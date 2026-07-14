Rochester Electronics e Qorvo® se unem para oferecer disponibilidade de longo prazo de componentes de RF

A Rochester Electronics, LLC, uma fonte contínua confiável de semicondutores autorizados e a Qorvo®, uma das principais fornecedoras globais de soluções de conectividade e potência, anunciaram hoje a conclusão de um acordo de distribuição mundial com a. Essa colaboração expande significativamente o acesso às soluções de semicondutores de RF e potência de alto desempenho da Qorvo para clientes em todo o mundo, com ênfase específica na longevidade de suprimento e suporte a vida útil.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260714735089/pt/

Rochester Electronics and Qorvo® Team to Offer Long-Term Availability of RF Components

Por meio da exclusiva posição da Rochester Electronics como fabricante licenciada e fonte contínua autorizada de semicondutores, a Qorvo está ampliando a disponibilidade de seus produtos para atender às necessidades de projetos de vida útil. O acordo não apenas ajuda a garantir continuidade para aplicações de longo prazo, mas também contribui para a sustentabilidade tecnológica minimizando a necessidade de reprojetos de sistemas, oferecendo mitigação de riscos para programas em andamento e apoiando a reutilização e a longevidade das plataformas de hardware existentes baseadas na Qorvo.

"Nosso contrato de distribuição com a Rochester Electronics reforça o compromisso da Qorvo de fornecer soluções de alto desempenho com suporte contínuo confiável", afirmou Dan Smith, Vice-presidente de vendas e distribuição mundiais da Qorvo.

Essa aliança estratégica fortalece a cadeia de suprimentos global da Qorvo, com foco em qualidade, desempenho e longevidade — com apoio a mercados essenciais e projetos de missão crítica nos setores de defesa, aeroespacial, conectividade, industrial, gerenciamento de potência e comunicações.

"Estamos honrados em firmar essa parceria com a Qorvo para garantir um suprimento sustentado de seus avançados produtos de semicondutores para setores com requisitos rigorosos de confiabilidade e longevidade", disse Nick Rabbitt, Vice-presidente de desenvolvimento de negócios e estratégia de produtos na Rochester Electronics. "Com essa união, permitimos que engenheiros e OEMs ofereçam suporte a sistemas existentes e estendam vidas úteis de projetos com confiança."

Sobre a Rochester Electronics

A Rochester Electronics é a maior fornecedora contínua de semicondutores do mundo — 100% autorizada por mais de 70 dentre os principais fabricantes de semicondutores.

Como distribuidora de estoque do fabricante original, a Rochester tem mais de 15 bilhões de dispositivos em estoque, abrangendo mais de 200 000 part numbers para oferecer a maior linha do mundo de semicondutores em fim da vida útil (EOL) e a mais ampla variedade de semicondutores ativos.

Como fabricante licenciada de semicondutores, a Rochester já fabricou mais de 20 000 tipos de dispositivo. Com mais de 12 bilhões de chips em estoque, a Rochester tem a capacidade para fabricar mais de 70 000 tipos de dispositivo. A Rochester oferece uma variedade completa de serviços de fabricação que inclui projeto, processamento de wafer, montagem, ensaio, confiabilidade e arquivamento de IP, fornecendo soluções únicas até a conclusão do processo de fabricação e reduzindo o tempo de lançamento de um novo produto ao mercado.

A Rochester é The Semiconductor Lifecycle Solution™. Nenhuma outra empresa se compara à Rochester em relação à amplitude da seleção de produtos, aos serviços de alto valor agregado e às soluções de fabricação.

Com equipes de vendas diretas e suporte em todos os principais mercados, nosso objetivo é atender às suas necessidades por telefone ou por meio de nossas plataformas de comércio eletrônico, a qualquer hora, em qualquer lugar.

Para obter mais informações, acesse: www.rocelec.com.br

Sobre a Qorvo

Qorvo (Nasdaq: QRVO) fornece soluções de semicondutores inovadoras que tornam possível um mundo melhor. Combinamos liderança em produtos e tecnologia, experiência no nível de sistemas e escala de fabricação global para resolver rapidamente os desafios técnicos mais complexos de nossos clientes. A Qorvo atende a diversos segmentos de alto crescimento de grandes mercados globais, incluindo o de consumo, automotivo, defesa e aeroespacial, industrial e empresarial, infraestrutura e móvel.

Acesse www.qorvo.com para saber como nossa equipe diversificada e inovadora está ajudando a conectar, proteger e alimentar o nosso planeta.

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Rochester Electronics, LLC

Diretora de marketing global: Tracey Corbitt

E-mail: tcorbitt@rocelec.com

Qorvo

Gerente de marketing estratégico: Ramona Mueller

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