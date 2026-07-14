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Novo estudo da Oxford Economics mostra o impacto social e econômico dos bares

Encomendado em parceria com a AB InBev, o relatório examina como pessoas de todas as partes do mundo recorrem aos bares para se conectar e construir uma comunidade

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Repórter
14/07/2026 16:59

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De acordo com uma nova pesquisa realizada pela Oxford Economics, os bares são importantes contribuintes sociais e econômicos para as comunidades em todo o mundo. Encomendado pela AB InBev, o estudo examinou o impacto econômico e social dos bares em cinco mercados globais: Brasil, México, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260713106432/pt/

New research from Oxford Economics and AB InBev highlights the social and economic impact of bars in communities worldwide.

New research from Oxford Economics and AB InBev highlights the social and economic impact of bars in communities worldwide.

Nos mercados pesquisados, 77% concordam que os bares aproximam as pessoas ao criarem uma atmosfera compartilhada, 72% concordam que eles contribuem positivamente para a economia local e 69% afirmam que eles ajudam a construir laços sociais.1 Mais de seis em cada dez entrevistados concordam que os bares são importantes ativos comunitários que facilitam a socialização mais do que outros locais.

A pesquisa é divulgada no momento em que os bares ao redor do mundo continuam recebendo torcedores durante a última semana da Copa do Mundo da FIFA 2026™, um dos muitos eventos esportivos e culturais que reúnem as pessoas para comemorar em seus bares locais. Entre os entrevistados, 51% afirmaram que planejam assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026™ em um bar, o que reforça o papel desses estabelecimentos como locais de encontro para a celebração de momentos compartilhados.

“Os bares aproximam as pessoas, e a cerveja está no centro desses momentos em que memórias são criadas, brindes são feitos e amizades são fortalecidas”, afirmou Michel Doukeris, diretor-executivo da AB InBev. “Desde eventos esportivos — como as Finais da NBA, a Copa do Mundo FIFA 2026™ e Wimbledon — até celebrações com amigos e familiares, os bares são espaços compartilhados pelas comunidades em todo o mundo e precisam ser apoiados e protegidos.”

“Esta pesquisa acrescenta novos dados e informações mensuráveis sobre algo que muitas culturas há muito tempo compreendem por meio de experiências vividas. Os bares não são apenas negócios. Eles são importantes instituições sociais que promovem a conexão humana e a atividade econômica nas comunidades”, afirmou Innes McFee, CEO da Oxford Economics.

Nos cinco mercados pesquisados, os bares geram mais de 2 milhões de empregos e contribuem com aproximadamente US$ 126 bilhões em valor agregado bruto (VAB). A pesquisa também constatou apoio público aos bares em suas comunidades, com mais da metade dos entrevistados (58%) concordando que os governos locais devem fazer mais para apoiá-los. Esse apoio foi consistente entre os mercados, possivelmente refletindo a visão compartilhada de que os bares contribuem para a geração de empregos, para as economias locais e para a vida comunitária2.

O estudo também analisou os diferentes papéis culturais e sociais desempenhados pelos bares nos diversos mercados:

  • no Brasil, por exemplo, os bares estão profundamente integrados à vida social. Segundo o estudo, 71% dos entrevistados afirmam frequentá-los pelo menos uma vez por mês, 60% dizem permanecer neles por mais de duas horas e 36% relatam ter conhecido um amigo para a vida toda em um bar;
  • no México, os bares são locais fundamentais para a interação e o compartilhamento de momentos esportivos. Segundo o estudo, 77% dos entrevistados esperam assistir a pelo menos uma partida da Copa do Mundo da FIFA 2026™ em um bar. Além disso, 75% dos participantes afirmaram se sentir mais felizes após frequentar um bar;
  • na Coreia do Sul, os bares fazem parte tanto da vida social quanto da profissional: 93% dos entrevistados afirmaram que eles são a principal forma de socialização ou fazem parte de sua vida social regularmente, e 82% indicaram que pretendem assistir a pelo menos uma partida da Copa do Mundo da FIFA 2026™ em um bar;
  • no Reino Unido, 80% dos britânicos entrevistados concordam que pubs e bares locais são um importante patrimônio comunitário compartilhado, e 74% concordam que é importante que os governos locais os apoiem — o índice mais alto entre os cinco mercados pesquisados;
  • nos EUA, 74% dos entrevistados concordam que os bares criam um ambiente de convivência que aproxima as pessoas e 69% concordam que eles trazem uma contribuição econômica positiva para a economia local.

O relatório completo da Oxford Economics traz detalhes adicionais sobre o papel econômico e social dos bares nos cinco mercados pesquisados. Leia o relatório completo aqui.

Todos os dados da pesquisa, salvo indicação em contrário, são da YouGov Plc. O tamanho total da amostra foi de 5.311 adultos com idade para consumir bebidas alcoólicas que visitaram um pub ou bar nos últimos 12 meses. O trabalho de campo foi realizado entre 16 e 28 de abril de 2026. A pesquisa foi realizada on-line.

Sobre a AB InBev

A AB InBev é uma empresa de capital aberto (Euronext: ABI), sediada em Leuven, na Bélgica, com listagens secundárias nas bolsas de valores do México (MEXBOL: ANB) e da África do Sul (JSE: ANH), além de American Depositary Receipts (ADRs) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: BUD). Como empresa, sonhamos grande para criar um futuro com mais motivos para brindar. Buscamos constantemente novas formas de acompanhar os momentos da vida, impulsionar nossa indústria e gerar um impacto significativo no mundo. Estamos comprometidos em construir marcas duradouras e em produzir as melhores cervejas, utilizando os ingredientes mais refinados. A cerveja é uma bebida associada à moderação, e há mais de um século a AB InBev defende o consumo responsável. Oferecemos aos nossos consumidores opções equilibradas para qualquer ocasião. Também investimos em marketing voltado a reforçar comportamentos positivos e trabalhamos com comunidades, clientes e parceiros para promover o consumo responsável por meio de iniciativas baseadas em evidências. Nosso portfólio diversificado inclui mais de 400 marcas de cerveja, entre elas, marcas globais, como Budweiser®, Corona®, Stella Artois® e Michelob Ultra®, marcas presentes em múltiplos países, como Beck’s®, Hoegaarden® e Leffe®, e marcas líderes locais, como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® e Skol®. Nossa tradição cervejeira remonta a mais de 600 anos, abrangendo continentes e gerações: desde nossas raízes europeias, com a cervejaria Den Hoorn, em Leuven, na Bélgica; passando pelo espírito pioneiro da cervejaria Anheuser & Co., em St. Louis, nos EUA; pela criação da Castle Brewery, na África do Sul, durante a corrida do ouro, em Joanesburgo; até a Bohemia, a primeira cervejaria do Brasil. Com uma diversificação geográfica e uma exposição equilibrada aos mercados desenvolvidos e em desenvolvimento, aproveitamos os pontos fortes de nossos aproximadamente 137 mil colaboradores, presentes em mais de 40 países ao redor do mundo. Em 2025, a receita declarada da AB InBev foi de 59,3 bilhões de dólares (excluindo joint ventures e empresas associadas).

Sobre a Oxford Economics

A Oxford Economics é líder mundial em pesquisa e análise econômicas globais para empresas e governos. Somos especializados em análises de impacto econômico baseadas em dados concretos, liderança inovadora e previsões. Nossos economistas utilizam modelos analíticos sofisticados e têm acesso a um amplo banco de dados contendo números, previsões e análises sobre mais de 200 países, 100 setores industriais e 7 mil cidades e regiões. Fundada em 1981 como uma joint venture com a Faculdade de Administração da Universidade de Oxford, a Oxford Economics é hoje uma das principais empresas independentes de consultoria global do mundo. Com sede em Oxford e escritórios em todo o mundo, empregamos cerca de 700 pessoas, incluindo mais de 450 economistas, especialistas setoriais e editores de negócios. O rigor de nossas análises, a qualidade de nossa equipe e os melhores modelos econômicos e ferramentas analíticas do mercado fazem de nós uma fonte confiável para os tomadores de decisão. Possuímos uma base de clientes mundial de mais de 2 mil empresas, instituições financeiras, organizações governamentais, escritórios de profissionais e universidades.

1 Ao longo do documento, “concordam” refere-se à soma dos entrevistados que afirmaram concordar totalmente ou concordar com a afirmação.

2 A parcela de entrevistados que concordaram ou concordaram totalmente que “É importante que o governo local apoie pubs e bares” foi de 74% no Reino Unido, 68% no Brasil, 57% no México, 50% nos EUA e 39% na Coreia do Sul.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

AB InBev

Relações com a Mídia

Es#media.relations@ab-inbev.com

Oxford Economics

Relações com a Mídia

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press@oxfordeconomics.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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