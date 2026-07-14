ABIMAD incorpora arquitetura autoral na edição 2026
Responsável pela maior feira de alta decoração da América Latina, a ABIMAD incorporará ambientes assinados por arquitetos renomados à edição ABIMAD'42, de 3 a 6 de agosto no São Paulo Expo. Salas VIP, lounges e espaços de imprensa serão projetados como vitrines de arquitetura e design, integrando negócios, criatividade e relacionamento profissional.
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ABIMAD, entidade responsável pela maior feira de móveis e acessórios de alta decoração da América Latina, realizará a edição ABIMAD'42 entre 3 e 6 de agosto de 2026 no São Paulo Expo. A programação inclui salas VIP, lounges e espaço de imprensa projetados por arquitetos convidados, que atuarão como vitrines de arquitetura e design.
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O objetivo da iniciativa é transformar áreas tradicionalmente funcionais em ambientes autorais, integrando negócios, criatividade e relacionamento profissional, conforme declara Paulo Mourão, presidente da ABIMAD.
Desde as primeiras edições, a feira tem adotado projetos assinados por profissionais reconhecidos. A Sala VIP já recebeu intervenções de Léo Shehtman, Consuelo Jorge, Gabriel Rosa e Renato Mendonça, configurando uma mostra de arquitetura contemporânea.
Na edição ABIMAD'42, o arquiteto Renzo Cerqueira, conhecido por sua atuação na CASACOR, desenvolveu o projeto da Sala VIP, combinando conforto, sofisticação e funcionalidade. O International Lounge será assinado por André Henning, que integra arquitetura, estratégia de marca e experiência em seus projetos.
A Casa e Jardim assume, pelo segundo ano consecutivo, a assinatura da Sala de Imprensa, que contará ainda com uma cabine de podcast de uso livre para entrevistas e produção de conteúdo.
Um destaque adicional será a instalação "Semeando a Vida", criada pela arquiteta Viviane Teles, pesquisadora em arquitetura sustentável. A obra, inspirada no símbolo da Semente da Vida, propõe reflexão sobre a relação entre arquitetura, natureza e bem?estar.
Paulo Mourão enfatiza que a inserção de projetos autorais reforça o posicionamento da ABIMAD como plataforma de relacionamento da alta decoração brasileira. "Os lançamentos dos expositores são o coração da feira, mas a experiência do visitante precisa ir além dos estandes. Cada ambiente assinado por um arquiteto reforça nosso compromisso com o design brasileiro", afirma.
Durante os quatro dias de evento, mais de 100 marcas expositoras apresentarão seus produtos, enquanto os ambientes assinados por arquitetos proporcionarão inspiração e oportunidades de networking para profissionais do setor.
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Serviço
ABIMAD'42
Data: 03 a 06 de agosto de 2026 (segunda a quinta?feira)
Local: São Paulo Expo
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – São Paulo/SP
Website: www.abimad.com.br