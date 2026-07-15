Reconhecimento também impulsiona negócios de impacto

Empreender com impacto vai além de desenvolver soluções para desafios sociais e ambientais. Para muitos negócios, ampliar a visibilidade e conquistar reconhecimento também faz parte da estratégia de fortalecimento da iniciativa, contribuindo para aproximar projetos de parceiros, especialistas, organizações e demais atores comprometidos com a transformação da sociedade.

Um exemplo é a Realixo, empresa especializada em gestão sustentável de resíduos orgânicos, que participa pela terceira vez do Prêmio Impactos Positivos. Após integrar as edições de 2024 e 2025, o negócio volta à premiação em 2026, dando continuidade à estratégia de apresentar sua solução a um ecossistema voltado à inovação e ao impacto socioambiental.

Fundada pelo economista italiano Andrea Lehner, especialista em Economia do Meio Ambiente, a Realixo nasceu após um período de estudos sobre a destinação de resíduos orgânicos durante viagens pela América Latina. Antes de iniciar a operação, Andrea dedicou quase dois anos à validação do modelo de negócio, conversando com potenciais clientes e avaliando a viabilidade da solução antes mesmo da abertura da empresa. “O empreendedor precisa validar sua solução antes de investir. Foi isso que nos deu segurança para começar”, afirma.

Atualmente, a empresa atende pessoas físicas, empresas e eventos, conectando cooperativas, hortas urbanas e parceiros logísticos em um modelo voltado à destinação ambientalmente adequada de resíduos orgânicos. Desde sua criação, a Realixo também ampliou seu modelo de atuação, incorporou novos sócios e expandiu sua rede de parceiros.

Segundo Andrea, participar de iniciativas voltadas ao reconhecimento de negócios de impacto também representa uma oportunidade de ampliar a comunicação sobre soluções que muitas vezes ainda são pouco conhecidas pelo mercado. “Não é só ganhar. Todo o processo traz a oportunidade de comunicar aquilo que fazemos. Para nós, isso sempre foi muito importante”, acrescenta.

De acordo com dados da empresa, a Realixo já realizou a gestão de resíduos em mais de 300 eventos e contabiliza mais de 350 avaliações positivas de clientes. Entre os indicadores acompanhados estão o volume de resíduos destinados corretamente, as emissões de CO? evitadas e os recursos destinados às hortas urbanas e aos parceiros envolvidos na operação.

Para Gisele Abrahão, idealizadora do Prêmio Impactos Positivos, iniciativas voltadas ao reconhecimento desempenham um papel importante no fortalecimento dos negócios de impacto e de todo o ecossistema.



“O reconhecimento é um importante impulsionador para negócios que estão propondo soluções para desafios sociais e ambientais. Além de valorizar essas iniciativas, premiações especializadas ampliam sua visibilidade e aproximam empreendedores de especialistas, empresas, organizações parceiras e outros atores que compartilham o propósito de gerar impacto positivo. Quanto mais essas soluções circulam e são conhecidas, maior é o potencial de inspirar novas iniciativas e fortalecer todo o ecossistema”, sustenta.

Em sua terceira participação no Prêmio Impactos Positivos, a Realixo reforça a importância de submeter soluções a avaliações especializadas e compartilhar experiências com outros empreendedores comprometidos com a geração de impacto positivo.

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As inscrições para a edição 2026 do Prêmio Impactos Positivos seguem abertas até 24 de julho. A iniciativa reconhece negócios que desenvolvem soluções com impacto social, ambiental ou econômico positivo e busca fortalecer um ecossistema de inovação, colaboração e transformação por meio da valorização de iniciativas comprometidas com um futuro mais sustentável.