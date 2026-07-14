PC PR abre inscrições com remuneração de até R$ 26,8 mil

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PC PR) abriu nesta terça-feira (14) as inscrições para seu concurso público destinado à formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente de Polícia Judiciária, Papiloscopista Policial e Delegado de Polícia. O processo seletivo é organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e prevê remunerações iniciais que variam de R$ 9.007,67, para Agente e Papiloscopista, a R$ 26.876,48, para o cargo de Delegado.

As inscrições ficam disponíveis exclusivamente pelo portal eletrônico da FGV até as 16h do dia 12 de agosto de 2026. No momento do cadastro, o candidato deve indicar o cargo pretendido e a macrorregião de lotação de preferência, Interior ou Curitiba/Região Metropolitana, além de escolher o município onde deseja realizar a prova objetiva, marcada para 11 de outubro de 2026.

Os valores das taxas variam conforme o cargo. Para Agente de Polícia Judiciária e Papiloscopista, a taxa é de R$ 156,36. Para o cargo de Delegado, a contribuição sobe para R$ 242,47. O boleto bancário, gerado automaticamente após o preenchimento do formulário online, deverá ser pago impreterivelmente até o dia 13 de agosto de 2026, respeitando o horário limite bancário.



Isenção de taxa com prazo curtíssimo



Quem quiser solicitar isenção da taxa de inscrição tem prazo extremamente restrito para isso. O envio eletrônico dos documentos comprobatórios pelo site da FGV será encerrado às 16h de quinta-feira, 16 de julho de 2026, apenas dois dias após a abertura das inscrições.

A legislação estadual do Paraná estabelece quatro categorias de elegíveis ao benefício: doadores de sangue com no mínimo duas doações nos últimos 12 meses ou registrados ativamente no REDOME com ao menos uma doação de medula; doadoras de leite humano com comprovação de no mínimo três doações mensais nos seis meses anteriores à publicação do edital; eleitores convocados que tenham prestado serviços à Justiça Eleitoral paranaense em ao menos dois eventos eleitorais; e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) integrantes de famílias com renda mensal per capita de até meio salário mínimo.



Requisitos por cargo

O concurso é de nível superior em todas as carreiras, mas os requisitos de formação variam. Para o cargo de Delegado de Polícia, exige-se bacharelado em Direito acrescido de três anos de atividade jurídica ou policial comprovada até a data da posse. Agente de Polícia Judiciária e Papiloscopista Policial exigem curso superior completo em qualquer área de graduação. Em todos os casos, são requisitos gerais ter ao menos 18 anos e possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria "B" ou superior.



Etapas da seleção

O certame conta com fases eliminatórias e classificatórias comuns a todos os cargos: prova objetiva, exame de higidez física, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, investigação social e curso de formação. Para o cargo de Delegado, há ainda três fases exclusivas: prova discursiva, prova oral e avaliação de títulos.

A investigação social, de caráter eliminatório, ficará a cargo da própria Polícia Civil do Paraná e avaliará a conduta pública e privada do candidato. O curso de formação, última etapa do processo, será conduzido pela Fundação de Apoio à Segurança Pública (FUNDASEG) com o suporte da Escola Superior da Polícia Civil.



Provas: estrutura e datas



A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada no dia 11 de outubro de 2026, domingo, no período da tarde, das 13h às 18h, nas cidades de Curitiba, Londrina e Cascavel. Cada candidato responderá a 100 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma resposta correta, valendo 1 ponto cada. O mínimo para aprovação é 50 pontos.

O conteúdo das provas varia conforme o cargo. Para Delegado, o exame abrange disciplinas jurídicas, com 20 questões de Direito Penal, 20 de Direito Processual Penal, 20 de Legislação Penal e Processual Extravagante, 10 de Direito Constitucional, 10 de Direito Administrativo, 10 de Legislação Estadual e Institucional, cinco de Direitos Humanos e cinco de Ciências Forenses. Para Agente e Papiloscopista, o edital combina 35 questões de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Realidade do Paraná) e 65 de conhecimentos específicos, que incluem Tecnologia da Informação, Segurança Cibernética, Crimes Digitais, Ciências Forenses, Direito Penal, Processual e Constitucional, entre outros.

Para o cargo de Delegado, há ainda uma prova discursiva, prevista para 20 de dezembro de 2026, em Curitiba, com duração máxima de cinco horas. A etapa é dividida em quatro questões discursivas, valendo até 60 pontos no total (15 pontos cada), sobre Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Penal e Processual Extravagante e Direito Constitucional, e uma peça prático-profissional, valendo 40 pontos, referente a medidas cautelares típicas da atuação do Delegado. Em seguida, os aprovados enfrentam uma prova oral em sessão pública, com duração máxima de 30 minutos por candidato, abrangendo cinco temas jurídicos com até 10 pontos cada, totalizando 50 pontos. O mínimo para aprovação é 25 pontos (50%).



Sobre o concurso

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As vagas são registradas em cadastro de reserva, modalidade utilizada para suprir demandas futuras da corporação, conforme a necessidade do órgão. O último concurso público da Polícia Civil do Paraná (PC PR) havia sido realizado em 2020, quando 106.506 candidatos disputaram 400 vagas para os cargos de Investigador, Papiloscopista e Delegado, com salários iniciais de até R$ 18.280,05. O edital completo e demais informações estão disponíveis no portal da FGV.