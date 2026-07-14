Samos Energy Acquisition Corporation anuncia o fechamento de sua oferta pública inicial de US$ 230 milhões

A Samos Energy Acquisition Corporation (a “Empresa”) anunciou hoje o fechamento de sua oferta pública inicial (“IPO”) de 23.000.000 unidades, incluindo o exercício integral, pelos subscritores, de sua opção de lote suplementar para a compra de 3.000.000 unidades adicionais. A oferta foi precificada em US$ 10,00 por unidade, resultando em uma receita bruta para a Empresa de US$ 230.000.000.

As unidades começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o código “SAMO.U” em 10 de julho de 2026. Cada unidade consiste em uma ação ordinária Classe A e metade de um bônus de subscrição resgatável, sendo que cada bônus integral confere ao seu titular o direito de adquirir uma ação ordinária Classe A da Companhia a um preço de exercício de US$ 11,50 por ação. Assim que os valores mobiliários que compõem as unidades começarem a ser negociados separadamente, espera-se que as ações ordinárias Classe A e os bônus de subscrição sejam listados na NYSE sob os códigos “SAMO” e “SAMO.WS”, respectivamente.

Dos recursos obtidos com a conclusão da oferta pública inicial (incluindo o exercício da opção de lote suplementar) e uma colocação privada simultânea de unidades, US$ 230.000.000 (ou US$ 10,00 por unidade vendida na oferta) foram depositados na conta fiduciária da Companhia em benefício dos acionistas minoritários da Companhia.

A Cantor Fitzgerald & Co. atuou como única coordenadora da oferta.

A oferta pública foi realizada exclusivamente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto podem ser obtidas junto à Cantor Fitzgerald & Co., aos cuidados de: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, ou por e-mail, no endereço prospectus@cantor.com ou acesse no site da SEC, em www.sec.gov.

Uma declaração de registro relativa a esses títulos foi considerada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 9 de julho de 2026. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Sobre a Samos Energy Acquisition Corporation

A Samos Energy Acquisition Corporation foi constituída para realizar uma fusão, incorporação, permuta de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação empresarial semelhante. A empresa pretende concentrar sua busca em uma empresa-alvo que possua ativos energéticos internacionais significativos em operação e que gerem caixa. A empresa é patrocinada pela Samos Energy Acquisition Sponsor, LP, afiliada à Samos Investments LLC (“Samos Energy”), investidora especializada em situações especiais no setor de ativos de energia tradicional que busca aquisições e financiamentos em todo o sistema energético.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem “declarações prospectivas”, inclusive com relação ao IPO. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas das quais estão além do controle da Empresa, incluindo aquelas estabelecidas na seção Fatores de Risco da declaração de registro da Empresa e no prospecto preliminar da oferta da Empresa arquivado na SEC. Cópias estão disponíveis no site da SEC, www.sec.gov. A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar estas declarações para refletir revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260713117746/pt/

Investidores:

Jacques Tohme, Diretor Executivo

Email: spac@samosenergy.com

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