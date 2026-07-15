Eficiência Energética com resultados para empresas

A eficiência energética possui cada vez mais importância nas estratégias industriais diante da pressão por redução de custos, cumprimento das metas climáticas e eficiência operacional. A Klüber Lubrication, empresa do Grupo Freudenberg especializada em soluções em lubrificação de alto desempenho, reforça essa agenda com uma nova abordagem estratégica, baseada em medição, integração à rotina de operação e validação de resultados, o que transforma a lubrificação em vantagem competitiva para as organizações.

O processo estruturado garante que as economias sejam realizadas e documentadas. Medições e auditorias transparentes, alinhadas a padrões como ISO 50003 e IPMVP, fornecem os dados necessários para atender às exigências regulatórias e apoiar a produção de relatórios ESG.

“Quando as empresas se comprometem a alcançar economias, validá-las e incorporá-las às operações diárias, a eficiência energética se torna um diferencial estratégico, que traz retorno”, afirma Rodrigo Viana, responsável técnico de Eficiência Energética da Klüber Lubrication.

Experiência de duas décadas e indicadores comprovados

Essa abordagem da Klüber Lubrication voltada para o futuro combina expertise técnica de quase 20 anos em centenas de projetos com dados concretos. A maioria dos investimentos se pagou em menos de um ano, com benefícios já no primeiro dia. Na indústria eólica, por exemplo, a produção de energia de uma turbina pode aumentar em mais de 2% quando lubrificantes eficientes são usados em suas caixas de engrenagens. Já na indústria alimentícia, química, têxtil, de cimento e aço, em aplicações típicas como compressores ou caixas de engrenagens, os projetos de Eficiência Energética da Klüber ajudam a alcançar economias significativas no consumo de energia das máquinas (em média 4%, normalmente variando de 2 a 6%).

Um caminho prático para lucratividade e conformidade

Muitos tomadores de decisão concentram suas estratégias de eficiência em grandes investimentos, como novas máquinas, energia renovável ou digitalização. No entanto, a adoção de lubrificantes especiais pode fazer mais do que melhorar a confiabilidade dos equipamentos: reduzir o consumo de energia e diminuir as emissões de CO? de forma mensurável, proporcionando retorno em meses, e não em anos.

Lubrificantes desenvolvidos para condições específicas de operação ampliam os intervalos de manutenção e reduzem as temperaturas de componentes. Ao contrário de grandes projetos de infraestrutura, essas medidas exigem pouco tempo de parada e podem ser implementadas sem interromper a produção.

A troca de lubrificante pode ser paga de quatro a seis meses, baseada nas referências da solução Klüber Energy Efficiency, criada em 2007.

O próximo passo prático

Em resumo, as empresas não precisam de grandes projetos de transformação em larga escala para obter tais benefícios. Uma revisão direcionada de aplicações de alto impacto, uma estratégia de lubrificação personalizada e uma abordagem de validação robusta e eficiente já são suficientes para integrar a eficiência energética às operações diárias.

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“De forma sistemática, a eficiência energética se torna um motor confiável de lucratividade, conformidade e planejamento de longo prazo”, finaliza Rodrigo Viana.