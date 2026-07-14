Expansão leva consultoria a novos mercados

A atuação de consultorias de branding e comunicação tem acompanhado a diversificação de mercados e a descentralização de demandas no Brasil. Nesse cenário, empresas do setor têm ampliado sua presença para além dos grandes centros tradicionais, acompanhando o surgimento de novos polos de negócio e inovação.

Esse movimento inclui a entrada em estados como Goiás e Minas Gerais, além do desenvolvimento de projetos em capitais como Belo Horizonte. A ampliação da atuação ocorre em paralelo ao aumento da demanda por estratégias de comunicação e posicionamento em diferentes segmentos, incluindo empresas em processo de estruturação ou reposicionamento de marca.

Além da atuação no território nacional, algumas consultorias também têm iniciado projetos com empresas no exterior, especialmente em mercados como os Estados Unidos. Essas iniciativas envolvem adaptações de estratégia e comunicação a contextos culturais e dinâmicas de consumo distintas.

A Brandbox, consultoria brasileira especializada em branding e estratégia de comunicação, está entre as empresas que passaram a atuar nesses novos contextos. A empresa desenvolve projetos em diferentes regiões do Brasil e também iniciou iniciativas com clientes internacionais, com foco em estratégias adaptadas a diferentes mercados.

Segundo Jessica Otte, fundadora da Brandbox, o movimento está relacionado à mudança no perfil das demandas.

“Temos observado empresas em diferentes regiões buscando estruturar marca e comunicação de forma mais consistente, considerando seus próprios contextos de mercado”, afirma.

Sobre a atuação internacional, ela destaca a necessidade de adaptação estratégica. “Cada mercado possui dinâmicas culturais e comportamentais específicas. Os projetos exigem leitura de contexto e ajustes na forma como a comunicação é construída”, explica.

A ampliação da atuação acompanha um cenário em que empresas de diferentes portes têm buscado organizar sua presença de marca de maneira mais estruturada, tanto no ambiente digital quanto em canais físicos. Esse processo envolve desde a definição de posicionamento até a organização de estratégias de comunicação em múltiplos pontos de contato.

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A movimentação também reflete a possibilidade de atuação remota e híbrida, que tem permitido o desenvolvimento de projetos em diferentes localidades, sem a necessidade de presença física contínua. Nesse contexto, a integração entre equipes, tecnologia e processos estratégicos tem sido utilizada para viabilizar a condução das iniciativas.