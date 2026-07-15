Julho Laranja agora é lei e põe ortodontia infantil em foco

A Lei nº 15.424/2026, sancionada no início de junho de 2026, institui a campanha Julho Laranja no calendário oficial do Brasil. A norma tem como objetivo estimular a realização de avaliação ortodôntica anual em crianças de 6 a 12 anos, aproveitando o recesso escolar para facilitar o acesso das famílias aos serviços de saúde bucal. A ação será desenvolvida em todo o território nacional, por meio de divulgação nas redes públicas e privadas de saúde e de convênios entre entidades desses setores, conforme previsto no texto legal. A medida responde a levantamentos apresentados ao Senado que apontam que o desalinhamento dentário e as más oclusões já superam a incidência de cáries entre crianças brasileiras, condições associadas a problemas respiratórios, dificuldades cognitivas e impactos emocionais que podem afetar o desempenho escolar.

O projeto de lei, originado pelo PL 2.888/2021, foi relatado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que destacou a importância da detecção precoce para o desenvolvimento físico e psicológico das crianças. Segundo a relatora, o diagnóstico antecipado permite intervenções preventivas que contribuem para a saúde geral, reduzindo a ocorrência de apneia do sono e de situações de bullying relacionadas à estética dentária.

Julho Laranja usa férias escolares para conscientizar sobre ortodontia infantil

A odontopediatra Arlene Moris (CRO 62673) enfatiza que o período de férias escolares oferece uma janela estratégica para que as famílias levem as crianças ao consultório: "As férias são o tempo que a família tem para lembrar deste cuidado, levar a criança ao consultório e avaliar a necessidade de tratamento precoce".

O Conselho Federal de Odontologia recomenda que a primeira consulta ortodôntica ocorra por volta dos sete anos, mesmo na ausência de queixas, para avaliar a dentição mista, fase em que dentes de leite e permanentes coexistem e os ossos faciais ainda estão em crescimento.

Julho Laranja 2026 mobiliza consultórios e educadores

Criada em 2019 pela ortodontista Cibele Albergaria, a campanha "Julho Laranja" passou a contar com apoio institucional após a aprovação da lei. O movimento, sob o lema "Cuidados precoces, sorrisos para toda a vida", mobiliza odontopediatras, dentistas e educadores na distribuição de material informativo em consultórios, escolas e plataformas digitais.

Empresas do setor também participam da iniciativa. A Morelli, fabricante brasileira de produtos ortodônticos, disponibiliza gratuitamente um guia de saúde bucal infantil e materiais lúdicos, como dobraduras, adesivos e desenhos para colorir, reunidos em uma página dedicada à ortodontia preventiva, com o objetivo de facilitar a comunicação das orientações técnicas às famílias.

Com a lei em vigor, conselhos regionais de odontologia manifestaram apoio e reforçaram o papel dos cirurgiões-dentistas na difusão das informações. As expectativas das entidades odontológicas são de que a campanha amplie seu alcance nos próximos anos, sustentada pelos convênios entre poder público e iniciativa privada previstos na própria legislação.

Sinais apontam que a criança precisa de ortodontia preventiva

Nem sempre o problema salta aos olhos, e a identificação costuma partir da observação dos pais ou responsáveis no dia a dia. A mordida aberta, geralmente causada pelo uso excessivo de chupeta, faz com que os dentes da frente não se encaixem e, além da estética, pode atrapalhar a fala. O ronco frequente pode ser indício de apneia do sono, quadro em que a criança não descansa, o que afeta o humor e o desempenho escolar. Já o bruxismo, o ranger de dentes na madrugada, pode parecer bobagem, mas desgasta os dentes de forma progressiva e ainda causa dores de cabeça e no maxilar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante de qualquer um desses sinais, a orientação do Julho Laranja é aproveitar o recesso escolar, encontrar um dentista próximo e agendar uma consulta para confirmar a necessidade do tratamento preventivo.