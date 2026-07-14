Cover Genius capta US$ 100 milhões com o apoio da Vista Credit Partners, alcançando uma avaliação de US$ 1,9 bilhões à medida que avança com sua plataforma que tem IA como prioridade e na expansão global

A Cover Genius, infraestrutura global para proteção embutida, anunciou hoje uma captação de recursos de US$ 100 milhões, com o apoio da Vista Credit Partners, filial da Vista Equity Partners e parceira de financiamento estratégico focada em software empresarial. A captação avalia o negócio em US$ 1,9 bilhões, impulsionando um novo capítulo para a empresa.

A Cover Genius opera uma plataforma de proteção embutida B2B2C que conecta mais de 200 parceiros com mais de 50 seguradoras globais para proteger mais de 80 milhões de clientes finais no ponto de venda que abrange as áreas de viagens, varejo, emissão de bilhetes e logística. Diferente das seguradoras tradicionais, a Cover Genius adapta, de forma dinâmica, design de produto, precificação e apresentação em tempo real para corresponder à exclusiva jornada do cliente e à combinação geográfica de cada comerciante.

"Passamos mais de uma década construindo a camada de confiança na qual as maiores empresas digitais do mundo confiam para proteger seus clientes. Essa captação de fundos significa ampliar as possibilidades: mover de forma mais rápida, ir mais a fundo nas nossas parcerias e construir os recursos de IA que ajudam as pessoas a se movimentar entre cada etapa da sua jornada digital com confiança", comentou Gus McDonald, cofundador e CEO da Cover Genius.

A Cover Genius empregará o capital considerando três prioridades. Primeiro, fortalecendo as relações com os parceiros empresariais através de recursos de integração aprimorados, que já estão melhorando as taxas de conversão dos parceiros. Segundo, ampliando as capacidades de IA: mecanismos de hiperpersonalização, distribuição de proteção embutida com agentes e infraestrutura automatizada para resolução mais rápida de sinistros. Terceiro, investir em escalabilidade da plataforma e aquisições estratégicas seletivas para impulsionar a entrada em novos segmentos verticais de um mercado de seguros embutido que o Boston Consulting Group projeta crescer de $13 bilhões para mais de $70 bilhões em prêmios brutos subscritos até 2030.

A captação reflete um momento de aceleração. Em 2025, a Cover Genius:

Aumentou 50% da receita em relação ao ano anterior.

Ultrapassou a marca de mais de US$ 3 bilhões em vendas brutas acumuladas.

Ampliou seu alcance para 240 milhões de políticas, através de integrações com muitas das principais plataformas digitais do mundo, como Klarna, Revolut, Priceline, Agoda, Booking.com, Turkish Airlines e Uber. Está também disponível na Amazon, eBay, Coolblue, Wayfair, Flipkart, Tongcheng Travel e Shopee, principal plataforma de comércio eletrônico no sudeste asiático.

Obteve uma classificação "Excelente" de 4,5 de um total de 5, na Trustpilot para a XCover, sua plataforma de gestão de sinistros, entre mais de 70.000 avaliações de consumidores verificados do mundo todo.

"A Vista Credit Partners está orgulhosa de apoiar empresas de software empresarial inovadoras como a Cover Genius com soluções flexíveis de capital para aprofundar a liderança no mercado. A empresa construiu a camada de infraestrutura que permite que muitas das principais plataformas digitais do mundo integrem proteção perfeitamente na experiência dos seus clientes. O mercado de seguros embutidos é grande, estrutural e está crescendo, e a Cover Genius ganhou uma posição bem no seu centro", comentou Pete Fisher, codiretor da Vista Credit Partners e diretor-gerente sênior da Vista Equity Partners.

A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como agente de colocação exclusivo dessa transação.

Nota aos editores:

SOBRE A COVER GENIUS

A Cover Genius é a infraestrutura global para proteção embutida. Ativa em mais de 60 países e em todos os 50 estados americanos, protege os clientes das maiores empresas digitais do mundo, incluindo Klarna, Revolut, Stripe, Priceline, Agoda, Booking.com, Turkish Airlines, Tongcheng Travel, eBay e Uber, com experiências ininterruptas de ponta a ponta. A Cover Genius protege mais de 70 milhões de clientes globalmente em 240 milhões de políticas, com US$ 3,2 bilhões em vendas brutas subscritas. Para mais informações, acesse covergenius.com.

SOBRE A VISTA CREDIT PARTNERS

A Vista Credit Partners é o braço de investimento em crédito da Vista Equity Partners e investidora estratégica e parceira de financiamento que se especializa em software empresarial. A Vista Credit Partners oferece soluções personalizadas para objetivos estratégicos com condições favoráveis ??ao crescimento e horizontes de investimento de longo prazo, tanto no mercado privado quanto no mercado amplamente sindicado, buscando oportunidades de negócios diretamente com empresas lideradas por seus fundadores, através de relações de patrocínio, e de sua sólida rede de especialistas, assessores e outros intermediários, de forma a apoiar o crescimento e desbloquear valor através de soluções de capital criativas e parcerias operacionais. A Vista Credit Partners já realizou mais de 700 transações desde sua abertura.

Em 31 de março de 2026, a Vista Credit Partners havia crescido para mais de $8,2 bilhões em ativos sob gestão. Desde sua formação em 2013 e em 31 de março de 2026, a Vista Credit Partners empregou mais de $16,2 bilhões. Para mais informações, acesse www.vistacreditpartners.com.

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