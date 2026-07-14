Esri estreará a coleção Power of Where na Conferência do Usuário Esri 2026

A Esri, líder global em inteligência de localização, estreará a coleção Power of Where na Conferência do Usuário Esri 2026 em julho. A coleção se baseia nas ideias apresentadas no livro The Power of Where: A Geographic Approach to the World's Greatest Challenges (O poder de onde: uma abordagem geográfica para os maiores desafios do mundo), escrito pelo presidente da Esri, Jack Dangermond, publicado em 2024. A nova coleção expande esses conceitos de base para aplicações focadas do mundo real que demonstram o crescente impacto da tecnologia de sistema de informações geográficas (SIG).

Os outros dois primeiros livros que começaram a coleção são Geowater: A Geographic Approach to Water Data and Forecasting (Geoágua: uma abordagem geográfica para dados e previsões hídricas) e Parcels: How Property Shapes Geography (Lotes: como a propriedade molda a geografia). Juntos, esses títulos ilustram como o pensamento espacial e o SIG estão transformando o modo como as organizações entendem os sistemas, gerenciam os recursos e planejam o futuro.

A coleção Power of Where reflete o compromisso contínuo da Esri de ajudar as organizações a tomar decisões mais inteligentes e mais informadas nos diferentes setores, sobre tópicos que vão desde sustentabilidade hídrica e resiliência climática à propriedade de terras, governança e desenvolvimento econômico.

"A abordagem geográfica é essencial para entender e resolver os desafios mais urgentes da atualidade", afirmou Dangermond. "Esta coleção demonstra como o SIG conecta dados, pessoas e lugares a fim de criar um futuro mais sustentável e resiliente".

O livro de Dangermond explora a história, a filosofia e as aplicações do SIG no mundo real através de histórias, mapas e insights de décadas de inovação. Além disso, a nova coleção inclui títulos que fornecem perspectivas distintas sobre como o SIG é aplicado na prática:

Geowater: A Geographic Approach to Water Data and Forecasting examina como a análise espacial apoia a integração de dados hídricos, a modelagem de dados espaciais e a tomada de decisão em um ambiente em rápida mudança.

examina como a análise espacial apoia a integração de dados hídricos, a modelagem de dados espaciais e a tomada de decisão em um ambiente em rápida mudança. Parcels: How Property Shapes Geography destaca a importância dos registros fundiários e dos sistemas de loteamento de terras como dados de base que apoiam o planejamento, a infraestrutura, a governança e a atividade econômica.

A coleção será exibida na Conferência do Usuário Esri através de apresentações do autor, durante sessões de assinatura do livro e no estande da Esri Press. A coleção será ampliada com títulos futuros que levam a abordagem geográfica a outros setores e disciplinas.

The Power of Where está disponível em capa mole (ISBN: 9781589486065, US$ 59,99) e como e-book (ISBN: 9781589486072, US$ 59,99). O livro pode ser comprado na maioria das lojas online de todo o mundo. Lojas interessadas podem contatar o distribuidor de livros da Esri Press, Ingram Publisher Services. Geowater: A Geographic Approach to Water Data and Forecasting (capa mole - ISBN: 9781589488526, US$ 54,99, a ser publicado em 01/09/2026) e Parcels: How Property Shapes Geography (capa mole- ISBN: 9781589488519, US$ 54,99, a ser publicado em 15/09/2026) estão disponíveis para pré-venda.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

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