Topcon divulga relatório sobre a adoção da agricultura de precisão no Brasil

A Topcon Agriculture divulgou um novo relatório que destaca os desafios e as oportunidades relacionados à adoção de tecnologias de agricultura de precisão no Brasil. O estudo, intitulado "Das barreiras ao progresso: acelerando a adoção de tecnologia pelos agricultores brasileiros", reúne contribuições de pesquisadores da área agrícola, produtores rurais e importantes estudos do setor para demonstrar como uma maior adoção de tecnologias pode contribuir para produzir mais alimentos de forma eficiente, rentável e sustentável.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260714467583/pt/

A Topcon Agriculture divulgou um novo relatório que destaca os desafios e as oportunidades relacionados à adoção de tecnologias de agricultura de precisão no Brasil. O estudo, intitulado "Das barreiras ao progresso: acelerando a adoção de tecnologia pelos agricultores brasileiros", reúne contribuições de pesquisadores da área agrícola, produtores rurais e importantes estudos do setor para demonstrar como uma maior adoção de tecnologias pode contribuir para produzir mais alimentos de forma eficiente, rentável e sustentável.

O Brasil é um dos principais fornecedores de alimentos do mundo e é reconhecido como um país estratégico para ampliar a produção agrícola e atender ao crescente aumento da demanda global por alimentos impulsionado pelo crescimento da população. De soja à cana-de-açúcar, passando pela carne bovina e pelo café, o país produz uma ampla variedade de commodities destinadas à exportação.

"A agricultura brasileira não é importante apenas para o país. Ela desempenha um papel fundamental para a segurança alimentar global, a estabilidade econômica e a sustentabilidade ambiental", afirma Bruno Lucio, diretor da Topcon Agriculture para a América Latina.

Embora tecnologias de agricultura de precisão, como sistemas de orientação de máquinas e piloto automático, tenham sido inicialmente adotadas por grandes propriedades rurais, os avanços tecnológicos tornaram essas soluções mais acessíveis para produtores de diferentes perfis e tamanhos. Seja em pequenas propriedades de pecuária, horticultura ou fruticultura, atualmente existem soluções de menor custo capazes de ajudar os produtores a reduzir o consumo de insumos, combustível e horas de trabalho no campo.

"Este relatório apresenta alguns dos fatores que sustentam essa realidade e os reforça com comentários e dados provenientes de diversos segmentos da cadeia de alimentos e da agricultura", destaca Lucio. "Além disso, reforça a necessidade de uma colaboração mais estreita entre empresas do setor, órgãos governamentais e instituições de pesquisa para ampliar o acesso ao financiamento, investir em infraestrutura de conectividade nas áreas rurais e fortalecer os programas de capacitação, assistência técnica e educação dos produtores."

Entre os principais destaques do relatório estão:

A adoção de tecnologias agrícolas no Brasil ainda é frequentemente limitada por questões práticas, econômicas e políticas.

As tecnologias de agricultura de precisão são fundamentais para aumentar a produtividade das propriedades rurais.

Soluções como piloto automático e aplicação em taxa variável têm potencial para economizar milhões de horas de trabalho e milhares de litros de combustível e toneladas de insumos, como fertilizantes.

Segundo Vitor H. V. Mondo, supervisor de ecossistemas de inovação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), citado no relatório: "Tecnologias que reduzam a complexidade, melhorem a interoperabilidade, demonstrem claramente o retorno sobre o investimento e apoiem a tomada de decisão no nível da propriedade rural tendem a desempenhar um papel central na expansão da adoção em diferentes sistemas de produção."

Além de Mondo, o relatório conta com contribuições de Ricardo Inamasu, pesquisador da Embrapa; João Pierobon, produtor rural do estado de São Paulo; entre outros especialistas do setor.

O relatório, disponível em português, pode ser baixado em: topconpositioning.com/br/pt/articles/from-barriers-to-progress.

Sobre a Topcon Positioning Systems

A Topcon Positioning Systems (topconpositioning.com) é uma empresa de inovação dedicada ao desenvolvimento de tecnologias de precisão e soluções integradas de fluxo de trabalho para os mercados globais de construção, geotecnologia e agricultura. A empresa está sediada em Livermore, Califórnia (EUA), e possui sua sede europeia em Zoetermeer, na Holanda. Sua controladora, a Topcon Corporation, fundada em 1932, tem sede em Tóquio, Japão. Acompanhe a Topcon Agriculture nas redes sociais: LinkedIn, X, Facebook, Instagram, YouTube.

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Contato de imprensa:

Staci Fitzgerald

Topcon Positioning Systems

corpcomm@topcon.com

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