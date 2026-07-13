Actus Nutrition conquista o status de Empresa B Certificada™

A Actus Nutrition anunciou hoje que conquistou o status de Empresa B Certificada™, juntando-se a uma comunidade global de empresas que valorizam o desempenho social e ambiental, a responsabilidade e a transparência. Há mais de 80 anos, a Actus Nutrition transforma matérias-primas lácteas em ingredientes nutricionais de alto valor, utilizados por clientes em todo o mundo. A conquista da certificação B Corp reflete a crença da empresa de que o sucesso nos negócios deve gerar valor não apenas para as partes interessadas, mas também para funcionários, clientes, fornecedores, comunidades e o meio ambiente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260713274713/pt/

Actus Nutrition achieves certified B Corporation status.

"Sempre acreditamos que a forma como uma empresa opera é tão importante quanto o que ela produz", disse David Lenzmeier, CEO da Actus Nutrition. "Obter a certificação B Corp valida o trabalho que nossas equipes realizam diariamente para operar de forma responsável, apoiar nossas comunidades e criar valores duradouros que ressoam além das transações comerciais."

As Empresas B Certificadas são verificadas pelo B Lab™ para atender a padrões que abrangem governança, práticas da força de trabalho, gestão ambiental, impacto na comunidade e responsabilidade com o cliente. A certificação reflete os investimentos contínuos da Actus Nutrition em:

Desenvolvimento de funcionários por meio de programas de liderança, reembolso de mensalidades e bolsas de estudo.

Engajamento com a comunidade por meio de voluntariado e doações beneficentes através do programa Actus Gives Back.

Iniciativas de gestão ambiental em todas as operações de fabricação e na cadeia de suprimentos por meio de esforços de redução de energia.

Fornecimento responsável, transparência e melhoria contínua em toda a empresa.

"Obter a certificação B Corp é algo de que nossas equipes devem se orgulhar", disse Stacey Pexa Lodden, diretora de Recursos Humanos da Actus Nutrition. "Isso reflete anos de trabalho em toda a organização para construir uma empresa que valoriza as pessoas, age com responsabilidade e busca maneiras de causar um impacto positivo além de nossos resultados comerciais."

A Actus Nutrition encara a certificação não como um ponto final, mas como um compromisso público com a melhoria contínua. Como parte da comunidade global B Corp, a empresa continuará a desenvolver iniciativas que fortaleçam seu impacto social e ambiental, ao mesmo tempo em que oferece as soluções nutricionais de alta qualidade das quais os clientes dependem.

Sobre a Actus Nutrition

Fundada em 1945, a Actus Nutrition é uma fabricante verticalmente integrada de ingredientes nutricionais para produtos de saúde e bem-estar, e cofabricante para muitas marcas populares. A Actus Nutrition também tem uma presença significativa nos setores de ração para animais de estimação e gado. Mais informações sobre a Actus Nutrition podem ser encontradas em Actus.com.

Sobre a Butterfly

A Butterfly é uma empresa de capital privado com sede em Los Angeles, Califórnia, que investe exclusivamente no setor alimentício, avaliado em US$ 26 trilhões. A Butterfly é líder de investimentos em ecossistemas alimentícios "da semente à mesa" na América do Norte e busca gerar retornos consistentes através do profundo conhecimento do setor, um processo de investimentos baseado em dados e um enfoque operacional na criação de valor. Desde sua fundação em 2016, a empresa investiu em um portfólio diversificado de empreses líderes em sua categoria, representando cerca de US$ 8 bilhões em valor corporativo, incluindo The Duckhorn Portfolio, Rise Baking Company, Actus Nutrition, Chosen Foods, MaryRuth Organics, Pete and Gerry's, Orgain, Generous Brands, Bolthouse Fresh Foods, QDOBA e Pacifico Aquaculture. Para saber mais, acesse https://www.bfly.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Benjamin Kroeplin, Diretor de Marketing

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