Swift e Itaú Unibanco possibilitam transferências internacionais mais rápidas e transparentes para consumidores no Brasil

Pessoas no Brasil que enviam dinheiro para familiares, amigos ou empresas no exterior terão uma experiência significativamente melhor com a implementação, pelo Itaú Unibanco, de uma nova iniciativa de pagamentos para consumidores da Swift, a organização por trás da rede global que conecta mais de 11.500 instituições financeiras em mais de 200 mercados.

A iniciativa estabelece um novo padrão para transferências internacionais de varejo, para que os consumidores experimentem diversos benefícios importantes:

O valor total é recebido. Se alguém enviar dinheiro do exterior, é exatamente esse o valor que entra na conta, sem deduções inesperadas.

Chega mais rápido. Em muitos casos, o dinheiro chega em minutos. Onde os sistemas bancários locais suportam, as transferências podem chegar instantaneamente.

O custo é claro desde o início. Antes de o remetente clicar em confirmar, ele pode ver a taxa e a taxa de câmbio, para que não haja surpresas.

O Itaú Unibanco é o primeiro a implementar a iniciativa no país e poderá oferecer a experiência aprimorada inicialmente para pagamentos destinados aos EUA e à Alemanha. Mais de 60 bancos de 25 países já apoiam a iniciativa, que foi lançada este ano.

Eric Altafim, diretor de Produtos do Itaú Unibanco, disse: “A inovação cria valor quando resolve necessidades reais dos clientes. O futuro dos pagamentos internacionais será definido por maior transparência, previsibilidade e interoperabilidade, e temos orgulho de colaborar com a Swift e outros participantes do setor para avançar nessa visão. Cada passo em direção a uma experiência transfronteiriça mais integrada ajuda a criar melhores resultados para indivíduos e empresas em todo o mundo.”

A economia digital do Brasil está crescendo rapidamente, impulsionada pela ampla adoção do sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, o Pix. Segundo dados do Banco Central, desde seu lançamento em 2020, o Pix atraiu quase 170 milhões de usuários individuais e 20 milhões de empresas, transformando as expectativas em relação à velocidade, conveniência e transparência dos pagamentos. À medida que os consumidores brasileiros compram cada vez mais internacionalmente e as pequenas empresas expandem seu alcance global, cresce a demanda por pagamentos transfronteiriços tão rápidos e descomplicados quanto as transações domésticas. A iniciativa da Swift ajuda as instituições financeiras a atenderem a essas expectativas em constante evolução, com bancos em todo o mundo começando a ativá-la para melhorar a experiência de seus clientes.

Fedra Ware, diretora da Swift para a América Latina e o Caribe, afirmou: “A introdução dessa estrutura marca um marco significativo para o setor de pagamentos do Brasil. Ao proporcionar maior visibilidade das jornadas de pagamento e das taxas associadas, essa iniciativa representa um importante passo adiante no apoio a uma experiência aprimorada de pagamentos transfronteiriços tanto para empresas quanto para consumidores.”

SOBRE A SWIFT

A Swift é uma cooperativa global de propriedade dos seus membros e a principal provedora mundial de serviços seguros de mensagens financeiras. Oferecemos à nossa comunidade uma plataforma para mensagens e padrões de comunicação, além de produtos e serviços que facilitam o acesso e a integração, a identificação, a análise e a conformidade regulatória.

Nossa plataforma de mensagens, produtos e serviços conectam mais de 11.500 organizações bancárias e de valores mobiliários, infraestruturas de mercado e clientes corporativos em mais de 200 países e territórios. Embora a Swift não mantenha fundos nem administre contas em nome de clientes, permitimos que nossa comunidade global de usuários se comunique com segurança, trocando mensagens financeiras padronizadas de forma confiável, apoiando assim os fluxos financeiros globais e locais, bem como o comércio em todo o mundo.

Como provedora de confiança, buscamos incessantemente a excelência operacional; apoiamos nossa comunidade no combate às ameaças cibernéticas; e buscamos continuamente maneiras de reduzir custos, minimizar riscos e eliminar ineficiências operacionais. Nossos produtos e serviços atendem às necessidades de acesso e integração, inteligência de negócios, dados de referência e conformidade com a legislação de combate a crimes financeiros da nossa comunidade. A Swift também reúne a comunidade financeira – em níveis global, regional e local – para moldar as práticas de mercado, definir padrões e debater questões de interesse ou preocupação mútua.

Com sede na Bélgica, a governança e a supervisão internacionais da Swift reforçam o caráter globalmente inclusivo de sua estrutura cooperativa. A rede global de escritórios da Swift garante uma presença ativa em todos os principais centros financeiros.

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