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Omie e Nuvemshop lançam calculadora da Reforma Tributária

Ferramenta gratuita permite que lojistas e contadores estimem o impacto das novas alíquotas sobre o faturamento

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Repórter
14/07/2026 18:12

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A calculator displaying the year 2026 surrounded by dice labeled TAX. Financial planning, taxation, accounting, and budget concepts.
A calculator displaying the year 2026 surrounded by dice labeled TAX. Financial planning, taxation, accounting, and budget concepts. crédito: DINO

A Omie, sistema de gestão (ERP) para PMEs, apresenta calculadora de projeção do impacto da Reforma Tributária voltada especificamente para o comércio eletrônico. Desenvolvida pela Nuvemshop, plataforma de e-commerce, em parceria com a Omie, a ferramenta responde à incerteza de como as mudanças tributárias afetarão cada negócio.

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Por meio do preenchimento de dados básicos, como segmento de atuação, faturamento e regime tributário, a calculadora apresentará uma apuração estimada de quanto o negócio paga de impostos antes e quanto pagará após a reforma tributária. Isso gera uma variação positiva ou negativa, considerando uma eficiência de crédito de acordo com o segmento de atuação e regime tributário.

O motor de cálculo é baseado nas alíquotas fixas estimadas e foi desenvolvido com o suporte técnico da equipe especialista em Reforma Tributária da Omie. Para contadores, a calculadora é uma ferramenta de apoio que ajuda a iniciar conversas relevantes com os clientes sobre os possíveis impactos tributários. Seu objetivo é fornecer uma visão preliminar que estimule análises mais detalhadas, auxiliando no planejamento tributário e na preparação para as mudanças previstas no novo sistema.

A iniciativa une a expertise em e-commerce da Nuvemshop à autoridade da Omie em gestão fiscal e contábil para PMEs. O público prioritário são empreendedores dos segmentos de moda, beleza e casa e decoração com faturamento acima de R$ 20 mil mensais, além de contadores que assessoram esse perfil de cliente.

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A Reforma Tributária já é realidade no Brasil. Para os negócios que operam no ambiente digital, antecipar seus efeitos é condição para manter a competitividade.



Website: https://www.omie.com.br/?utm_source=omie&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content=dino

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