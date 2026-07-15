Economia fortalece Vale do Taquari no cenário nacional

O fortalecimento das cidades médias e dos polos regionais vem redesenhando o mapa do desenvolvimento econômico brasileiro. No Rio Grande do Sul, o Vale do Taquari desponta como um dos principais exemplos desse movimento, impulsionado por uma economia diversificada, forte vocação empreendedora e crescente capacidade de atrair investimentos.

Na avaliação de Elizandro Eckert, sócio do Grupo Arco, a região reúne características que a posicionam entre os principais motores do desenvolvimento do interior gaúcho. "Durante muitos anos, o crescimento econômico esteve concentrado nas grandes capitais. Hoje, observamos uma mudança consistente, em que regiões organizadas, com boa infraestrutura, qualidade de vida e ambiente favorável aos negócios passam a exercer um papel cada vez mais estratégico na economia", afirma.

O cenário ganha ainda mais relevância quando considerado em conjunto com o Vale do Rio Pardo. As duas regiões somam cerca de 780 mil habitantes e movimentam aproximadamente R$ 40 bilhões em Produto Interno Bruto (PIB), formando um dos maiores ecossistemas econômicos do interior do Estado.

Segundo Eckert, esse crescimento produz reflexos diretos na dinâmica urbana e empresarial. "À medida que empresas se desenvolvem e novos negócios chegam à região, cresce também a necessidade de estruturas capazes de acompanhar essa evolução. Não se trata apenas de expansão imobiliária, mas da oferta de ambientes preparados para uma economia mais profissionalizada, baseada em serviços, inovação e geração de valor", destaca.

Esse movimento tem impulsionado investimentos privados voltados à infraestrutura corporativa. Um exemplo é o Mall Josefina Eckert, empreendimento desenvolvido pelo Grupo Arco em Lajeado, com 41 salas empresariais e comerciais. O projeto foi concebido para atender à demanda crescente por espaços voltados a escritórios, clínicas, consultórios e operações empresariais. Atualmente, as unidades estão em fase de comercialização.

Para o empresário, iniciativas desse tipo acompanham uma transformação estrutural da economia brasileira. "A interiorização dos investimentos deixou de ser uma tendência para se tornar uma realidade. O desafio agora é garantir que o crescimento aconteça de forma planejada, criando cidades mais competitivas, capazes de atrair empresas, profissionais e novos investimentos ao longo dos próximos anos", conclui.

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Além da expansão econômica, o Vale do Taquari vem consolidando sua posição como um ambiente favorável à inovação, ao empreendedorismo e à diversificação produtiva, fatores que reforçam seu protagonismo no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e ampliam sua relevância no cenário econômico nacional.