sistema de Informação Geográfica) para melhorar as operações, obter novos insights e aprimorar os serviços que oferecem. Para saber mais sobre a solução e compartilhamento de fechamentos de estradas da Esri, acesse esri.com/en-us/c/product/share-road-closures.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

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