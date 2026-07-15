MG Turismo celebra 42 anos com Troféu Palma de Ouro

No próximo dia 20 de julho de 2026 (segunda-feira), às 19h30, a diretoria do tradicional Jornal MG Turismo, representada por seu presidente Antônio Claret Guerra e por Suely Guerra, receberá personalidades, organizações e empresas influentes do país no Grande Foyer do Palácio das Artes. O prestigiado evento celebra os 42 anos de circulação ininterrupta do veículo de comunicação e será marcado pela solenidade de entrega do renomado "51º Troféu Palma de Ouro Brasil".

Como parte integrante das celebrações da grande noite, o público presente e os homenageados serão agraciados com a abertura da mostra exclusiva de artes visuais intitulada "Encontro de Expressões", realizada no imponente Grande Foyer do Palácio das Artes (junto ao complexo do Grande Teatro Cemig). A exposição reunirá criações de alta qualidade técnica e estética de artistas plásticos de ponta do cenário nacional, entre os quais destaca-se a consagrada artista Regina Mello e o renomado Sandro Ari Pinto, o Sandrão, vindo diretamente de São Paulo para apresentar suas obras e receber o merecido troféu

Curadoria de Excelência e Crítica Especializada

A curadoria da mostra é assinada pelas experientes artistas Inês Marzano e Lucilene Bredoff, que convidaram o renomado crítico de arte Rogério Zola Santiago para compor o corpo curatorial responsável pela rigorosa seleção dos expositores. Santiago é Mestre em Crítica pela Indiana University (USA) e responsável pela coluna de artes do Jornal MG Turismo.

"O objetivo central foi selecionar artistas célebres do cenário nacional para uma exposição exclusiva, dialogando diretamente com a noite de gala da Palma de Ouro", destaca o crítico Rogério Zola Santiago. "Reunimos criadores que apresentarão trabalhos amplamente elogiados pela crítica especializada, inclusive por membros da prestigiada ALCA (Associação Internacional de Críticos de Arte). Pulsarão, nesta mostra, representações contemporâneas de excelência. Alguns desses nomes nos chegam plenos de suas ricas formações em cidades do interior, trazendo uma profunda abordagem crítica, humanidade e conexão com a realidade brasileira atual. Desenho, fotografia, esculturas e pinturas presentearão mentes e corações dos convidados".

O evento solidifica a trajetória do Jornal MG Turismo, que desde 1984 atua como um dos pilares da crônica de turismo, negócios e cultura de Minas Gerais e no Brasil.

Serviço

Evento: Solenidade do 51º Troféu Palma de Ouro Brasil (Celebração de 42 anos do Jornal MG Turismo) & Abertura da Mostra de Arte "Encontro de Expressões"

Data: 20 de julho de 2026 (segunda-feira)

Horário: 19h30

Local: Grande Foyer do Palácio das Artes (Grande Teatro Cemig) — Avenida Afonso Pena, 1537, Centro – Belo Horizonte, MG

Traje: Passeio completo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Informações e Credenciamento de Imprensa: Rafael Lobato – (31) 98933-0015 | Jornal MG Turismo