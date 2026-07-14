Cessna Citation CJ3 Gen2 e Beechcraft King Air 360 Crimson Edition farão sua estreia no EAA AirVenture

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT) anunciou hoje que o Cessna Citation CJ3 Gen2 e o Beechcraft King Air 360 Crimson Edition estarão presentes no Experimental Aircraft Association (EAA) AirVenture 2026 em Oshkosh, Wisconsin. Ambas as aeronaves serão exibidas pela primeira vez no evento, juntamente com uma ampla gama de aeronaves Cessna e Beechcraft.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260714112437/pt/

Cessna Citation CJ3 Gen2 and Beechcraft King Air 360 Crimson Edition to make EAA AirVenture show debut

“O EAA AirVenture é uma das oportunidades mais importantes do ano para nos conectarmos com clientes e com a comunidade da aviação em geral”, disse Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing. “Estar em Oshkosh nos permite apresentar a amplitude do nosso portfólio. Eventos como o AirVenture também nos proporcionam um valioso contato direto para entendermos melhor como nossos clientes operam e continuarmos a fornecer aeronaves que atendam às suas necessidades em constante evolução.”

Com mais de 24.000 aeronaves a turbina e 85.000 aeronaves a pistão operando nos Estados Unidos, a Textron Aviation oferece suporte à maior parte das aeronaves a turbina e a pistão da aviação geral no país e no mundo. No estande nº 78, os visitantes terão a oportunidade de explorar uma linha icônica de aeronaves Cessna, Beechcraft e Pipistrel, que abrange planadores e modelos a pistão, turboélices e jatos executivos. Entre as aeronaves que estarão em exposição, estão:

Representantes da Pipistrel estarão presentes para apresentar as seguintes aeronaves:

Todas as aeronaves turboélice e a pistão da Cessna e da Beechcraft em exposição apresentarão produtos da McCauley Propeller e representantes da McCauley estarão presentes no evento.

McCauley Propeller, Bell e Lycoming também haverá produtos em exposição, incluindo:

Exibição de hélices: Beechcraft King Air 360 e Beechcraft Denali

Bell 505

Exposição do motor Lycoming

No estande da Textron Aviation, os participantes podem conferir as soluções de conectividade pós-venda Starlink e Gogo Galileo e interagir com as equipes de peças de reposição e suporte ao cliente para saber mais sobre a rede global de serviços da empresa. Com uma sólida rede de centros de serviço, unidades móveis de serviço e instalações autorizadas — com suporte de assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, para aeronaves em solo (AOG) e um amplo sistema de distribuição de peças — a Textron Aviation ajuda a maximizar a disponibilidade das aeronaves e a manter os clientes voando.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Há quase 100 anos, inspiramos a jornada da aviação. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou o talento coletivo das marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma gama que inclui desde jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, até aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informações, acesse: www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede global de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida em todo o mundo por suas marcas poderosas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado de imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas, incluindo, entre outros: alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos ou adiamentos de pedidos, e nossa capacidade de acompanhar nossos concorrentes no lançamento de novos produtos e atualizações com recursos e tecnologias desejados por nossos clientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a imprensa:

Keturah Austin

+1.316.249.3706

kaustin@txtav.com

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