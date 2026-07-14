2P Seguros S.A recebe aval de funcionamento da Susep

A PH Negócios, empresa com mais de dezoito anos de atuação no mercado de crédito consignado, obteve autorização da Superintendência de Seguros Privados (Susep) para operar por meio da 2P Seguros S.A. em todo o território nacional.

A liberação, que abrange o segmento de seguros de pessoas, foi formalizada pela Portaria DIORE/Susep nº 136, publicada em 10 de junho de 2026, que também homologou o estatuto social, a estrutura administrativa e o capital social de R$ 5 milhões da nova seguradora, cujo controle acionário é compartilhado entre Paulo Henrique Camargo Costa e Gracielle Ferreira de Souza da Silva Costa.

A autorização marca a entrada oficial do grupo no setor de seguros e representa um movimento de verticalização dos serviços financeiros já oferecidos pela companhia. A partir de agora, a PH Negócios passa a contar com uma estrutura própria para desenvolver produtos como seguros prestamistas e coberturas de proteção financeira vinculadas às operações de crédito, reduzindo a dependência de parceiros externos nesse tipo de solução.

“A autorização da Susep representa um marco histórico para o Grupo PH. Nossa principal meta é consolidar a 2P Seguros S.A. como uma seguradora de referência em inovação, tecnologia e eficiência operacional, oferecendo soluções que agreguem valor tanto aos clientes quanto aos parceiros comerciais”, afirma Paulo Henrique Camargo Costa, fundador e CEO da PH Negócios.

Segundo o executivo, a expansão do portfólio deve ocorrer de forma gradual, começando pelas linhas mais próximas ao ecossistema já consolidado pela empresa. “Nos próximos anos, pretendemos expandir gradativamente nosso portfólio de produtos, iniciando pelas linhas mais aderentes ao nosso ecossistema financeiro, como seguros prestamistas, proteção financeira e seguros voltados ao crédito, evoluindo posteriormente para outras modalidades”, diz Costa.

Confiança e conformidade regulatória

O ingresso em um setor regulado pela Susep exige o cumprimento de exigências relacionadas à governança, gestão de riscos e solidez financeira, etapas que costumam representar um dos principais desafios para empresas que buscam diversificar sua atuação no mercado financeiro.

Para o CEO, a obtenção da licença é, em si, um indicador desse alinhamento. “A obtenção da autorização da Susep demonstra que a companhia atende aos rigorosos requisitos regulatórios, financeiros, de governança e de compliance exigidos pelo mercado segurador”, avalia o executivo, que cita ainda a transparência e o atendimento digital como pilares da relação com os clientes.

Diversificação e competitividade no setor

O movimento da PH Negócios acompanha uma tendência observada no mercado financeiro nacional, em que instituições de crédito ampliam sua atuação para segmentos complementares, como seguros, buscando oferecer soluções mais integradas a clientes e parceiros.

Para o setor, a chegada de novos players tende a estimular a concorrência e acelerar a digitalização de produtos e serviços. “Esse movimento contribui para ampliar a concorrência saudável, incentivar a inovação e acelerar a digitalização dos serviços financeiros e securitários”, pontua Costa, ao comentar os efeitos da diversificação para o ecossistema em que a empresa atua.

O executivo também destaca o impacto esperado para a rede de parceiros comerciais da companhia, que passa a ter acesso a um portfólio mais amplo de soluções sob uma mesma estrutura. “Os parceiros passam a contar com um portfólio mais completo, podendo oferecer soluções integradas de crédito, seguros e proteção financeira por meio de uma única estrutura, gerando maior eficiência operacional, novas oportunidades de negócios e incremento de receitas”, completa.

Com a autorização da Susep, a 2P Seguros S.A. passa a integrar formalmente a estrutura de negócios da PH Negócios, consolidando um novo passo na trajetória de expansão do grupo no mercado financeiro. A companhia deve seguir investindo em tecnologia e automação para o desenvolvimento dos próximos produtos da seguradora.

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