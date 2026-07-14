A RealPage adquire a Cherre, criando uma plataforma de inteligência confiável e baseada em IA para toda a cadeia de valor do setor imobiliário

A RealPage, Inc., líder no fornecimento de software e análise de dados com IA para o setor imobiliário, anunciou hoje a conclusão da aquisição da Cherre, uma empresa de inteligência de dados imobiliários confiável para proprietários institucionais, gestores de investimentos e operadores em todo o mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260714051484/pt/

RealPage now with Cherre.

"A IA só pode transformar o mercado imobiliário se entender o mercado imobiliário", disse Dirk Wakeham, presidente e CEO da RealPage. "A Cherre construiu o tipo de inteligência confiável e governada da qual proprietários institucionais e gestores de ativos dependem. Trazer essa expertise para a RealPage significa que cada cliente, seja ele gestor de um único imóvel ou de um portfólio global, terá acesso a uma base mais sólida e confiável para suas decisões."

"Sempre acreditamos que as organizações imobiliárias não podem tomar decisões confiantes apenas com base em dados. Elas precisam de um significado confiável e integrado por trás deles", disse L.D. Salmanson, cofundador e CEO da Cherre. "O trabalho que realizamos na Cherre nos preparou para o momento em que o setor precisaria migrar da geração de relatórios para a tomada de decisões baseadas em raciocínio. Unir-nos à RealPage nos permite levar esse futuro ao ecossistema de ativos imobiliários mais rapidamente, sem alterar a forma como trabalhamos com os clientes que confiam em nós hoje."

Construindo a base para a IA no setor imobiliário

O setor imobiliário administra trilhões de dólares em ativos e apoia decisões com consequências que vão muito além de um balanço patrimonial: para onde o capital flui, onde as comunidades crescem e como o ambiente construído serve às pessoas que dependem dele. O setor está recorrendo à IA para tomar essas decisões com mais rapidez e confiança. Mas a IA só é tão confiável quanto os dados que a sustentam.

Hoje, esses dados raramente são consistentes entre si. Um único imóvel pode aparecer com um endereço em um sistema de locação, um número de unidade diferente em uma plataforma operacional e um ID de lote distinto em um registro fiscal, com a maioria das plataformas tratando-os como três ativos independentes. Como resultado, mesmo uma pergunta básica, como por que a receita operacional líquida (NOI) mudou em um determinado ativo, não pode ser respondida com segurança. Os dados podem estar todos lá, mas até que algo resolva essas discrepâncias e defina o que os dados significam, nenhuma IA conseguirá raciocinar sobre eles.

Essa é a lacuna que atualmente impede o avanço da IA ??em todo o setor. Os modelos não conseguem raciocinar sobre dados que não concordam sobre o que descrevem. A ambição do setor em relação à IA é sólida, mas a infraestrutura de dados que a sustenta foi construída para relatar o passado, não para apoiar as decisões futuras.

Preencher essa lacuna exige uma camada fundamental que organize os dados em identidades consistentes, defina seu significado e os conecte a um grafo de conhecimento que a IA possa analisar: por que o desempenho mudou, quais são os riscos e onde concentrar os esforços a seguir.

Por que a integração RealPage + Cherre é a resposta?

Há mais de uma década, a Cherre constrói exatamente essa camada, em uma escala que poucos conseguem igualar. Sua plataforma integra mais de quatro bilhões de entidades e quatro trilhões de dólares em ativos reais globalmente em uma base confiável, com origem e governança em um ambiente seguro e em conformidade com as normas, do qual os proprietários institucionais dependem.

A RealPage oferece ampla escala operacional em todo o ciclo de vida do imóvel, atendendo a mais de 42.000 clientes e 24 milhões de unidades habitacionais em todo o mundo. Para o operador que administra um único imóvel, essa mesma base significa sinais de receita mais confiáveis, insights mais rápidos sobre a ocupação e dados consistentes em todos os sistemas já em uso. É a mesma base de governança sobre a qual se constrói o raciocínio institucional em nível de portfólio. Juntas, as duas empresas conectam o que acontece na propriedade com o que importa no nível do portfólio e do fundo, unificando dados, confiança e infraestrutura em toda a estrutura de capital imobiliário, abrangendo todas as classes de ativos.

O que isso significa para os clientes

Com a Cherre, os clientes da RealPage terão acesso a uma camada de inteligência criada especificamente para conectar dados em nível de propriedade com o contexto em nível de portfólio e fundo, conectando as operações às decisões que dependem delas.

Com a RealPage, os clientes da Cherre obterão a escala, os recursos e a capacidade de entrega global de um dos maiores provedores de tecnologia do setor, incluindo capacidades expandidas de engenharia e implantação para levar os clientes da prontidão de dados à IA em produção, enquanto continuam a trabalhar com a mesma equipe dedicada e abordagem consultiva em que confiam hoje.

Um compromisso com a transparência e o controle do cliente

A plataforma da Cherre sempre funcionou com qualquer sistema de gestão imobiliária e qualquer fonte de dados que um cliente utilize, e isso não mudará. A Cherre continuará sendo um hub aberto onde qualquer aplicativo ou fornecedor de dados poderá se conectar sob permissões claras, controles de segurança e padrões de governança. A RealPage e a Cherre estão comprometidas com a transparência e a governança em igual medida, dando aos clientes a liberdade de acessar e usar seus dados juntamente com a segurança e as proteções das quais dependem. Os clientes mantêm todo o controle e proteção que possuem hoje, além de novas ferramentas de nível empresarial para um controle ainda mais preciso no futuro.

O escritório de advocacia Kirkland & Ellis LLP atuou como consultor jurídico da RealPage. Para a Cherre, o Software Equity Group (SEG) atuou como consultor financeiro e o escritório de advocacia Goodwin Procter LLP atuou como consultor jurídico.

Sobre a RealPage, Inc.

A RealPage existe para melhorar a experiência de morar bem. Há mais de 25 anos, a RealPage impulsiona os bairros que as pessoas chamam de lar, o capital que os viabiliza, os operadores que os administram e os moradores que neles vivem. A RealPage está aprimorando a plataforma nativa de IA para operações imobiliárias e inteligência institucional, reunindo IA ativa, análises avançadas e dados governados em uma única plataforma. Com o apoio da Thoma Bravo e mais de 8.500 funcionários em todo o mundo, as soluções da RealPage ajudam a gerenciar mais de 24 milhões de unidades e os portfólios institucionais que as sustentam em todo o mundo. Para mais informações, acesse realpage.com.

Sobre a Cherre

A Cherre é a principal plataforma de inteligência de dados imobiliários para investidores institucionais, operadores comerciais e proprietários de ativos imobiliários. A Cherre conecta, resolve e governa dados fragmentados para criar uma base confiável para IA, análises e tomada de decisões. As organizações usam a Cherre para unificar informações em diferentes sistemas, aumentar a confiabilidade dos dados e acelerar os resultados de negócios. A Cherre impulsiona a infraestrutura de dados por trás das operações imobiliárias modernas. Para mais informações, acesse cherre.com.

Sobre a RealPage & Cherre

Juntas, a RealPage e a Cherre estão construindo a infraestrutura de IA confiável que o setor imobiliário sempre precisou: governada, específica para o domínio e desenvolvida com o propósito de compreender o significado de cada dado, interpretá-lo de forma consistente em todos os sistemas que o utilizam e disponibilizá-lo para a IA que pode raciocinar sobre ele, para que as pessoas que tomam decisões importantes possam confiar nas informações recebidas. Cada recomendação é rastreável, cada definição é governada e cada ativo de dados permanece sob o controle do cliente. Esta é a base para a próxima era da IA ??no setor imobiliário.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260714051484/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Patrick.Mendoza@realpage.com