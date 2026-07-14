Neuraptive Therapeutics licencia inovadora tecnologia de estimulação nervosa biorreabsorvível com a Universidade de Washington em St. Louis

A Neuraptive Therapeutics, Inc., empresa de biotecnologia em estágio clínico focada em lesões dos nervos periféricos, anunciou hoje que assegurou uma licença exclusiva com a Universidade de Washington em St. Louis para um dispositivo sem fio de estimulação eletrônica biorreabsorvível.

Desenvolvida por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington em colaboração com a Northwestern University, a tecnologia envia pulsos elétricos direcionados a nervos danificados para acelerar a regeneração. O dispositivo é totalmente biorreabsorvível, o que significa que se desintegra naturalmente no corpo e não requer uma cirurgia posterior para remoção.

"A Universidade de Washington está entusiasmada em fechar a parceria com uma empresa emergente como a Neuraptive para apoiar o desenvolvimento da plataforma biorreabsorvível oriunda dos nossos laboratórios de pesquisa", afirmou Nichole R. Mercier, PhD, vice-reitora assistente e diretora-gerente do Escritório de Gestão de Tecnologia da Universidade de Washington . "Este acordo permite que a plataforma seja desenvolvida ainda mais para avançar com o reparo de nervos periféricos e gerar impacto nos pacientes".

Bob Radie, presidente e CEO da Neuraptive Therapeutics, afirmou: "Este acordo é um passo significativo no fortalecimento do nosso portfólio e no fornecimento de mais opções aos pacientes com lesões nos nervos. O estimulador biorreabsorvível tem um potencial real por si próprio no que diz respeito a reparar nervos danificados ou como um complemento sinérgico ao nosso principal produto candidato, o NTX-001. Também pretendemos dar continuidade às promissoras pesquisas anteriores sobre a capacidade do dispositivo de ajudar a acelerar a recuperação de nervos danificados. Em geral, essa tecnologia pode dar um conjunto maior de ferramentas aos cirurgiões e pacientes, almejando melhor recuperação funcional, menos problemas a longo prazo e melhor qualidade de vida após essas lesões desafiadoras".

O novo dispositivo complementa o pipeline existente da Neuraptive, incluindo o NTX-001, que está atualmente em um ensaio de Fase 3 sobre o reparo cirúrgico de nervos periféricos seccionados. Ele se alinha perfeitamente com a estratégia da empresa de combinar terapêutica, entregar sistemas e possibilitar tecnologias para satisfazer necessidades não atendidas nesse espaço. Os termos financeiros do acordo de licenciamento não foram divulgados.

Sobre a Neuraptive

A Neuraptive Therapeutics, Inc. é uma empresa de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento de novas terapias e produtos médicos para satisfazer as necessidades não atendidas de médicos e pacientes afetados por lesões nos nervos periféricos. O principal programa da empresa, NTX-001, é um sistema de fusão nervosa concebida para restaurar a continuidade elétrica em nervos danificados. Para mais informações, acesse www.neuraptive.com.

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IR@neuraptive.com

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