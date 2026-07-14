IntelexVision muda sua marca para Eluviant e apresenta seu modelo de IA Aurora Flow, capaz de compreender movimentos em imagens de vigilância

A Eluviant, anteriormente conhecida como IntelexVision, dá hoje um passo à frente com um novo nome e identidade de marca, refletindo tanto a rápida evolução da inteligência de vídeo na era da IA quanto a ambição da empresa de ampliar os limites do que é possível na visão computacional para vigilância por vídeo.

Fundada em 2017, a Eluviant levou quase uma década para provar que a infraestrutura de vigilância existente pode ser muito mais do que uma mera medida de segurança. Atualmente, organizações de todos os setores reconhecem o valor operacional inexplorado presente em suas redes de câmeras, impulsionando um mercado crescente de inteligência de vídeo em escala empresarial. Estima-se que esse mercado deve atingir US$ 30 bilhões até o final da década de 2020.

Alberto Croso, diretor regional para as Américas da Eluviant, afirmou: “Tudo o que construímos sob o nome IntelexVision — nossa tecnologia, o relacionamento com os clientes e o conhecimento adquirido com muito esforço sobre o que as implementações corporativas realmente exigem — constitui a base sobre a qual este momento se apoia. Era para isso que todo esse trabalho sempre esteve voltado: a capacidade de fornecer inteligência de vídeo em escala, com segurança e em aplicações no mundo real. Nossa nova identidade é a declaração da nossa intenção: continuar liderando esse movimento, após já termos contribuído para moldá-lo ao longo da maior parte da última década.”

A reformulação da marca é acompanhada pelo lançamento do Aurora Flow, um modelo de ponta de “compreensão de vídeo”, desenvolvido para vigilância em tempo real e em larga escala. A nova solução já foi implementada em ambientes reais e pode operar de forma totalmente isolada, sem conexão com a internet, abrangendo múltiplas câmeras e funcionando em tempo quase real. Isso proporciona aos operadores uma visão mais clara do que exige atenção urgente ao incorporar a IA à tomada de decisões sobre alertas.

O Aurora Flow amplia a plataforma existente da Eluviant, comprovada em produção há anos, que conta com um mecanismo de autoaprendizagem não supervisionado, capaz de sinalizar eventos genuinamente imprevistos, e um modelo de linguagem visual (Aurora), presente na decisão de alerta ao vivo nos últimos 18 meses.

Ao reconhecer padrões de movimento e contextualizar sequências comportamentais à medida que ocorrem, o Aurora Flow torna possíveis casos de uso antes inacessíveis para organizações que operam nos ambientes mais seguros e sensíveis do mundo. Com a compreensão de vídeo por IA, é possível identificar com maior precisão, em tempo real, comportamentos como adulteração de equipamentos, escalada insegura em locais de risco e condução perigosa.

A tecnologia da Eluviant é utilizada em diversos ambientes operacionais exigentes, como varejo, infraestruturas críticas e cidades inteligentes. Seja apoiando a prevenção de perdas, a detecção de anomalias ou a resposta rápida a incidentes, suas soluções são desenvolvidas para atender às necessidades de organizações que exigem inteligência artificial (IA) confiável e escalável em ambientes complexos com múltiplas câmeras.

atua com clientes corporativos que representam algumas das maiores organizações de seus setores, além de mais de 60 parceiros tecnológicos e comerciais. Com mais de 250 implantações em cinco continentes, seus clientes incluem a Airbus, a DP World, a Prosegur e a Vodafone. Para informações adicionais, acesse eluviant.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260714909728/pt/

Aimen Chouchane

Diretor de Marketing

aimen@eluviant.com

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