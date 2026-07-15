Recesso escolar: educadora sugere dicas práticas em família
Especialista propõe atividades caseiras, passeios ao ar livre e a retomada progressiva da rotina, com foco no fortalecimento de vínculos e no descanso.
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Com a chegada das férias escolares de julho, o planejamento do tempo livre das crianças torna-se um ponto de atenção para os responsáveis. Para auxiliar as famílias durante este período, Glaucia Sobral, coordenadora pedagógica do Ensino Infantil e Fundamental do Elite Rede de Ensino, destaca práticas focadas no aproveitamento prático e afetivo do recesso.
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A educadora sugere dinâmicas que priorizam o convívio e afastam a ideia de que as férias precisam ser preenchidas com agendas lotadas. Em vez disso, ela aponta que a própria casa e o entorno urbano oferecem os recursos necessários para o entretenimento e o fortalecimento das relações familiares.
Para guiar as famílias, Glaucia elenca as seguintes frentes de atuação durante os dias de folga:
1. Priorização do tempo de qualidade em casa: a realização de atividades simples no ambiente doméstico, como jogos e refeições em conjunto, favorece a conexão e demonstra que é possível criar memórias longe do estresse cotidiano.
2. Valorização do descanso e da brincadeira livre: a ausência de uma rotina engessada é tratada como fundamental. O tempo livre permite que as crianças explorem a criatividade de maneira autônoma, reduzindo a ansiedade gerada pelo excesso de tarefas.
3. Inclusão de passeios culturais e ao ar livre: a visitação a parques, praças públicas e museus locais é sugerida como uma alternativa acessível para diversificar os estímulos e promover o contato direto com a natureza e a cultura.
4. Retomada gradual da rotina escolar: para evitar um impacto negativo no retorno às aulas, a recomendação é que, nos últimos dias de férias, os horários de sono, despertar e alimentação sejam reajustados de maneira progressiva, facilitando a readaptação biológica dos estudantes.
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Para os educadores, o ócio e a interação familiar têm papel direto no desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. “Acreditamos que o descanso também é parte essencial do aprendizado. Mais do que preencher horários, queremos inspirar momentos de presença e vínculo”, afirma Glaucia Sobral.
Website: https://ensinoelite.com.br/