Hotelaria de Poços de Caldas cresce com turismo regional

Passado um dos períodos mais importantes para o turismo no primeiro semestre, a hotelaria já avalia os resultados da Páscoa e das estratégias adotadas para atender ao aumento da procura por viagens de lazer. Em Poços de Caldas (MG), a data reforçou uma tendência observada nos últimos anos: turistas buscam cada vez mais experiências completas, que integrem hospedagem, lazer e os atrativos oferecidos pelo destino.

Esse movimento acompanha uma tendência observada em todo o país. Em levantamento publicado pelo UAI Turismo, o setor aponta o fortalecimento dos destinos do interior, impulsionados pela combinação entre infraestrutura, identidade regional e experiências ligadas à cultura e ao lazer, fatores que vêm ampliando o interesse por cidades fora dos grandes centros.

Os indicadores da hotelaria refletem esse cenário. Em 2025, o FOHB registrou alta de 2,5% na taxa de ocupação e de 10,1% na diária média, enquanto o cenário segue favorável ao crescimento da hotelaria. A FecomercioSP projeta crescimento de 3,7% no segmento de hospedagem em 2026, com faturamento estimado em R$ 28,5 bilhões, sustentado por demanda aquecida e maior circulação de turistas no país.

A expansão também é atribuída ao fortalecimento da oferta hoteleira em destinos regionais. Em uma análise publicada pela Revista Hotéis, representantes do setor apontam que o aumento da diária média, a retomada consistente da demanda e a abertura de novos empreendimentos vêm sustentando o crescimento da hotelaria, mesmo diante de desafios como custos operacionais, juros elevados e reforma tributária.

Na cidade mineira, essa tendência também pode ser observada no aumento da procura por hospedagem em feriados e períodos de maior fluxo, com o município se consolidando como destino de curta e média permanência. A região reúne infraestrutura hoteleira, calendário cultural ativo e atrativos naturais que sustentam a ocupação ao longo do ano.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, o crescimento da demanda em datas comemorativas exige planejamento antecipado para manter o padrão de atendimento e adaptar a operação ao perfil de cada visitante. “A Páscoa já virou uma data estratégica para a gente — e isso muda completamente a forma como organizamos a operação. Não é só aumentar equipe ou reforçar reservas, sabe? A gente antecipa movimentos, entende o perfil de quem viaja nesse período e ajusta toda a estrutura para receber bem, sem perder qualidade”, afirma.

Na cidade, a Rede Nacional Inn reúne quatro resorts e três hotéis, com propostas voltadas a diferentes perfis de hóspedes. Os resorts oferecem sistema all inclusive, open bar premium e programação recreativa ao longo do dia, enquanto os hotéis atendem quem busca conforto e praticidade para aproveitar os atrativos da cidade.

A mudança no perfil do turista também transformou o papel da hospedagem durante a viagem. “Hoje não dá mais para pensar em hospedagem só como lugar para dormir — principalmente em feriados como a Páscoa. Então, o que a gente tem feito é justamente ampliar o que o hóspede vive dentro da própria estadia”, diz o executivo.

Essa experiência também é fortalecida pela programação oferecida na cidade durante datas comemorativas. Na Páscoa, por exemplo, Poços de Caldas recebeu atrações do projeto Minas Santa, como encenações da Paixão de Cristo e apresentações culturais. Para Ricardo, a integração entre a rede hoteleira e a programação da cidade fortalece o destino e amplia a experiência de quem visita a cidade.

“O hóspede não encontra apenas um hotel preparado. Ele encontra um destino que funciona de forma integrada, com atrações culturais, opções de lazer e atividades que complementam a viagem”, pontua o diretor. Nos empreendimentos da Rede Nacional Inn em Poços de Caldas, os hóspedes contam ainda com ingresso cortesia para o Parque Temático Walter World e experiências complementares de lazer e gastronomia, conforme a unidade escolhida.

A procura por viagens de curta duração e destinos de interior indica que o turismo regional deve continuar movimentando a hotelaria nos próximos anos. Em Poços de Caldas, esse movimento reforça o papel da hotelaria na construção de experiências que vão além da hospedagem. “Muitos visitantes conhecem Poços de Caldas durante a Páscoa e retornam em outras épocas do ano. Mais do que elevar a ocupação naquele período, essas datas ajudam a consolidar o destino ao longo do tempo”, conclui Ricardo Aly.

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Mais informações sobre as unidades da Rede Nacional Inn em Poços de Caldas estão disponíveis em: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/dan-inn-pocos-de-caldas