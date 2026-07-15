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Recesso escolar: educadora sugere dicas práticas em família

Especialista propõe atividades caseiras, passeios ao ar livre e a retomada progressiva da rotina, com foco no fortalecimento de vínculos e no descanso.

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Repórter
15/07/2026 11:56

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Portrait from back of students with stylish backpacks walking down the street after lectures in university. Tall brunette young man embracing girls while spending time with them outdoot.
Portrait from back of students with stylish backpacks walking down the street after lectures in university. Tall brunette young man embracing girls while spending time with them outdoot. crédito: Liana Dudnik

Com a chegada das férias escolares de julho, o planejamento do tempo livre das crianças torna-se um ponto de atenção para os responsáveis. Para auxiliar as famílias durante este período, Glaucia Sobral, coordenadora pedagógica do Ensino Infantil e Fundamental do Elite Rede de Ensino, destaca práticas focadas no aproveitamento prático e afetivo do recesso.

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A educadora sugere dinâmicas que priorizam o convívio e afastam a ideia de que as férias precisam ser preenchidas com agendas lotadas. Em vez disso, ela aponta que a própria casa e o entorno urbano oferecem os recursos necessários para o entretenimento e o fortalecimento das relações familiares.

Para guiar as famílias, Glaucia elenca as seguintes frentes de atuação durante os dias de folga:

1. Priorização do tempo de qualidade em casa: a realização de atividades simples no ambiente doméstico, como jogos e refeições em conjunto, favorece a conexão e demonstra que é possível criar memórias longe do estresse cotidiano.

2. Valorização do descanso e da brincadeira livre: a ausência de uma rotina engessada é tratada como fundamental. O tempo livre permite que as crianças explorem a criatividade de maneira autônoma, reduzindo a ansiedade gerada pelo excesso de tarefas.

3. Inclusão de passeios culturais e ao ar livre: a visitação a parques, praças públicas e museus locais é sugerida como uma alternativa acessível para diversificar os estímulos e promover o contato direto com a natureza e a cultura.

4. Retomada gradual da rotina escolar: para evitar um impacto negativo no retorno às aulas, a recomendação é que, nos últimos dias de férias, os horários de sono, despertar e alimentação sejam reajustados de maneira progressiva, facilitando a readaptação biológica dos estudantes.

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Para os educadores, o ócio e a interação familiar têm papel direto no desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. “Acreditamos que o descanso também é parte essencial do aprendizado. Mais do que preencher horários, queremos inspirar momentos de presença e vínculo”, afirma Glaucia Sobral.



Website: https://ensinoelite.com.br/

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