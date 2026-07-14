Andersen Consulting amplia soluções de consultoria na Turquia com o ODS Consulting Group

A Andersen Consulting incorpora a empresa parceira ODS Consulting Group, fortalecendo sua plataforma nas áreas de transformação digital, estratégia de talentos e serviços de consultoria operacional.

Fundada em 2008 e sediada na Turquia, a ODS Consulting Group oferece serviços de consultoria a organizações que buscam crescimento, talentos e oportunidades de investimento na Turquia e em mercados internacionais. A empresa apoia seus clientes por meio de consultoria em desenvolvimento de negócios internacionais e exportação, soluções de recrutamento e gestão de talentos, e serviços de consultoria em investimentos. Dessa forma, ajuda as empresas a expandir suas operações, acessar novos mercados, atrair talentos qualificados e navegar pelo cenário empresarial turco. Com uma abordagem multidisciplinar e profundo conhecimento local, a ODS oferece estratégias personalizadas que impulsionam o crescimento sustentável e a criação de valor a longo prazo.

“Desde a nossa fundação, temos nos dedicado a ajudar organizações a construir um crescimento sustentável por meio da combinação de visão estratégica e execução prática”, afirmou Onur Seçkin, cofundador da ODS Consulting Group. “Trabalhar com a Andersen Consulting nos permite ampliar nossas capacidades e oferecer aos clientes soluções mais integradas nas áreas de tecnologia, talentos e expansão global.”

“As empresas que passam por processos de transformação precisam de soluções que vão além da tecnologia”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A ODS Consulting Group fortalece nossa capacidade de alinhar iniciativas digitais às prioridades relacionadas à força de trabalho e às operações.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação com IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo serviços de consultoria, tributação, assessoria jurídica, avaliação, mobilidade global e assessoria de nível internacional em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais no mundo inteiro e presença em mais de 1.000 locais por meio de suas empresas associadas e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita simples e fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas associadas e empresas colaboradoras em todas as partes do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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