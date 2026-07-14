EcoPower celebra 100 mil projetos homologados

A empresa Ecopower Eficiência Energética alcançou a marca histórica de 100 mil projetos de energia solar homologados no Brasil. O volume acumulado de instalações abrange residências, comércios, indústrias e propriedades rurais, consolidando a atuação da companhia no mercado de geração distribuída fotovoltaica.

O processo de homologação junto às concessionárias assegura que os sistemas funcionem em conformidade com as normas regulatórias. O procedimento garante a segurança da rede elétrica e a regularidade na compensação dos créditos de energia gerados pelos consumidores.

A distribuição dos projetos homologados pela Ecopower aponta diferentes perfis de consumo e necessidades técnicas:

Residências urbanas: lideram em volume absoluto de conexões ativas no país;

Propriedades rurais: registram o maior consumo médio de potência instalada por projeto;

Indústrias de médio porte: apresentam o crescimento mais acelerado na busca por sistemas fotovoltaicos;

Estabelecimentos comerciais: reduzem custos fixos mensais com eletricidade.



Planejamento de mercado e expansão da Ecopower Eficiência Energética

O avanço das operações acompanha a evolução da demanda por fontes renováveis. A diretoria mapeou as regiões com elevados índices de radiação solar para estruturar a abertura de filiais de atendimento físico.

A CEO de Estratégias do Grupo Ecopower, Náchila Oliveira, declarou que o resultado é fruto de planejamento de longo prazo. Ela informou que a meta alcançada reflete o nível de eficiência e o compromisso da marca com a transição energética.

"Alcançar 100 mil projetos valida as diretrizes institucionais que adotamos para a expansão em todo o território nacional", comentou Náchila.

A companhia também mantém foco na consolidação de parcerias com fornecedores globais de insumos fotovoltaicos para garantir o fornecimento contínuo de inversores e módulos certificados.

Gestão de processos, regulação e viabilidade econômica do setor

A coordenação das equipes de instalação e engenharia ocorre de maneira centralizada para elevar a precisão no cumprimento dos prazos. O CEO Operacional, Anderson Oliveira, explicou que a padronização das etapas de montagem proporcionou agilidade aos trâmites de homologação. Ele declarou que a conformidade com os regulamentos técnicos é monitorada em cada projeto executado.

"Atingir este volume de homologações exige controle rigoroso sobre a cadeia de suprimentos", informou o CEO.

A conexão de microgeração de energia exige etapas burocráticas descritas pelas resoluções normativas. Os engenheiros elaboram o projeto elétrico completo antes de submeter o pedido de acesso à empresa de energia local, diminuindo riscos de reprovação nas vistorias obrigatórias.

Os componentes comercializados pela Ecopower apresentam vida útil estimada superior a 25 anos. A economia gerada na fatura mensal compensa o investimento realizado para a aquisição do sistema. "A economia gerada pelo sistema solar é utilizada para pagar o próprio investimento, que é finito. O projeto quando é quitado, alivia a questão econômica que poderá ser investido no bem-estar social da família, em novos investimentos na indústria, em insumos na produção do agronegócio".

A geração descentralizada atenua o acionamento de usinas térmicas de alto custo ambiental e reduz a dependência de reservatórios hidrelétricos em períodos de estiagem, elevando a estabilidade do sistema elétrico nacional.

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O CEO operacional aponta uma analogia interessante para demonstrar a satisfação pela marca alcançada: "Ao considerarmos uma média de três pessoas por família, observamos que o volume de instalações supera a infraestrutura de municípios inteiros. Existem cidades brasileiras que não possuem 40 mil residências ou que não atingem a marca de 100 mil habitantes, número equivalente ao total de projetos homologados pela Ecopower Eficiência Energética em âmbito nacional", apontou Anderson.