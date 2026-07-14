Evento discute escolas resilientes às mudanças climáticas

No próximo dia 17 de julho de 2026, especialistas das áreas de educação, direito, clima e proteção da infância participam do seminário “Mudanças climáticas e o direito à educação: Criando espaços educacionais seguros para as crianças e adolescentes”, promovido pela Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (EDEPE), em parceria com o Núcleo Especializado da Infância e Juventude (NEIJ) e o Alana.



O encontro acontece das 13h às 17h, no Auditório da Pina Luz, na Pinacoteca de São Paulo, com formato híbrido e transmissão pelo canal da EDEPE no YouTube. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas aqui até 15 de julho, às 16h.

O evento propõe discutir os impactos das mudanças climáticas sobre o direito à educação e os caminhos para tornar as escolas mais resilientes diante de eventos extremos, colocando crianças e adolescentes no centro das políticas de adaptação climática. A programação reúne pesquisadores, representantes da sociedade civil, integrantes do sistema de Justiça e especialistas em educação para debater desde políticas públicas e estratégias de adaptação para as escolas à educação ambiental, formação das novas gerações e mecanismos de responsabilização do poder público na proteção dos direitos de crianças e adolescentes frente à crise climática.

“A crise climática já afeta o cotidiano de milhões de crianças e adolescentes e coloca em risco um direito fundamental: o acesso à educação em condições seguras. Adaptar as escolas ao novo contexto climático significa proteger vidas, reduzir desigualdades e preparar as novas gerações para enfrentar os desafios do presente e do futuro. A integração entre políticas de educação e de adaptação climática é um passo essencial para construir territórios mais resilientes e garantir os direitos de crianças e adolescentes”, diz Leila Vendrametto, gerente de Natureza do Alana.

Entre os destaques está o painel “Panorama Geral das Políticas Climáticas e de Educação para Adaptação Climática”, que contará com a participação de Leila Vendrametto, ao lado de representantes da Conectas Direitos Humanos e da LACLIMA. A mesa discutirá a necessidade de integrar políticas climáticas e educacionais para garantir ambientes escolares preparados para os desafios impostos pela emergência climática.

Na sequência, o painel “Se preparando para as crises climáticas: Planos de contingência e adaptação das escolas” reunirá especialistas para discutir estratégias que tornem as instituições de ensino mais preparadas para enfrentar eventos climáticos extremos, abordando planejamento, gestão de riscos e medidas para garantir a continuidade das atividades escolares em situações de emergência.

O debate “Pedagogia para o meio ambiente: Currículo e valores para as novas gerações” abordará o papel da educação na formação de cidadãos conscientes dos desafios socioambientais, discutindo como temas relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade podem ser incorporados ao currículo escolar e às práticas pedagógicas.

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Encerrando a programação, a mesa “Mobilizando o direito por escolas resilientes: Responsabilização de entes e gestores por omissões na proteção de crianças e adolescentes” reunirá representantes do sistema de Justiça e da sociedade civil para discutir os instrumentos jurídicos e institucionais capazes de fortalecer a proteção de crianças e adolescentes diante dos impactos da crise climática, com foco na responsabilização do poder público e na garantia do direito à educação em ambientes seguros.