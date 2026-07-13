Omilia nomeia Nick Delis como diretor de Receita para liderar a expansão global corporativa

A Omilia, líder global em CX com agentes de autoaprendizagem, anunciou hoje a nomeação de Nick E. Delis como Diretor de Receita (CRO). Nick será responsável pela estratégia de entrada no mercado de ponta a ponta em todos os mercados, incluindo nossos mercados de alto crescimento: EUA, América Latina, Europa e Austrália.

Em sua nova função, Delis será responsável pela área de receita global da Omilia, abrangendo vendas diretas para empresas, estratégia de canais e parceiros, marketing e execução de entrada no mercado em todos os principais mercados. Ele chega em um momento de significativo impulso comercial: a Omilia tem observado uma demanda crescente por soluções corporativas em todos os setores e está expandindo sua presença em mercados onde a IA de voz de primeira geração não conseguiu cumprir suas promessas.

Delis traz consigo mais de 20 anos de experiência em tecnologia empresarial, BPO e vendas de SaaS. Mais recentemente, atuou como diretor comercial global da Atento, onde liderou a estratégia comercial da empresa em todo o seu portfólio de IA aumentada. Antes da Atento, passou mais de 13 anos na Five9, onde ocupou o cargo de vice-presidente sênior de Vendas Internacionais e Estratégicas, liderando a expansão global na América do Norte, Europa, América Latina e EMEA. No início de sua carreira, ocupou cargos executivos de alto nível na Konica Business Technologies, Daycom Systems e Nextiera, onde atuou como presidente.

“Os compradores corporativos já se decepcionaram o suficiente para saber a diferença entre IA que demonstra bem sua eficácia e IA que entrega resultados em escala”, afirma Nick Delis. “As provas de conceito que a Omilia construiu, com resultados que resistem ao escrutínio das maiores instituições do mundo, são exatamente o que o mercado estava esperando. Esta oportunidade comercial não se trata de convencer as empresas de que a IA de voz funciona, mas sim de mostrar a elas como ela funciona corretamente. E estou entusiasmado em impulsionar isso.” Nick sempre diz: “Não se trata apenas de contenção e eficiência operacional, mas também de uma ótima Experiência Total (ET) e geração de receita!”

“A Omilia está em um ponto de crescimento em que os resultados da plataforma falam por si: 3 bilhões de chamadas por ano, US$ 1,2 bilhão em economia comprovada em um único cliente e melhorias na contenção que consistentemente dobram o que as empresas alcançavam antes”, diz Dimitris Vassos, CEO e cofundador da Omilia. "O que precisamos é de alguém que tenha construído organizações de receita exatamente com o tipo de complexidade e escala que exigimos para nosso crescimento contínuo. Nick fez exatamente isso e estamos muito felizes por tê-lo junto a nós."

Sobre a Omilia

A Omilia é o padrão global para a transformação do atendimento ao cliente impulsionada por IA. Nossos Agentes de Experiência do Cliente (CX) nativos com aprendizado automático revolucionam a forma como as empresas interagem com os clientes, automatizando interações com precisão, capacitando agentes humanos em tempo real e oferecendo experiências perfeitas e personalizadas em todos os canais. Com base em nossa profunda expertise no desenvolvimento de tecnologia proprietária de Agentic IA e em recursos antifraude multicamadas, permitimos que empresas avancem de forma decisiva e segura para a era de Central de Atendimento Agentic. A Agentic IA de autoaprendizagem da Omilia aprende com toda a jornada do cliente — do autoatendimento às interações com agentes ao vivo — desbloqueando a melhoria contínua e rompendo o "teto de vidro" da contenção que os modelos legados em silos não conseguem alcançar. A Omilia é a empresa de confiança das empresas mais exigentes do mundo, incluindo Capital One, Discover, Taco Bell, RBC, DWP, First Financial Bank, Purolator e PSEG. Construída sobre mais de duas décadas de inovação em IA, a Omilia oferece resultados mensuráveis: custos mais baixos, maior eficiência e satisfação incomparável do cliente — tudo isso preservando o toque humano onde ele mais importa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260713576017/pt/

Para consultas de mídia, entre em contato com:

Lisa Grantham

Diretora de Marketing, Omilia

lgrantham@omilia.com

Brands2Life

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

OmiliaUS@brands2life.com