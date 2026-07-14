SLB e Liberty Energy formam aliança estratégica para infraestrutura de data center e energia

A SLB (NYSE: SLB), empresa global de tecnologia energética, anunciou hoje um acordo com a Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT) para formar uma aliança estratégica que fornecerá infraestrutura modular e soluções integradas de geração de energia para novos projetos de data centers em todo o mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260714984102/pt/

A rendering of modular data center infrastructure with co-located, behind-the-meter generation.

A colaboração reunirá conhecimentos complementares em infraestrutura modular, geração de energia e operações para apoiar a rápida implantação de nova capacidade de data center e ajudar as principais empresas de IA do mundo a atender às necessidades energéticas cada vez mais complexas.

O crescimento da IA ??e da computação de alto desempenho está impulsionando uma demanda sem precedentes por capacidade de data center. À medida que os desenvolvedores trabalham para adicionar nova capacidade computacional, muitos buscam soluções de energia "atrás do medidor" que possam ser implantadas independentemente das conexões tradicionais à rede elétrica, ao mesmo tempo que melhoram a confiabilidade, a eficiência e a flexibilidade conforme as necessidades de energia aumentam.

"O gargalo na infraestrutura de IA não é mais apenas a computação. É a capacidade de fornecer infraestrutura e energia nos prazos que o mercado exige atualmente", disse Gavin Rennick, presidente da Divisão de Novas Energias e Indústria da SLB. "Ao reunir capacidades complementares de infraestrutura e energia, ajudaremos os desenvolvedores a acelerar a implantação de nova capacidade de data center."

Sob a aliança planejada, a SLB fornecerá soluções de infraestrutura modular, capacidade de execução de projetos e alcance de mercado global, enquanto a Liberty fornecerá sistemas modulares de geração de energia, controles inteligentes de energia instalados no ponto de venda e expertise operacional.

“A escala e a complexidade da infraestrutura de energia com inteligência artificial estão mudando fundamentalmente a forma como os sistemas de energia são construídos e implantados”, disse Ron Gusek, CEO da Liberty Energy. “A plataforma abrangente de serviços de energia da Liberty foi projetada para atender a essa transição, à medida que os clientes priorizam cada vez mais soluções integradas e personalizadas. Com base em nosso relacionamento de longa data com a SLB, estamos entusiasmados em trazer soluções de energia que atendam às restrições de capacidade imediatas, ao mesmo tempo que apoiam a próxima geração de sistemas de energia.”

Além de fornecer soluções de infraestrutura e energia, as empresas planejam colaborar em tecnologias voltadas para a melhoria da eficiência, flexibilidade e desempenho ambiental dos futuros sistemas de energia de data centers, incluindo sistemas de energia híbridos, gerenciamento digital de energia e arquiteturas de energia avançadas.

Desde abril de 2024, a SLB já entregou mais de 1,3 gigawatts de infraestrutura modular pré-fabricada para projetos de data centers e espera que as entregas cumulativas ultrapassem 2 gigawatts globalmente até o final do ano. A Liberty planeja implantar aproximadamente 3 gigawatts em projetos de energia até 2029.

Pontos-chave:

A SLB e a Liberty Energy anunciaram um acordo para formar uma aliança estratégica para fornecer soluções de infraestrutura modular e geração de energia integrada para projetos de data centers em todo o mundo.

A aliança planejada combinará as soluções de infraestrutura modular para data centers e a experiência em execução de projetos da SLB com a geração de energia modular e os recursos de gerenciamento inteligente de energia "behind-the-meter" da Liberty, para atender à crescente demanda por infraestrutura de IA e computação de alto desempenho.

À medida que os desenvolvedores buscam disponibilizar nova capacidade computacional online, a aliança planejada visa atender à crescente demanda por soluções de energia "behind-the-meter" que possam ser implantadas independentemente dos prazos tradicionais de conexão à rede elétrica.

As empresas também planejam colaborar em futuras iniciativas tecnológicas focadas em sistemas de energia híbridos, gerenciamento digital de energia e arquiteturas de energia avançadas para atender aos requisitos de energia em constante evolução dos data centers.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a Liberty Energy

Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT) é uma empresa líder em serviços de energia. A Liberty é uma das maiores fornecedoras de serviços e tecnologias de completação para produtores onshore de petróleo, gás natural e energia geotérmica aprimorada na América do Norte. A Liberty também possui e opera a Liberty Power Innovations LLC, fornecendo soluções avançadas de energia distribuída e armazenamento de energia, apoiadas por relacionamentos estratégicos em sistemas avançados de armazenamento de energia nuclear, geotérmica aprimorada e de bateria, atendendo aos setores comercial e industrial, de data center, de energia e de mineração. A Liberty foi fundada em 2011 com um foco incansável na criação de valor através de uma cultura de inovação e excelência e no desenvolvimento de tecnologia de próxima geração. A Liberty está sediada em Denver, Colorado. Para obter mais informações, acesse www.libertyenergy.com e libertypowerinnovations.com, ou entre em contato com Relações com Investidores em IR@libertyenergy.com.

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas” de acordo com o significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA – ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Tais declarações geralmente contêm palavras como “planejar”, ??“esperar”, “poder”, “estimar”, “pretender”, “antecipar”, “irá”, “potencial”, “projetado” e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam assuntos que são, em vários graus, incertos, como previsões ou expectativas em relação à implantação ou benefícios previstos das novas tecnologias, alianças e parcerias do SLB ou da Liberty; previsões ou expectativas relativas à demanda por capacidade de data center; e melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, a incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias do SLB ou da Liberty; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes do SLB ou da Liberty arquivados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou se as suposições subjacentes se revelarem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles refletidos nas nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa, e a SLB e a Liberty se isentam de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

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