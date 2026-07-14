STARTEEPO aumenta participação na Xerox para 8,8 milhões de ações e se torna a segunda maior acionista frequente

A STARTEEPO Invest (“STARTEEPO”), um fundo de investimento alternativo com sede em Praga, focado em investimentos de alta convicção em ações de empresas de capital aberto, anunciou hoje que aumentou sua participação acionária na Xerox Holdings Corporation (“Xerox” ou a “Empresa”) para 8,8 milhões de ações frequentes, juntamente com opções sobre outras 140.000 ações, conforme divulgado em um Formulário 13D alterado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Com base nas informações de propriedade disponíveis publicamente, a STARTEEPO agora é a segunda maior detentora de ações frequentes da Xerox. “Atingimos o nível de participação acionária alvo estabelecido para a fase atual de nossa estratégia de investimento",afirmou Frantisek Bostl, presidente do Conselho da STARTEEPO Invest.

A tese de investimento da STARTEEPO permanece centrada na melhoria do balanço patrimonial, na alocação disciplinada de capital, na execução operacional, na integração bem-sucedida da Lexmark e no que acreditamos ser a contínua subvalorização, por parte do mercado, do posicionamento estratégico de longo prazo da Xerox, à medida que as empresas adotam a IA cada vez mais.

A STARTEEPO pretende manter-se como acionista construtiva de longo prazo e poderá continuar a dialogar com a administração, o Conselho de Administração, os acionistas, os credores e outros participantes do mercado sobre a estratégia, a estrutura de capital, as operações e as oportunidades da empresa para aumentar o valor para o acionista no longo prazo.

Mais informações estão disponíveis em www.starteepo.com/xerox.

Sobre a STARTEEPO Invest

A STARTEEPO Invest é um fundo de investimento alternativo com sede em Praga, República Tcheca, focado na identificação de oportunidades de alto potencial nos mercados de ações. A empresa aplica uma abordagem de investimento fundamentalista e de longo prazo, com foco em análises rigorosas e engajamento construtivo.

Esta comunicação expressa exclusivamente a opinião da STARTEEPO e suas afiliadas, e não de terceiros. Esta comunicação tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento de investimento, recomendação ou oferta de compra ou venda de quaisquer títulos. As opiniões da STARTEEPO aqui expressas baseiam-se em informações publicamente disponíveis e em suas próprias análises. A STARTEEPO pode, a qualquer momento e sem aviso prévio, comprar, vender, reduzir, aumentar ou alterar sua posição de investimento, inclusive por motivos que podem ser inconsistentes com as opiniões expressas nesta comunicação. Investir em títulos envolve riscos significativos, incluindo a possibilidade de perda do capital investido. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Todo investidor deve realizar sua própria pesquisa e análise independente ou consultar um consultor financeiro, jurídico ou tributário licenciado antes de tomar qualquer decisão de investimento.

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Contato para a Imprensa

Frantisek Bostl

bostl@starteepo.com

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