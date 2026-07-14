Observatório do Empire State Building lança novas opções de pacotes de ingressos para famílias

O Observatório do Empire State Building (ESBOD), no topo do "Edifício Mais Famoso do Mundo", anunciou hoje novas opções de pacotes de ingressos para famílias de todas as idades economizarem em sua visita ao famoso ponto turístico de Nova York.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260713916865/pt/

Empire State Building Observation Deck Debuts New Family Bundle Ticket Options

Grupos de quatro pessoas que comprarem o novo Pacote Família podem economizar até 20% nos ingressos para os icônicos Observatórios dos andares 86e 102do Empire State Building, com opções de acesso expresso e entrada flexível. O Pacote Família está disponível somente online.

“O Observatório do Empire State Building é uma das melhores atividades para famílias em Nova York, com exposições imersivas e educativas, além das melhores vistas do horizonte de Manhattan”, disse Dan Rogoski, gerente-geral do observatório. “Não há lugar melhor para criar memórias em família do que na atração número 1 dos EUA.”

O Observatório do Empire State Building foi eleito a atração número 1 dos EUA no prêmio Travelers’ Choice Awards 2026 do TripAdvisor: Best of the Best Things to Do (Melhores Coisas para Fazer) e passou por uma reforma de US$ 165 milhões que adicionou um novo museu interativo com nove galerias, uniformes exclusivos para os anfitriões e um Observatório modernizado no 102andar com vistas incomparáveis ??do coração de Nova York.

Imagens em alta resolução podem ser encontradas aqui.

Mais informações sobre o Observatório do Empire State Building podem ser encontradas online.

Sobre o Empire State Building

The Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pés (cerca de 440 m) acima da Midtown Manhattan, da base à antena. A remodelação de US$ 165 milhões do Observatory Deck Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada para convidados, um museu interativo com nove galerias e um observatório reestilizado no 102º andar com janelas do chão ao teto. A jornada para a mundialmente famosa plataforma de observação do 86º andar, o único observatório ao ar livre em 360° com vistas de Nova York e mais além, orienta os visitantes em toda a sua experiência sobre a cidade de Nova York e cobre tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O Observatory Experience Deck do Empire State Building recebe milhões de visitantes todos os anos e foi classificada como a atração número 1 dos EUA no prêmio Travelers' Choice Awards 2026 do TripAdvisor: Melhor das Melhores Coisas para Fazer, "Edifício Favorito da América" ??pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração número 1 da cidade de Nova York na lista Ultimate Travel List da Lonely Planet. Desde 2011, o edifício funciona totalmente com energia eólica renovável, e seus muitos andares abrigam uma gama diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli e Starbucks. Para mais informações e ingressos para o Observatory Deck Experience do Empire State Building, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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