Novo estudo da Oxford Economics mostra o impacto social e econômico dos bares

De acordo com uma nova pesquisa realizada pela Oxford Economics, os bares são importantes contribuintes sociais e econômicos para as comunidades em todo o mundo. Encomendado pela AB InBev, o estudo examinou o impacto econômico e social dos bares em cinco mercados globais: Brasil, México, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260713106432/pt/

New research from Oxford Economics and AB InBev highlights the social and economic impact of bars in communities worldwide.

Nos mercados pesquisados, 77% concordam que os bares aproximam as pessoas ao criarem uma atmosfera compartilhada, 72% concordam que eles contribuem positivamente para a economia local e 69% afirmam que eles ajudam a construir laços sociais.1 Mais de seis em cada dez entrevistados concordam que os bares são importantes ativos comunitários que facilitam a socialização mais do que outros locais.

A pesquisa é divulgada no momento em que os bares ao redor do mundo continuam recebendo torcedores durante a última semana da Copa do Mundo da FIFA 2026™, um dos muitos eventos esportivos e culturais que reúnem as pessoas para comemorar em seus bares locais. Entre os entrevistados, 51% afirmaram que planejam assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026™ em um bar, o que reforça o papel desses estabelecimentos como locais de encontro para a celebração de momentos compartilhados.

“Os bares aproximam as pessoas, e a cerveja está no centro desses momentos em que memórias são criadas, brindes são feitos e amizades são fortalecidas”, afirmou Michel Doukeris, diretor-executivo da AB InBev. “Desde eventos esportivos — como as Finais da NBA, a Copa do Mundo FIFA 2026™ e Wimbledon — até celebrações com amigos e familiares, os bares são espaços compartilhados pelas comunidades em todo o mundo e precisam ser apoiados e protegidos.”

“Esta pesquisa acrescenta novos dados e informações mensuráveis sobre algo que muitas culturas há muito tempo compreendem por meio de experiências vividas. Os bares não são apenas negócios. Eles são importantes instituições sociais que promovem a conexão humana e a atividade econômica nas comunidades”, afirmou Innes McFee, CEO da Oxford Economics.

Nos cinco mercados pesquisados, os bares geram mais de 2 milhões de empregos e contribuem com aproximadamente US$ 126 bilhões em valor agregado bruto (VAB). A pesquisa também constatou apoio público aos bares em suas comunidades, com mais da metade dos entrevistados (58%) concordando que os governos locais devem fazer mais para apoiá-los. Esse apoio foi consistente entre os mercados, possivelmente refletindo a visão compartilhada de que os bares contribuem para a geração de empregos, para as economias locais e para a vida comunitária2.

O estudo também analisou os diferentes papéis culturais e sociais desempenhados pelos bares nos diversos mercados:

no Brasil, por exemplo, os bares estão profundamente integrados à vida social. Segundo o estudo, 71% dos entrevistados afirmam frequentá-los pelo menos uma vez por mês, 60% dizem permanecer neles por mais de duas horas e 36% relatam ter conhecido um amigo para a vida toda em um bar;

no México, os bares são locais fundamentais para a interação e o compartilhamento de momentos esportivos. Segundo o estudo, 77% dos entrevistados esperam assistir a pelo menos uma partida da Copa do Mundo da FIFA 2026™ em um bar. Além disso, 75% dos participantes afirmaram se sentir mais felizes após frequentar um bar;

na Coreia do Sul, os bares fazem parte tanto da vida social quanto da profissional: 93% dos entrevistados afirmaram que eles são a principal forma de socialização ou fazem parte de sua vida social regularmente, e 82% indicaram que pretendem assistir a pelo menos uma partida da Copa do Mundo da FIFA 2026™ em um bar;

da profissional: 93% dos entrevistados afirmaram que eles são a principal forma de socialização ou fazem parte de sua vida social regularmente, e 82% indicaram que pretendem assistir a pelo menos uma partida da Copa do Mundo da FIFA 2026™ em um bar; no Reino Unido, 80% dos britânicos entrevistados concordam que pubs e bares locais são um importante patrimônio comunitário compartilhado, e 74% concordam que é importante que os governos locais os apoiem — o índice mais alto entre os cinco mercados pesquisados;

nos EUA, 74% dos entrevistados concordam que os bares criam um ambiente de convivência que aproxima as pessoas e 69% concordam que eles trazem uma contribuição econômica positiva para a economia local.

O relatório completo da Oxford Economics traz detalhes adicionais sobre o papel econômico e social dos bares nos cinco mercados pesquisados. Leia o relatório completo aqui.

Todos os dados da pesquisa, salvo indicação em contrário, são da YouGov Plc. O tamanho total da amostra foi de 5.311 adultos com idade para consumir bebidas alcoólicas que visitaram um pub ou bar nos últimos 12 meses. O trabalho de campo foi realizado entre 16 e 28 de abril de 2026. A pesquisa foi realizada on-line.

Sobre a AB InBev

A AB InBev é uma empresa de capital aberto (Euronext: ABI), sediada em Leuven, na Bélgica, com listagens secundárias nas bolsas de valores do México (MEXBOL: ANB) e da África do Sul (JSE: ANH), além de American Depositary Receipts (ADRs) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: BUD). Como empresa, sonhamos grande para criar um futuro com mais motivos para brindar. Buscamos constantemente novas formas de acompanhar os momentos da vida, impulsionar nossa indústria e gerar um impacto significativo no mundo. Estamos comprometidos em construir marcas duradouras e em produzir as melhores cervejas, utilizando os ingredientes mais refinados. A cerveja é uma bebida associada à moderação, e há mais de um século a AB InBev defende o consumo responsável. Oferecemos aos nossos consumidores opções equilibradas para qualquer ocasião. Também investimos em marketing voltado a reforçar comportamentos positivos e trabalhamos com comunidades, clientes e parceiros para promover o consumo responsável por meio de iniciativas baseadas em evidências. Nosso portfólio diversificado inclui mais de 400 marcas de cerveja, entre elas, marcas globais, como Budweiser®, Corona®, Stella Artois® e Michelob Ultra®, marcas presentes em múltiplos países, como Beck’s®, Hoegaarden® e Leffe®, e marcas líderes locais, como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® e Skol®. Nossa tradição cervejeira remonta a mais de 600 anos, abrangendo continentes e gerações: desde nossas raízes europeias, com a cervejaria Den Hoorn, em Leuven, na Bélgica; passando pelo espírito pioneiro da cervejaria Anheuser & Co., em St. Louis, nos EUA; pela criação da Castle Brewery, na África do Sul, durante a corrida do ouro, em Joanesburgo; até a Bohemia, a primeira cervejaria do Brasil. Com uma diversificação geográfica e uma exposição equilibrada aos mercados desenvolvidos e em desenvolvimento, aproveitamos os pontos fortes de nossos aproximadamente 137 mil colaboradores, presentes em mais de 40 países ao redor do mundo. Em 2025, a receita declarada da AB InBev foi de 59,3 bilhões de dólares (excluindo joint ventures e empresas associadas).

Sobre a Oxford Economics

A Oxford Economics é líder mundial em pesquisa e análise econômicas globais para empresas e governos. Somos especializados em análises de impacto econômico baseadas em dados concretos, liderança inovadora e previsões. Nossos economistas utilizam modelos analíticos sofisticados e têm acesso a um amplo banco de dados contendo números, previsões e análises sobre mais de 200 países, 100 setores industriais e 7 mil cidades e regiões. Fundada em 1981 como uma joint venture com a Faculdade de Administração da Universidade de Oxford, a Oxford Economics é hoje uma das principais empresas independentes de consultoria global do mundo. Com sede em Oxford e escritórios em todo o mundo, empregamos cerca de 700 pessoas, incluindo mais de 450 economistas, especialistas setoriais e editores de negócios. O rigor de nossas análises, a qualidade de nossa equipe e os melhores modelos econômicos e ferramentas analíticas do mercado fazem de nós uma fonte confiável para os tomadores de decisão. Possuímos uma base de clientes mundial de mais de 2 mil empresas, instituições financeiras, organizações governamentais, escritórios de profissionais e universidades.

1 Ao longo do documento, “concordam” refere-se à soma dos entrevistados que afirmaram concordar totalmente ou concordar com a afirmação. 2 A parcela de entrevistados que concordaram ou concordaram totalmente que “É importante que o governo local apoie pubs e bares” foi de 74% no Reino Unido, 68% no Brasil, 57% no México, 50% nos EUA e 39% na Coreia do Sul.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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