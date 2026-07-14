MetaMask comemora 10 anos como a carteira que popularizou a autocustódia e agora constrói a plataforma Open Money

A MetaMask, carteira de criptomoedas autocustódia líder mundial, desenvolvida pela Consensys, comemora hoje seu décimo aniversário. Fundada em 2016 por Kumavis e Dan Finlay, a MetaMask começou como uma das primeiras carteiras de Ethereum autocustódia para navegador e, posteriormente, expandiu-se para oferecer suporte a Bitcoin, Solana e centenas de redes blockchain.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260713861844/pt/

MetaMask Marks 10 Years as the Wallet That Made Self-Custody Mainstream, Now Building the Open Money Platform

Na década seguinte, tornou-se uma das maiores plataformas de consumo do mundo para finanças onchain, com mais de 100 milhões de downloads e trilhões de dólares em volume acumulado de transações. Global por padrão, está disponível em aproximadamente 190 países. Essa escala e alcance agora formam a base para sua próxima fase de crescimento, expandindo-se além da carteira para trazer mais aspectos da vida financeira dos usuários para a onchain.

A evolução da MetaMask, de carteira digital para plataforma financeira, reflete uma mudança mais ampla em curso no setor financeiro global. As stablecoins, o elo que permite a movimentação de valor no dia a dia em blockchains públicas, mais que dobraram em oferta nos últimos três anos, ultrapassando US$ 300 bilhões em 2026. O próprio dinheiro agora reside na blockchain. A MetaMask chama essa próxima fase de Open Money: sua visão para um sistema financeiro que funciona como a internet, com dinheiro que as pessoas detêm e controlam diretamente, que se move através de fronteiras com a mesma facilidade que informações e que gera rendimento para seus proprietários. A empresa está construindo a plataforma única para o consumidor onde isso acontece, reunindo pagamentos, poupança, investimentos e ativos digitais em uma experiência integrada.

Gal Eldar liderará a visão de produto da MetaMask

Ao iniciar seu próximo capítulo, a MetaMask anunciou a nomeação de Gal Eldar como Diretor de Produtos. Eldar liderará a estratégia de produto da MetaMask, expandindo-a para além da carteira digital, rumo a uma plataforma mais abrangente para as finanças do dia a dia. Em suas funções anteriores de liderança na MetaMask, ele liderou as equipes responsáveis ??por expandir as possibilidades de uso de ativos pelos usuários, implementando rampas de conversão para moeda fiduciária, MetaMask Swaps, Bridges, TransaçõesInteligentes, Stablecoin Earn, e o Cartão MetaMask, entre outros produtos. Mais recentemente, as equipes que ele liderou lançaram Perps, Mercadosde Previsão, e Conta Monetária.

Joe Lubin, cofundador do Ethereum e fundador e CEO da Consensys, disse:

“A MetaMask passou sua primeira década redefinindo o significado de controlar o próprio dinheiro, ajudando milhões de pessoas a acessar a economia onchain de forma direta e sem permissão. O próximo capítulo é o Open Money, como o dinheiro funciona na internet. O sistema financeiro atual carrega um imposto invisível, com intermediários em cada etapa adicionando custos sem agregar valor. Estamos construindo a alternativa: uma plataforma onde qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode gerenciar seu dinheiro inteiramente em seus próprios termos. Construímos a infraestrutura. Agora estamos reconstruindo as finanças sobre ela.”

Gal Eldar, Diretor de Produtos da MetaMask, disse:

"As pessoas não pensam em carteiras ou blockchains – elas pensam no que querem fazer com o seu dinheiro. E o lugar onde você nasce não deveria determinar o que você pode fazer com o dinheiro que ganha. Essa é a ideia na qual a MetaMask foi construída, e é sobre isso que tratam os próximos dez anos: tornar a tecnologia invisível para que, seja para poupar, gastar, investir ou acessar ativos digitais, simplesmente funcione. O sucesso não será medido por quantas pessoas usam blockchain. Será medido por quantas pessoas se beneficiam dela sem nunca precisar pensar na tecnologia subjacente."

Dez Anos de Confiança e o Que Vem a Seguir

Só em 2025, as proteções da MetaMask bloquearam mais de 6,5 milhões de visitas a sites maliciosos e impediram quase 150.000 transações maliciosas, ajudando os usuários a evitar perdas de mais de US$ 500 milhões. À medida que a tecnologia blockchain evoluiu da experimentação inicial para os serviços financeiros convencionais, a MetaMask fortaleceu continuamente as proteções incorporadas à plataforma. Hoje, alertas de segurança integrados, proteção contra ataques front-run, monitoramento de ameaças em tempo real e auditorias de segurança independentes regulares ajudam a proteger os usuários em todas as etapas de sua jornada onchain. Essa segurança é o motivo pelo qual milhões de usuários confiam na MetaMask para navegar na economia descentralizada há dez anos. A MetaMask também está se preparando para a próxima fronteira com sua nova Carteira de Agentes, que oferece aos agentes de IA acesso completo ao DeFi com segurança padrão em todas as transações.

Celebrando uma Década Onchain

Como parte das comemorações de seu aniversário, a MetaMask lançou um novo recurso em seu aplicativo que permite aos usuários revisitar seu histórico onchain. A experiência cria uma narrativa em torno de sua jornada e termina com um Cartão de Persona Onchain, atribuindo a cada usuário uma classe e um nível personalizados.

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Sobre a Consensys

A Consensys é a principal empresa de software Ethereum e desenvolvedora da MetaMask, a carteira autocustódia mais utilizada no mundo e a principal porta de entrada do consumidor para a economia onchain. A MetaMask oferece às pessoas controle direto sobre seu dinheiro, seus ativos e seu futuro financeiro. www.consensys.io

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