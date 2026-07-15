Comunicado sobre o encerramento da carta de intenções com a AI Financial Corporation

Comunicado de Matthew Nicoletti, diretor de estratégia da Perpetuals.com (Nasdaq: PDC), sobre a transação proposta com a AI Financial Corporation.

"A Perpetuals decidiu não prosseguir com a aquisição da Alt5 Sigma Canada, Inc., filial da AI Financial Corporation, e a carta de intenções anterior foi rescindida".

Sobre a Perpetuals.com Ltd

A Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) é uma empresa fintech que desenvolve produtos de negociação baseados em IA e mercados de previsão, com presença mundial nos EUA, Europa e Ásia. Sua missão é reduzir o risco, ao proporcionar aos usuários de varejo experiências de negociação intuitivas, seguras e eficientes que abrangem os mercados de capitais internacionais. UpsideOnly, o principal produto da empresa direcionado ao consumidor, é a primeira plataforma de negociação sem risco, que combina conhecimento humano do mercado com a BayesShield AI proprietária, para que os usuários possam participar dos lucros das negociações sem nunca arriscar seu próprio dinheiro.

O sistema de IA proprietário da Perpetuals, BayesShield AI, combina IA avançada e análise de dados. A tecnologia é treinada com bilhões de negociações, monitora a atividade do mercado em tempo real, identifica padrões para decisões de negociação e risco e oferece cobertura multiativos. A tecnologia da empresa é utilizada pela Plataforma Multilateral de Negociação (MTF) Perpetual Markets, PM MTF Ltd., licenciada pela UE e que opera em total conformidade com as regulamentações MiFID II, MiCA, DORA e EMIR.

Declarações prospectivas:Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios sobre Valores Mobiliários Privados de 1995, incluindo, entre outras, declarações sobre a lucratividade prevista para a empresa e para os usuários do UpsideOnly. Palavras como "esperar", "irá", "posiciona", "avançar", "projetado", "previsto" e outras expressões semelhantes indicam declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tais palavras. Essas declarações refletem a visão atual da Perpetuals em relação a eventos futuros e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram significativamente, incluindo, mas não se limitando a: conclusão satisfatória do processo de devida diligência, avaliação da AI Financial Corporation, acordo mútuo sobre a contraprestação da transação, negociação e execução bem-sucedidas dos documentos definitivos da transação, considerações regulatórias, riscos de integração, feedback das partes interessadas, aprovação do Conselho de Administração e riscos detalhados nos documentos arquivados pela empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC, Securities and Exchange Commission). Essas declarações baseiam-se necessariamente em diversas estimativas e premissas que, embora consideradas razoáveis ??pela empresa, estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências significativas de natureza empresarial, econômica, competitiva, política e social. Caso um ou mais desses riscos ou incertezas se materializem, ou caso as premissas estabelecidas pela empresa que fundamentam tais declarações prospectivas se mostrem incorretas, os resultados reais poderão variar significativamente daqueles aqui descritos. Alerta-se que as declarações prospectivas não constituem garantia de desempenho futuro e, portanto, recomenda-se aos investidores que não depositem confiança indevida em tais declarações, dada a incerteza inerente a elas. Estas declarações prospectivas são feitas na data deste comunicado à imprensa, e a empresa não assume nenhuma obrigação de atualizá-las, exceto conforme exigido por lei.

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