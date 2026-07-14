Hospital Papa Francisco alcança marca de mil nascimentos

A manhã de 11 de julho entrou para a história do Hospital e Maternidade Municipal Papa Francisco (Pinhais / PR), administrado pelo INDSH desde dezembro de 2025. Às 9h49, nasceu Melina, o bebê de número mil da instituição, em sete meses de funcionamento da unidade. Primeira filha do casal Isabela Rezende Alves, 24 anos, e Gabriel Dias da Cruz, 26 anos, ambos empresários e moradores de Pinhais, Melina nasceu de parto cesáreo, pesando 2,975 quilos e medindo 48 centímetros.

A chegada do milésimo bebê foi celebrada com emoção por toda a equipe multiprofissional do hospital. Nas últimas semanas, a direção da unidade criou uma contagem regressiva, aguardando o nascimento que representa um capítulo especial na trajetória da instituição. "Mais do que um número simbólico, o nascimento de Melina também representa a capacidade do hospital de oferecer atendimento seguro e altamente especializado às gestantes do município", avaliou o diretor executivo Clovis Guse.

Na reta final da gestação, Isabela apresentou um quadro clínico que caracterizava uma gravidez de alto risco, exigindo acompanhamento intensivo e uma condução cuidadosa da equipe médica. O parto foi realizado de forma planejada por profissionais especializados, sem nenhuma intercorrência registrada.

Após o nascimento, Isabela necessitou de acompanhamento em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), garantindo monitoramento contínuo e maior segurança até receber alta hospitalar. Apesar da complexidade do caso, mãe e bebê evoluíram de forma satisfatória e passam bem.

"Eu soube da minha situação de risco por conta da minha pressão alta nas últimas semanas, mas a equipe me deixou muito tranquila", disse Isabela. "Me senti segura nas mãos dos profissionais. Além, claro, de toda a atenção e cuidado que todos tiveram conosco. A Melina faz parte da história do hospital, mas todos vocês do hospital fazem parte da nossa história também".

Visita Especial

Na manhã desta segunda-feira (13), a prefeita de Pinhais, Rosa Maria Colombo, fez questão de ir até a maternidade para conhecer Melina e parabenizar os pais. "Agradeço aos pais pela confiança depositada no hospital e na equipe para cuidarem do nascimento de sua primogênita".

A Prefeita e a Diretoria do Hospital aproveitaram a ocasião para entregar presentes à pequena, com roupinhas e também um body especial produzido com a estampa do 'Bebê 1000'.

Hospital Amigo da Criança

Em maio deste ano, o Hospital e Maternidade Municipal Papa Francisco passou a integrar o grupo de maternidades certificadas com o título da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), concedido pelo Ministério da Saúde às instituições que promovem o aleitamento materno e seguem rigorosos padrões de qualidade na assistência à mãe e ao recém-nascido.

Entre as práticas adotadas está o contato pele a pele logo após o nascimento. Ainda no centro obstétrico, o recém-nascido é colocado sobre o peito da mãe, acompanhado pela equipe de pediatria, favorecendo o fortalecimento do vínculo afetivo, a adaptação do bebê à vida fora do útero e o estímulo à amamentação na primeira hora de vida, trazendo benefícios comprovados para ambos.

Como recordação do parto, a equipe de enfermagem prepara a Árvore da Vida, feita com a marca da placenta da mãe, impressa em uma folha, formando uma espécie de carimbo.

Atualmente, o Hospital e Maternidade Municipal Papa Francisco dispõe de 20 leitos de UTI, sendo 10 destinados a adultos e 10 neonatais, estrutura que já prestou assistência a mais de 350 pacientes desde o início das atividades.

Sobre o INDSH

O INDSH é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, constituída em 1959, com o objetivo de se tornar referência nacional em gestão hospitalar e de serviços de saúde em geral. Com cerca de 7.600 empregados diretos, atualmente administra 23 unidades de saúde no país, entre hospitais, centros de reabilitação, de autismo e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em sete estados, num total de mais de 1.360 leitos, exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), num total de mais de nove milhões de pacientes potenciais.

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Para saber mais sobre o INDSH, basta acessar: www.indsh.org.br.