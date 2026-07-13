AIT Worldwide Logistics dá as boas-vindas a Justin Kosslyn como diretor de tecnologia e digital

A líder em soluções para cadeira de suprimentos AIT Worldwide Logistics contratou Justin Kosslyn, executivo experiente em desenvolvimento de software, como seu diretor de tecnologia e digital.

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Justin Kosslyn will lead an accelerating digital transformation at AIT Worldwide Logistics, unifying a vastly diverse array of shippers and partners across the globe.

No cargo recém-criado, Kosslyn reportará diretamente ao presidente e diretor operacional Keith Tholan e liderará a estratégia de tecnologia global da empresa, continuando a implementar o existente programa da AIT ao passo que acelera a próxima geração de sistemas digitais integrados, de dados, de IA e voltados aos clientes em toda a organização.

"Com um histórico de entregar resultados para empresas quanto à tecnologia e inovação globais, Justin traz a perspectiva voltada para o futuro que acreditamos que ajudará a AIT a liderar a próxima evolução da logística", afirmou Tholan. "Sua experiência construindo produtos digitais e liderando equipes técnicas complementará a profunda expertise em logística, infraestrutura, segurança cibernética, dados e IA dentro da AIT à medida que criamos soluções tecnológicas mais conectadas, escalonáveis e focadas nos clientes".

Segundo Tholan, adicionar Kosslyn à equipe de gestão executiva se baseia na forte fundação tecnológica da AIT e fortalecerá a organização através de uma verdadeira transformação digital, que unifica uma linha bastante diversa de transportadoras e parceiros em todo o mundo.

"A AIT ganhou uma reputação como disruptora no setor de agenciamento de cargas com uma cultura centrada nas pessoas, uma mentalidade empreendedora e uma estratégia global única", ele acrescentou. "À medida que a tecnologia, os dados e a IA remodelam a logística, vemos uma oportunidade para o desenvolvimento com base nesse histórico, criando recursos que ajudam os clientes a navegar a complexidade com maior clareza, velocidade e confiança. A visão para o nosso próximo capítulo é que a tecnologia evolua de forma a se tornar um diferenciador estratégico para a AIT, redefinindo como os serviços logísticos são fornecidos".

Kosslyn chega com mais de 15 anos de experiência liderando equipes técnicas de alto desempenho no desenvolvimento e escalonamento de produtos digitais de ponta. Recentemente, ele atuou em papéis de liderança sênior na Google, onde liderou a gestão de produtos para o novo ecossistema da empresa, supervisionando plataformas amplamente usadas como Google Trends e Search Console.

Antes disso na sua carreira, ele passou uma década no Google Jigsaw, desenvolvendo ferramentas para aprimorar a segurança digital e da informação, incluindo iniciativas para mitigar ameaças de ataques cibernéticos.

"Receber o Justin na AIT reflete o tipo de estratégia voltada para o futuro pela qual nossa equipe é conhecida", afirmou Vaughn Moore, presidente do conselho e CEO. "Ao contratá-lo para esse novo cargo, a empresa se posiciona de forma a causar ainda mais disrupção no setor por meio da definição de um novo padrão para a tecnologia de logística, ao passo que continua fornecendo soluções de cadeia de suprimentos de classe mundial para os nossos clientes".

Na AIT, Kosslyn focará em avançar a estratégia de viabilização tecnológica da empresa, incluindo a evolução contínua do seu sistema global de gestão de transportes, esforços de transformação digital mais amplos e a adoção de IA empresarial que apoia a tomada de decisão, a inovação e o valor para os clientes. Espera-se que a sua liderança ajude a AIT a fortalecer o alinhamento com o seu cenário tecnológico, ao passo em que empodera os integrantes das equipes com ferramentas que melhoram a eficiência, a conectividade, a transparência e o atendimento ao cliente.

"A AIT tem uma oportunidade real para usar a tecnologia não só para melhorar como a logística global funciona, mas para estabelecer uma nova referência para o setor como um todo", afirmou Kosslyn. "Estou na expectativa de colaborar com as equipes na empresa para prover soluções digitais práticas e flexíveis que geram impacto máximo à nossa organização e aos nossos clientes".

Kosslyn graduou-se em Ciência da Computação na Universidade de Yale e mora na cidade de Nova York.

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é uma agente de carga global que ajuda as empresas a crescer, expandindo o acesso a mercados em todo o mundo onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Há mais de 45 anos, a líder em soluções para cadeia de suprimentos sediada em Chicago confia em uma abordagem consultiva para construir uma rede global e parcerias confiáveis em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, de energia, alta tecnologia, ciências biológicas, marinha, entrega em domicílio especializada, entre outros. Apoiada por tecnologia escalável e fácil de usar, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas de ponta a ponta por via marítima, aérea, terrestre e ferroviária, dentro do prazo e do orçamento. Com colaboradores especializados em mais de 170 locais em todo o mundo, como na Ásia, na Europa, no Oriente Médio e na América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço aduaneiro, gestão de armazém e serviços personalizados de alto padrão. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, oferecemos soluções para conquistar a confiança de nossos clientes, que aproveitam nossos produtos, regiões e mercados verticais, tudo isto respaldado por uma cultura de alto desempenho.

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Matt Sanders

Diretor de comunicações

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com

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